Niñas y mujeres que huyen de Mali describen violencia sexual por parte de las fuerzas rusas

La niña yacía en una clínica de salud improvisada, con los ojos vidriosos y la boca abierta, con moscas posadas en sus labios. Su pecho apenas se movía. Gotas de sudor febril le corrían por la frente mientras el personal médico la rodeaba apresuradamente, colocándole una vía intravenosa. La niña tenía una infección tras una agresión sexual, dijo Elidje, y llevaba días en shock, sin recibir tratamiento. Su familia afirmó que la joven de 14 años había sido violada por combatientes rusos que irrumpieron en su tienda de campaña en Mali.