No nos cansamos de ‘Ben-Hur’ tras 85 emisiones en 17 años: las películas que más repiten en Semana Santa

No se queda atrás Quo Vadis? La película de Mervin LeRoy (1951) se ha programado en 73 ocasiones desde 2008. Les sigue Los diez mandamientos (Cecil B. DeMille, 1956): el filme en el que Charlton Heston da vida a Moisés se ha emitido 61 veces en ese mismo periodo. Barrabás, Espartaco o La historia más grande jamás contada son otros de los títulos religiosos que siguen apareciendo en televisión una y otra vez y que viven días de gloria en Semana Santa.
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www.youtube.com/watch?v=BQZoszc4mek
Pues como dicen los historiadores, es la película más documentada de todas las de temática de esa época y lugar.
Y si la ponen en Antena 3, con los anuncios, dura desde el viernes santo al lunes de pascua. De hecho, tienen que cambiar el doblaje y decir "al quinto día resucitó" que si no, no caben los anuncios.
Narices, cuando una peli es buena o te gusta la puedes ver las mismas veces que escuchas una canción que es buena y que te gusta.
Jamás entenderé a quienes nos critican por ver más de 100 veces una peli cuando ellos escuchan la misma canción 500 veces antes de aburrirse y olvidarse de ella.
- No se queda atrás Quo vadis?
- No se queda atrás ¿Quo vadis?
“Quo vadis” puede que tuviera que ir entre comillas
Bueno, digo yo, que Lengua la aprobaba por los pelos.