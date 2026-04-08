"Nuestros dedos están en el gatillo": Netanyahu asegura que Irán entra en las negociaciones "más débil que nunca"

Benjamin Netanyahu ha afirmado este miércoles que Irán se encuentra en un momento de debilidad: "Derrotado y más débil que nunca". El país iraní comienza la primera ronda de negociaciones con Estados Unidos este sábado en Islamabad, capital de Pakistán, en la que participarán el vicepresidente JD Vance y los dos negociadores en rondas previas, Steve Witkoff y Jared Kushner. Sin embargo, Netanyahu ha querido enfatizar que "esto no es el fin de la campaña. Esto es una etapa en el camino para conseguir todos nuestros objetivos".