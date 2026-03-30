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No nos cansamos de ‘Ben-Hur’ tras 85 emisiones en 17 años: las películas que más repiten en Semana Santa

No nos cansamos de ‘Ben-Hur’ tras 85 emisiones en 17 años: las películas que más repiten en Semana Santa

No se queda atrás Quo Vadis? La película de Mervin LeRoy (1951) se ha programado en 73 ocasiones desde 2008. Les sigue Los diez mandamientos (Cecil B. DeMille, 1956): el filme en el que Charlton Heston da vida a Moisés se ha emitido 61 veces en ese mismo periodo. Barrabás, Espartaco o La historia más grande jamás contada son otros de los títulos religiosos que siguen apareciendo en televisión una y otra vez y que viven días de gloria en Semana Santa.

| etiquetas: películas , religiones , semana santa , audiencias
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17 comentarios
8 1 0 K 83 actualidad
Comentarios destacados:    
zogo #2 zogo
La mejor película de semana santa es la vida de Brian
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#5 Galton
#2 La mejor película es la vida de Brian...
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MoñecoTeDrapo #8 MoñecoTeDrapo
#5 Pues... Yo soy Brian, y mi mujer, también.
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Pablapa #17 Pablapa
#8 yo también soy Brian!!
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Sawyer76 #11 Sawyer76
#2 Pero esa es documental
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Fran_Ramos #13 Fran_Ramos
#2 es la mejor pelicula de aliens de la historia...

www.youtube.com/watch?v=BQZoszc4mek
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HeilHynkel #14 HeilHynkel
#2

Pues como dicen los historiadores, es la película más documentada de todas las de temática de esa época y lugar.
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HeilHynkel #1 HeilHynkel
Y porque no miran las pelis de vaqueros de las autonómicas, que si no ... :-D
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aupaatu #9 aupaatu *
Como si nos preguntaran que queremos ver en la Tv en Semana Santa.
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#6 kilokilo
Es que es un peliculón
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devilinside #12 devilinside
#6 Casi toda. Lo que no es la batalla naval y la carrera de cuadrigas, sobra
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lonnegan #10 lonnegan
Ponen Ben-Hur porque los programas en directo no se hacen, están de vacaciones y como es mas larga que un día sin pan pues ocupan tiempo de parrilla en automático.
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HeilHynkel #16 HeilHynkel *
#10

Y si la ponen en Antena 3, con los anuncios, dura desde el viernes santo al lunes de pascua. :roll: De hecho, tienen que cambiar el doblaje y decir "al quinto día resucitó" que si no, no caben los anuncios.
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Nube_Gris #15 Nube_Gris
¿La gente se cansa acaso de escuchar un villancico, que dura mucho menos tiempo y es más repetitivo?

Narices, cuando una peli es buena o te gusta la puedes ver las mismas veces que escuchas una canción que es buena y que te gusta.
Jamás entenderé a quienes nos critican por ver más de 100 veces una peli cuando ellos escuchan la misma canción 500 veces antes de aburrirse y olvidarse de ella. :shit:
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ctrlaltsupr1 #3 ctrlaltsupr1 *
Y esto, niños es la demostración de por qué es imprescindible en castellano el signo de apertura de interrogación.

- No se queda atrás Quo vadis?

- No se queda atrás ¿Quo vadis?

“Quo vadis” puede que tuviera que ir entre comillas
Bueno, digo yo, que Lengua la aprobaba por los pelos.
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themarquesito #4 themarquesito *
#3 Para esto lo que haría falta es el uso de cursivas, ya que no sólo es un título sino que además está en otra lengua. El signo de apertura de interrogación no procede, ya que quo vadis? es una locución latina, y el signo de apertura de interrogación no procede en lenguas que no sean el castellano.
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MoñecoTeDrapo #7 MoñecoTeDrapo
#4 Y a más abundamiento, el título original de la obra y la película e incluso el que se usó en España es Quo vadis sin signo de interrogación.
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menéame