Ningún hospital privado se ha presentado al contrato de la Comunidad de Madrid para que enfermos de cáncer puedan recibir protonterapia

Ningún hospital privado se ha presentado al contrato de la Comunidad de Madrid para que enfermos de cáncer puedan recibir protonterapia

Enfermos de cáncer no podrán recibir, de momento, tratamiento con protonterapia, un tipo de radioterapia que usa protones. La Comunidad de Madrid ha declarado desierto la licitación que había puesto en marcha para prestar esta asistencia sanitaria porque ningún hospital privado ha querido presentarse. El pasado 20 de noviembre la Consejería de Sanidad hizo pública la declaración de desierto tras no recibir ninguna oferta. Rel: www.meneame.net/story/ayuso-privatiza-tratamiento-protonterapia-enferm

hospital , privado , madrid , cáncer
SMaSeR #3 SMaSeR
No me lo creo!!, si por aquí he leído que las empresas privadas que gestionan hospitales lo hacen por amor al paciente. Sera que este tratamiento no es lo suficientemente bueno y el precio no tiene nada que ver.

Hay que quitar a estos parásitos de la sanidad cuanto antes y que se dediquen a lo suyo, mutuas para los seguros en las empresas y hospitales de construcción y gestión privada para atender los seguros privados, nada de conciertos, punto.
9
reivaj01 #7 reivaj01
Para empezar, todo esto viene de las máquinas que "donó" Amancio Ortega. No darán problemas ni nada.
Segundo, esto es una licitación por 2 millones con controles, etc. que no tiene mucho margen de beneficio.
Al quedar desierto, a partir de mañana se abre el plazo para adjudicar a dedo el mismo servicio sin control y aun precio mucho mayor.
Al que le pille de sorpresa, que se lo haga mirar.
Como he dicho, el servicio se ha valorado por 2 millones. POdemos hacer una porra por el coste final.
Yo apuesto por que llega a 32,
4
#9 tednsi
#7 Y se lo adjudicarán a Burnet, perdón, a Quirón.
1
uyquefrio #10 uyquefrio
#7 Cuantos constructores se forrarían con el viejo truco de las licitaciones que tras quedar desiertas se asignan a dedo...
0
ochoceros #12 ochoceros
#7 De momento ya nos ha costado decenas de millones de euros regalados a la sanidad privada. En Madrid se barajó poner un centro público de protonterapia para el tratamiento del cáncer (sobre todo infantil), pero el PP junto a Ciudadanos dijo que no había más dinero (21 millones de euros) para sanidad justo el año que subían el gasto público en el centro privado-concertado FJD (Quirón-Fresenius, los de los sobornos) de 345 millones a 372 millones:…   » ver todo el comentario
0
ewok #2 ewok
Eso no da pelas. Da más estirar las listas de espera.
3
autonomator #6 autonomator
Huele a pacto para forzar subida que tira para atrás.
2
a69 #4 a69
El protón está muy caro, no sale a cuenta el business.
1
eaglesight1 #8 eaglesight1
Están esperando que suba el precio del contrato y lo van a conseguir.
0
poyeur #1 poyeur
Había leído "pronto terapia", sonaba a chiste ;)
0
#11 eshu
Este tipo de situaciones de licitaciones "desiertas" se suelen dar cuando son pocas las empresas que pueden prestar ese servicio y se ponen de acuerdo para sacarle más dinero a la administración, que si quiere de verdad prestar ese servicio tendrá que iniciar una nueva licitación con un precio muy superior.
Nada nuevo bajo el sol.
0
#5 VFR
Y aún así hay quien dice que le regalan dinero a la privada
0

menéame