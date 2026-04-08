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"Nuestros dedos están en el gatillo": Netanyahu asegura que Irán entra en las negociaciones "más débil que nunca"

"Nuestros dedos están en el gatillo": Netanyahu asegura que Irán entra en las negociaciones "más débil que nunca"

Benjamin Netanyahu ha afirmado este miércoles que Irán se encuentra en un momento de debilidad: "Derrotado y más débil que nunca". El país iraní comienza la primera ronda de negociaciones con Estados Unidos este sábado en Islamabad, capital de Pakistán, en la que participarán el vicepresidente JD Vance y los dos negociadores en rondas previas, Steve Witkoff y Jared Kushner. Sin embargo, Netanyahu ha querido enfatizar que "esto no es el fin de la campaña. Esto es una etapa en el camino para conseguir todos nuestros objetivos".

| etiquetas: netanyahu , dedos , gatillo , irán , negociaciones
8 2 1 K 88 actualidad
13 comentarios
8 2 1 K 88 actualidad
Comentarios destacados:      
#2 detectordefalacias
Israel luchará hasta el último Estadounidense
12 K 145
#11 kh4os *
#2 que clase de negociación es esa con un dedo en el gatillo. Esa es su idea de negociación....
EEUU es una colonia de Israel.
0 K 6
LinternaGorri #12 LinternaGorri *
#2 si, porque los sionistas que le importan ya están fuera del país.
0 K 12
Kantinero #4 Kantinero
Nuestros dedos están en el gatillo

Bien, ahora ponte el arma en la sien
4 K 60
BastardWolf #6 BastardWolf *
#4 asi les llamaremos sienistas
:-D
4 K 56
perogrullobrrr #5 perogrullobrrr
Es increíble ver cómo Trump durante toda la guerra y Netanyahu también. Intentan a la desesperada ganar en el terreno del relato y construir una imagen de victoria que no han conseguido. Amenazas nucleares, el dedo en el gatillo. Son el mal
2 K 38
BastardWolf #8 BastardWolf
#5 la retórica de esta gente es demencial, no entiendo como todavia tienen tantos seguidores porque para cualquier persona con dos dedos de frente es escandalosa e inmoral
2 K 25
#9 luckyy
Rutte y toda la cúpula del gobierno europeo tienen que dimitir y ser encarcelados.
1 K 23
ombresaco #3 ombresaco
E Israel está más fuerte? Porque parece que aquí no ha ganado nadie
0 K 11
Bonzaitrax #10 Bonzaitrax
Nuestros dedos están en el gatillo, nos encanta matar niños :palm:
0 K 11
ixo #13 ixo
Éste va a por todas, caiga quien caiga. El fanatismo es tal que le importa una mierda que el mundo estalle en llamas si él consigue su objetivo. Con este tarado no hay tregua que valga. O alguien lo para, o no va a haber solución posible. :wall:
0 K 9
#1 hackerman
Nuestro unchained loco multi falanges favorito no descansa, el sabe que la guerra no ha acabado y menos si depende de el.
0 K 6
#7 Emotivo *
Estamos cerca, a pasado la celebración de la Semana Santa y El Protagonista de esta celebración dijo: Quien a hierro hiere a hierro muere.
Eso esta dentro del contesto más actual y parece mentira que los adalides de las religiones sean los que más usan el hierro.
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menéame