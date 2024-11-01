·
En Noruega los únicos coches gasolina y diésel que se siguen vendiendo son cuatro deportivos y los vehículos de emergencia: el 96% de las ventas son de eléctricos
En el recién cerrado 2025, en España se han vendido más coches eléctricos que nunca, pero estamos a años luz de Noruega
tronxy_x5s
Normal, el salario medio y educación financiera es bastante mejor que este país. Aquí el coche más vendido es el Dacia Sandero
Don_Pixote
#1
y que el 80% del país vive en casas o unifamiliares, con enchufe en su puerta
