Qué nos dice la muerte de un militante de extrema derecha en Francia a manos del antifascismo

De todas las paradojas y sincretismos ideológicos que conforman el pensamiento fascista, la relación entre futurismo y presentismo analizada por el historiador François Hartog es sin duda una de las más interesantes. Su estudio detallado del Manifesto futurista (1909) de Filippo Marinetti descubre, precisamente, el peso del presentismo en el propio futurismo. Citando el texto del vanguardista italiano que reza “el Tiempo y el Espacio murieron ayer. Vivimos ya en lo absoluto porque ya hemos creado la eterna velocidad omnipresente”,

5 comentarios
Andreham #2 Andreham
¿Cómo era eso que decían los anti-woke y anti-feminismo y anti-todo lo que no sea derecha conservadora dura?

"Fuck around and find out".

Como de costumbre, puño de hierro, mandíbula de cristal.
pepel #1 pepel
Que incluso muerto sigue provocando.
manbobi #3 manbobi *
Ha faltado en el análisis que decidió no ir al hospital después de la paliza por no tener problemas con la policía
www.meneame.net/story/tiene-ir-hospital-ultimo-video-quentin-deranque-
MiguelDeUnamano #4 MiguelDeUnamano *
Relacionada: www.meneame.net/story/tiene-ir-hospital-ultimo-video-quentin-deranque-

#3 Edito, me cuelgo de tu comentario con el enlace.
elgranpilaf #5 elgranpilaf
Que a esto lleva el sembrar odio
