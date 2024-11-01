edición general
12 meneos
65 clics
Noelia, lo siento

Noelia, lo siento

Noelia se quiere morir y no la dejan. Pero a Noelia ya no le van a poder joder la muerte más.

| etiquetas: eutanasia , laicismo , derecho , abogados cristianos
8 4 0 K 150 laicismo
5 comentarios
8 4 0 K 150 laicismo
#5 Suleiman
Menuda panda de hp..
1 K 33
Esteban_Rosador #1 Esteban_Rosador
El problema es que algunos jueces están dispuestos a tomar decisiones disparatadas para poner su moral absurda por encima de la ley. Ya van dos casos de jueces que dan legitimidad a los padres para suspender un procedimiento de eutanasia. Y detrás los fundamentalistas religiosos interponiendo los correspondientes recursos.
0 K 20
Esteban_Rosador #4 Esteban_Rosador
#1 copio

La cuestión era que suicidarse es pecado mortal y que los que no podían cometerlo por su cuenta que se jodieran, aunque estuvieran dispuestos a ir a todos los infiernos del mundo porque no creían que hubiera ninguno peor que en el que estaban viviendo. El sin sentido y la discriminación monstruosa de libro eran la regla.
0 K 20
makinavaja #2 makinavaja
La creencia en seres imaginarios y en religiones deberían ser incompatibles con la judicatura....
1 K 19
asola33 #3 asola33
No tengo claro si apelan a Europa, si tendrá más demora aún.
0 K 12

menéame