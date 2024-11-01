El nuevo flagship de Xiaomi es un éxito: más de 1 millón de unidades vendidas antes de su lanzamiento global

El Xiaomi 17 Pro Max se agota en 300 segundos y marca un nuevo récord. Con semejante arranque en China, las expectativas del lanzamiento global, previsto para las próximas semanas, están por las nubes. Tras vender más de un millón de móviles vendidos en menos de 48 horas y reaccionar rápidamente a las peticiones de sus usuarios, la nueva familia Xiaomi 17 apunta a ser uno de los grandes fenómenos del año en tecnología móvil.
Dicho esto, yo no me gasto ese dinero en un teléfono.
No puedes decir que es tirar el dinero en general. Puedes hablar por ti, pero otras personas tienen otras necesidades.
Cuál era esa característica que necesitabas? Seguro que no era algo muy habitual.
Joer, eso es la repanocha de las ganancias. Vender dos veces el mismo móvil.