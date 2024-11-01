edición general
11 meneos
19 clics
‘No soy un partidario feliz de Trump’: Los ganaderos se ven afectados por la presión para bajar los precios de la carne de res

‘No soy un partidario feliz de Trump’: Los ganaderos se ven afectados por la presión para bajar los precios de la carne de res

Ante la intensa frustración de los votantes por el aumento de los costos diarios, Trump declaró este otoño que la carne de res era demasiado cara y que los ganaderos debían bajar los precios del ganado. El precio de la carne de res era “más alto de lo que deseamos, pero pronto bajará”, afirmó Trump. Los comentarios de Trump conmocionaron a los ganaderos, quienes votaron mayoritariamente por el presidente. Posteriormente, su administración anunció planes para cuadruplicar las importaciones estadounidenses de carne de res argentina.

| etiquetas: trump , ganaderos , carne , vacuno , eeuu
11 0 0 K 133 actualidad
6 comentarios
11 0 0 K 133 actualidad
#2 z1018
Qué capitalismo más raro, con control de precios, va a ser esto como la huelga de los camioneros simpatizantes de Bocs, pidiendo precios mínimos y PAGUITAS.
2 K 21
Olepoint #6 Olepoint
#2 Un trabajador que vote a VOX es lo mismo que una gallina pidiendo seguridad a un zorro.
0 K 8
jm22381 #5 jm22381
¿No se plantean dejar de ser partidarios de Trump? :roll:
0 K 20
Gry #4 Gry
Da igual lo que haga Trump. ¿Que van a hacer, votar a los Democratas? xD
0 K 15
ostiayajoder #3 ostiayajoder
MAGA FAFO

Esta youtube lleno xD
0 K 8
MisterReview. #1 MisterReview.
A comer polla trumpista, subnormales. xD xD xD
0 K 7

menéame