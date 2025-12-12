Ningún hospital privado se ha presentado al contrato de la Comunidad de Madrid para que enfermos de cáncer puedan recibir protonterapia

Enfermos de cáncer no podrán recibir, de momento, tratamiento con protonterapia, un tipo de radioterapia que usa protones. La Comunidad de Madrid ha declarado desierto la licitación que había puesto en marcha para prestar esta asistencia sanitaria porque ningún hospital privado ha querido presentarse. El pasado 20 de noviembre la Consejería de Sanidad hizo pública la declaración de desierto tras no recibir ninguna oferta. Rel: www.meneame.net/story/ayuso-privatiza-tratamiento-protonterapia-enferm
Hay que quitar a estos parásitos de la sanidad cuanto antes y que se dediquen a lo suyo, mutuas para los seguros en las empresas y hospitales de construcción y gestión privada para atender los seguros privados, nada de conciertos, punto.
Segundo, esto es una licitación por 2 millones con controles, etc. que no tiene mucho margen de beneficio.
Al quedar desierto, a partir de mañana se abre el plazo para adjudicar a dedo el mismo servicio sin control y aun precio mucho mayor.
Al que le pille de sorpresa, que se lo haga mirar.
Como he dicho, el servicio se ha valorado por 2 millones. POdemos hacer una porra por el coste final.
Yo apuesto por que llega a 32,
Nada nuevo bajo el sol.