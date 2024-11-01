edición general
No culpes a Israel de que Estados Unidos se defienda de Irán

Publicaciones, expertos y políticos liberales y de izquierdas se han unido a podcasters de extrema derecha para oponerse a Trump por los ataques militares a Irán, que el presidente espera que lleven al colapso del Gobierno islamista del régimen. Pero convertir a Israel en chivo expiatorio y, por extensión, a sus partidarios judíos, de esta forma tan particular, recuerda a los tradicionales tópicos antisemitas sobre judíos de doble lealtad, que compran poder político en los pasillos de Washington, D.C., y ejercen otras nefastas influencias

Supercinexin #1 Supercinexin
Nosotros no hemos sido seño se lo juro ha sío er Donal questá mu loco porfa no nos culpes a nojotro queso es rasismo...

jajajajajajajajaja se están empezando a jiñar ya :popcorn:
RoterHahn #16 RoterHahn *
Quita, quita, que es su propia operacion especial.
emmett_brown #2 emmett_brown
Qué basura es esta, #0?
TikisMikiss #6 TikisMikiss
#2 Iba a decirle lo mismo, pero fui a por el rastrillo primero. Vamos a por él.
Ripio #15 Ripio
#6 Yo llevo las antorchas.  media
#13 cajadecartonmojada
#2 Es su especialidad, rebuscar en la morralla para ofrecernos estás perlas sin que peligre mucho nuestra salud mental.
Deberíamos agradecerle su sacrificio xD
#7 XXguiriXX *
Clásica sionista. Tirar la piedra, esconder la mano, y echar la culpa a alguien más, en este caso toda culpa es de Trump xD
#8 albx
#7 Y lo de Gaza también.
josde #9 josde
#8 Y lo del Líbano también.
EldelaPepi #11 EldelaPepi
#7
No no, resulta que es de Irán, por no dejarse bombardear.
TikisMikiss #5 TikisMikiss
Cierto, se están defendiendo, no sea que cuando Irán tire uno de sus misiles y pase cerca del Netanyahu y tenga que rebobinar la cinta de la peli que tiene alquilada en el búnker, o le altere la tranquilidad mientras plana un pino en el wc, con el cabreo coja y se ponga a sacar toda la mierda que tiene el Mossad sobre Trump en forma de material audiovisual paradisíaco.
DayOfTheTentacle #4 DayOfTheTentacle
No es elmundotoday
#17 Celsar
Estoy por votar positivo solamente por la tremenda broma o gilipollez que es decir que EEUU se defiende de Irán.
#10 albx
Los sionistas de EE.UU. están seriamente preocupados porque la próxima administración pueda abandonar a Israel, bien sean demócratas o republicanos como Marjorie Taylor Greene.
johel #14 johel
Hay algo de comentario en esa coleccion de topicos y falacias de voz-us.
#12 xavigo
Espera, espera… según la lógica del artículo panfleto, EEUU ha atacado en el contexto de una guerra que lleva 47 años.

Entonces, ¿para qué necesita EEUU a Israel? ¿Está ayudando Israel a EEUU? ¿Alguien me puede explicar qué ayuda va a dar cualquier país al militarmente más poderoso del mundo?

En fin, otro ejemplo de manual de “excusatio non petita”
