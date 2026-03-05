“Tiene que ir al hospital” Ultimo video de Quentin Deranque despues de la pelea. [FR]

Muerte de Quentin Deranque: un nuevo video arroja luz sobre lo que sucedió después de la pelea En un video que Le Progrès recibió, los amigos Quentin Deranque le aconsejan que se vaya "si no quiere un problema con la policía", mientras una mujer le insiste en acudir al hospital.
| etiquetas: quentin deranque , francia , antifascismo
"La muerte del militante ultraconservador francés Quentin Deranque a manos de activistas de ultraizquierda en Lyon..."
"Quentin, caído en el suelo, recibió los golpes de al menos seis contendientes. Un vídeo muestra a uno de ellos propinarle una fuerte patada en la cabeza. Tras dos días en coma, los médicos certificaron su muerte el sábado 14 de febrero."
Si se hubiera ido al hospital a lo mejor hoy estaría vivo y con problemas con la policía.
Pues vaya montón de mentiras que se han marcado los medios, para variar.
Un pobre ciudadano ejemplar. Paz lleve como descanso deja.