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Una nieta estadounidense inicia una recaudación para que su abuelo de 86 años pueda jubilarse del supermercado: “Si ellos pueden, yo también” -

Una nieta estadounidense inicia una recaudación para que su abuelo de 86 años pueda jubilarse del supermercado: “Si ellos pueden, yo también” -

El esfuerzo de una nieta para lograr que su abuelo se jubile y deje de trabajar pos sus problemas cardíacos.

| etiquetas: eeuu , nieta , abuelo , problemas , jubilación
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11 comentarios
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Comentarios destacados:    
Golan_Trevize #2 Golan_Trevize
86 años... aún no le ha dado tiempo a poder vivir el sueño americano y poder disfrutar de la vida. Tal vez cuando llegue a los 100 años...
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Verdaderofalso #3 Verdaderofalso
#2 no se ha esforzado lo suficiente
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#7 kaos_subversivo
#3 le han faltado burpees al amanecer
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#1 casicasi
El paraíso del trabajador. La nueva uls...
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Pacofrutos #6 Pacofrutos *
El trabajo dignifica al hombre, el trabajo te honra, el trabajo te realiza, te pule, te abrillanta, te da esplendor.
¡El trabajo es la ostia, te pone cachondo, hay que ver lo cachonda que va toda la gente a trabajar a las seis o a las siete de la mañana, cantando y bailando por la calle!: {0x1f3b5} Vamos a trabajar, vamos a trabajar, la lá, la lá. {0x1f3b5}
¿Dónde váis con esa marcha matinera? {0x1f3b5} «A tra, ba, jaaaar» {0x1f3b5} , contestan todos. «No he podido dormir en toda la noche esperando este momento de gloria»  media
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pitercio #10 pitercio
Aunque se retire, que no deje el ejercicio, que le está sentando fenomenal.
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salteado3 #5 salteado3
El pais de las oportunidades...
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kinz000 #4 kinz000
Me cago en ese puto basurero de pais.
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#8 Pingocho
Me huele a estafa, como los que piden por tratamientos médicos para sus supuestos hijos usando fotos de niños enfermos.
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#11 capitan.meneito
#8 pues yo diría que es duplicada.
Paso de buscarla, pero la foto de la miniatura creo haberla visto antes...
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#9 erizomann
Menuda mierda de pais
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menéame