«No me lo esperaba»: Marjorie Taylor Greene expone públicamente los mensajes de Trump en una traición explosiva, y la respuesta que lo cambió todo para siempre [EN]

Le envió un mensaje después de que Trump la llamara públicamente "traidora", provocando que sus hijos empezarán a recibir amenazas de muerte, para que comprendiera las consecuencias de su retórica. La respuesta cambió para siempre su percepción sobre él: “no tuvo compasión, dijo que si mi hijo moría, sería mi culpa”. "No esperaba esa frialdad, no creo que ninguno mis oponentes, incluidos los demócratas, me dirían jamás algo tan cruel". “Lo hemos visto traicionar literalmente a todos los que alguna vez fueron sus amigos, aliados o partidarios".