Noelia, lo siento
Noelia se quiere morir y no la dejan. Pero a Noelia ya no le van a poder joder la muerte más.
|
etiquetas
:
eutanasia
,
laicismo
,
derecho
,
abogados cristianos
relacionadas
#5
Suleiman
Menuda panda de hp..
1
K
33
#1
Esteban_Rosador
El problema es que algunos jueces están dispuestos a tomar decisiones disparatadas para poner su moral absurda por encima de la ley. Ya van dos casos de jueces que dan legitimidad a los padres para suspender un procedimiento de eutanasia. Y detrás los fundamentalistas religiosos interponiendo los correspondientes recursos.
0
K
20
#4
Esteban_Rosador
#1
copio
La cuestión era que suicidarse es pecado mortal y que los que no podían cometerlo por su cuenta que se jodieran, aunque estuvieran dispuestos a ir a todos los infiernos del mundo porque no creían que hubiera ninguno peor que en el que estaban viviendo. El sin sentido y la discriminación monstruosa de libro eran la regla.
0
K
20
#2
makinavaja
La creencia en seres imaginarios y en religiones deberían ser incompatibles con la judicatura....
1
K
19
#3
asola33
No tengo claro si apelan a Europa, si tendrá más demora aún.
0
K
12
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
