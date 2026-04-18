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«No me lo esperaba»: Marjorie Taylor Greene expone públicamente los mensajes de Trump en una traición explosiva, y la respuesta que lo cambió todo para siempre [EN]

«No me lo esperaba»: Marjorie Taylor Greene expone públicamente los mensajes de Trump en una traición explosiva, y la respuesta que lo cambió todo para siempre [EN]

Le envió un mensaje después de que Trump la llamara públicamente "traidora", provocando que sus hijos empezarán a recibir amenazas de muerte, para que comprendiera las consecuencias de su retórica. La respuesta cambió para siempre su percepción sobre él: “no tuvo compasión, dijo que si mi hijo moría, sería mi culpa”. "No esperaba esa frialdad, no creo que ninguno mis oponentes, incluidos los demócratas, me dirían jamás algo tan cruel". “Lo hemos visto traicionar literalmente a todos los que alguna vez fueron sus amigos, aliados o partidarios".

| etiquetas: marjorie taylor greene , donald trump , mensaje , amenazas , respuesta
19 10 0 K 344 Trump
8 comentarios
19 10 0 K 344 Trump
Chinchorro #3 Chinchorro *
Cuando el amigo de Epstein caiga (que caerá), nos encontraremos un montón de mensaje de este tipo: "Yo no sabía que era así" "Vaia, no me lo hexperaba", "Me engañó, yo era débil y él se aprovechó", "Yo pensé que estaba trabajando para mi país", "No sabía que las cosas iban tan mal" y tal y tal. Embustes y excusas de cagones por volquetes.
9 K 108
#7 harverto
#3 O también dirán, "qué va, yo siempre he votado demócrata" o "yo, ¿votar, qué es eso?"
0 K 10
#4 Alcalino
Marjorie, como tantos otros, quería ser un leopardo para comerle la cara a los demás

Pero siempre hay un leopardo más grande
4 K 75
ipanies #2 ipanies
Si estás muy cerca de un miserable es fácil que, por más anormal que seas, acabes descubriendo que es un miserable. Enhorabuena a esta señora por llegar al nivel cognitivo necesario para ver lo obvio.
3 K 46
elgranpilaf #5 elgranpilaf *
Señora Greene, conoce usted el refrán Quién con niños se acuesta amanece meado? Pues eso
2 K 40
tul #1 tul
no se podia saber :troll:
0 K 13
Malinke #6 Malinke
«...la guerra de Irán y lo que muchos ven ahora como un estilo de liderazgo cada vez más impredecible y hostil. Las grietas dentro del movimiento ya no son fáciles de disimular.»

Pues no es que no se mostrara así antes de las elecciones.
0 K 11
#8 audrey2012
Si tiene dientes de lobo, orejas de lobo, patas de lobo y parece un lobo, lo más probable es que sea un lobo. Pero quién se lo iba a esperar...
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menéame