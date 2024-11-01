edición general
El novio de Ayuso, a la desesperada: presenta un nuevo informe pericial para evitar su condena por fraude fiscal

Alberto González Amador recurre ante la Audiencia Provincial de Madrid la decisión de la jueza de enviarle al banquillo por defraudar 350.951 euros. Alberto González Amador mantiene los intentos por evitar juicio y la posibilidad de la pena de prisión. El último movimiento que el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha llevado a cabo en este sentido, ha pasado por presentar un nuevo informe pericial contra la decisión de la jueza de sentarlo en el banquillo por un delito de fraude fiscal.

ewok #2 ewok
¿Y si este fraude es como lo de Al Capone, que lo pillaron por evasión fiscal? A mí lo de desmantelar la Sanidad Pública a favor de los quironeses me parece mucho más grave.
Catacroc #1 Catacroc
Si el PP no consigue librar al señor Ayuso de la condena no se merecen seguir gobernando. ¿Para eso les hemos votado?
platypu #3 platypu
ayuso ayuso ayuso ayuso ayuso ayuso ayuso ayuso ayuso ayuso ayuso ayuso ayuso ayuso ayuso ayuso ayuso ayuso ayuso ayuso ayuso ayuso ayuso ayuso ayuso ayuso ayuso ayuso ayuso ayuso ayuso ayuso ayuso ayuso ayuso ayuso ayuso ayuso ayuso ayuso ayuso ayuso ayuso ayuso ayuso ayuso ayuso ayuso ayuso ayuso ayuso ayuso ayuso ayuso ayuso ayuso ayuso ayuso ayuso ayuso ayuso ayuso ayuso ayuso ayuso ayuso
pitercio #6 pitercio
Qué citen a los Sal Chi Chon marfilenses para que digan que las facturas son güenas... pues sí, debe andar desesperado este cebón porque está dispuesto a cualquier ridículo.
elmakina #4 elmakina
A ver si nos enteramos, que hasta que no haya sentencia, cualquiera puede recurrir, presentar periciales y pedir diligencias, porque ese es su derecho. Un medio serio informa de hechos, no de “la desesperación del novio de Ayuso”. Ese tipo de muletillas solo buscan hacer daño por asociación, porque el personaje está emparejado con quien está. Eso es tendencioso hasta decir basta.
#9 pandasucks
Que habrá utilizado a los "juristas y jueces" del PP en su redacción, pagados por todos, ¿lo tenemos todos claro?
#5 sliana
Si, señor juez los hechos son correctos, he defraudado a hacienda, pero escúcheme un momento.....
#8 Oliram
No es la primera vez que pongo este comentario:

Sigo manteniendo que el Señor Consorte D´Quirón no recibirá una condena en firme y sin posiblidad de más recursos, sea la condena que sea (O absolución que también puede ser) antes de 2038.
Tiempo al tiempo y espero estar para contarlo.
