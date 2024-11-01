edición general
El nuevo flagship de Xiaomi es un éxito: más de 1 millón de unidades vendidas antes de su lanzamiento global

El Xiaomi 17 Pro Max se agota en 300 segundos y marca un nuevo récord. Con semejante arranque en China, las expectativas del lanzamiento global, previsto para las próximas semanas, están por las nubes. Tras vender más de un millón de móviles vendidos en menos de 48 horas y reaccionar rápidamente a las peticiones de sus usuarios, la nueva familia Xiaomi 17 apunta a ser uno de los grandes fenómenos del año en tecnología móvil.

calde #3 calde
Un móvil de 1.000€??? Qué ganas de tirar el dinero...
EsUnaPreguntaRetórica #6 EsUnaPreguntaRetórica *
#3 A ver, es que se nota mucho la diferencia entre un móvil de 1000 euros y otro de 250 como el mío. Por ejemplo se nota a la hora de... de... bueno y también en... en... Es que no hay punto de comparación, vaya.
calde #7 calde
#6 si, si, te entiendo... es que los incultos no somos capaces de apreciarlo... pero tienes toda la razón
#11 plainflea
#6 Digamos que tengo uno de cada y solamente uno de ellos admite carga inalámbrica.
Alakrán_ #14 Alakrán_
#6 Sin ser fan de teléfonos de estos precios, notarás la diferencia en la calidad de las cámaras y en la variedad que tiene montados, los gran angular de la gama media y baja suelen ser penosos, en como se comporta en ambientes oscuros, en la mejora de los vídeos no solo por la cámara, también por la monstruosidad de procesador, podríamos hablar también de la calidad de la pantalla, y muchos más detalles.
Dicho esto, yo no me gasto ese dinero en un teléfono.
#10 plainflea *
#3 1500 me costó el mio. ¿Vale la pena? Solamente si necesitas alguna característica especial.

No puedes decir que es tirar el dinero en general. Puedes hablar por ti, pero otras personas tienen otras necesidades.
calde #12 calde
#10 No lo decía porque una persona concreta lo pueda necesitar, sino porque parece que hay mucha gente comprándolo, lo cual me parece que no tiene sentido.

Cuál era esa característica que necesitabas? Seguro que no era algo muy habitual.
#13 plainflea
#12 El s-pen para poder escribir kanji
obmultimedia #1 obmultimedia
Menuda hostia le ha dado a Apple
jm22381 #4 jm22381
#1 Apple vende unos 200 millones de iPhones anualmente. Con unas ventas superiores cancelaron el Mini y el Plus porque no era suficiente para ellos.
#2 Perrota
Tras vender más de un millón de móviles vendidos.

Joer, eso es la repanocha de las ganancias. Vender dos veces el mismo móvil.
EsUnaPreguntaRetórica #5 EsUnaPreguntaRetórica
#2 Bueno, antes el móvil te incluía cargador y auriculares. Ahora Apple te los ofrece aparte por un módico precio de 350 euros. Así que no va muy desencaminado lo de venderlo dos veces.
Morrison #9 Morrison
Buque insignia. Que flagship no que ocho cuartos
#8 BurraPeideira_
Para sacarle una afoto a una ensalada y subirla a instagram vale pero si vas a hablar mucho con tu novio es mucho mejor uno de 2000.
