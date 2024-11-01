‘No soy un partidario feliz de Trump’: Los ganaderos se ven afectados por la presión para bajar los precios de la carne de res

Ante la intensa frustración de los votantes por el aumento de los costos diarios, Trump declaró este otoño que la carne de res era demasiado cara y que los ganaderos debían bajar los precios del ganado. El precio de la carne de res era “más alto de lo que deseamos, pero pronto bajará”, afirmó Trump. Los comentarios de Trump conmocionaron a los ganaderos, quienes votaron mayoritariamente por el presidente. Posteriormente, su administración anunció planes para cuadruplicar las importaciones estadounidenses de carne de res argentina.