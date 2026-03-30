No nos cansamos de ‘Ben-Hur’ tras 85 emisiones en 17 años: las películas que más repiten en Semana Santa

No se queda atrás Quo Vadis? La película de Mervin LeRoy (1951) se ha programado en 73 ocasiones desde 2008. Les sigue Los diez mandamientos (Cecil B. DeMille, 1956): el filme en el que Charlton Heston da vida a Moisés se ha emitido 61 veces en ese mismo periodo. Barrabás, Espartaco o La historia más grande jamás contada son otros de los títulos religiosos que siguen apareciendo en televisión una y otra vez y que viven días de gloria en Semana Santa.