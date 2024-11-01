No culpes a Israel de que Estados Unidos se defienda de Irán

Publicaciones, expertos y políticos liberales y de izquierdas se han unido a podcasters de extrema derecha para oponerse a Trump por los ataques militares a Irán, que el presidente espera que lleven al colapso del Gobierno islamista del régimen. Pero convertir a Israel en chivo expiatorio y, por extensión, a sus partidarios judíos, de esta forma tan particular, recuerda a los tradicionales tópicos antisemitas sobre judíos de doble lealtad, que compran poder político en los pasillos de Washington, D.C., y ejercen otras nefastas influencias