“Tiene que ir al hospital” Ultimo video de Quentin Deranque despues de la pelea. [FR]

Muerte de Quentin Deranque: un nuevo video arroja luz sobre lo que sucedió después de la pelea En un video que Le Progrès recibió, los amigos Quentin Deranque le aconsejan que se vaya "si no quiere un problema con la policía", mientras una mujer le insiste en acudir al hospital.

Como no conocía el contexto del Quentin este, he buscado, y he encontrado esto en rtve:

"La muerte del militante ultraconservador francés Quentin Deranque a manos de activistas de ultraizquierda en Lyon..."

"Quentin, caído en el suelo, recibió los golpes de al menos seis contendientes. Un vídeo muestra a uno de ellos propinarle una fuerte patada en la cabeza. Tras dos días en coma, los médicos certificaron su muerte el sábado 14 de febrero."
andando #4 andando
#1 Informate mejor y dilo todo, fueron los fascistas quienes prepararon la emboscada y encima evitaron ayudar a su "amigo"

www.meneame.net/story/nuevas-imagenes-testigo-acreditan-fueron-fascist
Pertinax #6 Pertinax *
#4 Yo me sigo preguntando por qué no se utilizan los estadios para estos temas. Sería un modo de sacarles partido, que solo se usan cuatro veces al mes.
andando #7 andando
#6 lo hacen por youtube, busca KOTS
EldelaPepi #5 EldelaPepi
O sea, que no lo dieron por muerto y no lo abandonaron tirado en la calle. Estaba consciente y de pie.
Si se hubiera ido al hospital a lo mejor hoy estaría vivo y con problemas con la policía.
Pues vaya montón de mentiras que se han marcado los medios, para variar.
#2 MenéameApesta
Por qué creerían sus amigos que iba a tener problemas con la policía si supuestamente fueron a por ellos?
#3 Toponotomalasuerte
Encapuchado... Ultraderecha... Iba en grupo a una pelea...
Un pobre ciudadano ejemplar. Paz lleve como descanso deja.
