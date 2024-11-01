El novio de Ayuso, a la desesperada: presenta un nuevo informe pericial para evitar su condena por fraude fiscal

Alberto González Amador recurre ante la Audiencia Provincial de Madrid la decisión de la jueza de enviarle al banquillo por defraudar 350.951 euros. Alberto González Amador mantiene los intentos por evitar juicio y la posibilidad de la pena de prisión. El último movimiento que el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha llevado a cabo en este sentido, ha pasado por presentar un nuevo informe pericial contra la decisión de la jueza de sentarlo en el banquillo por un delito de fraude fiscal.