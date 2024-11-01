edición general
17 meneos
65 clics
Nick Fuentes: "El enemigo político número uno en Estados Unidos son las mujeres. ... Tienen que ser encarceladas" [ENG]

Nick Fuentes: "El enemigo político número uno en Estados Unidos son las mujeres. ... Tienen que ser encarceladas" [ENG]  

“Así que al igual que Hitler encarceló a gitanos, judíos, comunistas, ya sabes, a todos sus rivales políticos, tenemos que hacer lo mismo con las mujeres. (Sic) Y lo resolveremos. Encontraremos a las buenas. Ellas pueden probarse a sí mismas. Entonces las dejaremos ir.”

| etiquetas: nick fuentes , usa , cristiano , extremista , mujeres , encarceladas
14 3 1 K 198 politica
14 comentarios
14 3 1 K 198 politica
Comentarios destacados:    
Oghaio #2 Oghaio
@Verdaderofalso pero quién es este descerebrado!!??
1 K 33
themarquesito #7 themarquesito
#2 Nick Fuentes es uno de los comentaristas más relevantes de la derecha estadounidense, y buen amigo de Tucker Carlson. Era enemigo jurado de Charlie Kirk, a quien consideraba un tibio.
Tiene mucha influencia en el mundillo incel, y es un auténtico nazi.
5 K 81
Oghaio #10 Oghaio *
#7 Madre mía, creí que era algún tipo de parodia, pero no. Oh, my f***ing god!!
0 K 20
ElenaCoures1 #4 ElenaCoures1
El enemigo número uno de las mujeres son los gilipollas
2 K 16
IkkiFenix #5 IkkiFenix
Fuentes se enemistó con Turning Point USA y su fundador, el comentarista político conservador estadounidense Charlie Kirk por apoyar puntos de vista que Fuentes consideró insuficientemente conservadores o nacionalistas... Fuentes se opone firmemente a la inmigración, que considera una amenaza demográfica para Estados Unidos.

Pues con ese apellido que tenga cuidado, igual podrían confundirse y deportarle.

es.wikipedia.org/wiki/Nick_Fuentes
0 K 13
#11 Eukherio
#5 Los ultras siempre terminan dividiéndose. Es imposible fomentar el extremismo al máximo sin que empiecen a aparecer diferentes ramas que se llevan a matar. Tarde o temprano llegará alguno que le diga precisamente eso, que con ese apellido no puede considerarse americano y que deberían echarlo del país.
1 K 28
smilo #8 smilo
El cuento de la criada cada vez más cerca. Que bonito se está quedando los estados des-unidos
0 K 12
Arzak_ #9 Arzak_
La distopía de la ficción se puede hacer realidad. Es su sueño húmedo.  media
0 K 11
Cantro #14 Cantro
Está claro que la madre de este tío hizo mucho daño al mundo pariéndole
0 K 11
UnbiddenHorse #3 UnbiddenHorse *
Decidme que este tip no tiene opciones de suceder al simpson…
0 K 10
thorpedo #12 thorpedo
El incel este que va decir si para el una mujer es un animal mitológico:

www.thedailybeast.com/woman-hating-podcaster-nick-fuentes-admits-hes-n
0 K 10
Oghaio #13 Oghaio
#12 Bueno, que no se haya acostado con una mujer no es el problema, precisamente. Quizá le gusten los hombres, yo que sé... Honestamente me importa una mierda. Ahora bien, por esas declaraciones se merece estar en una institución mental. O en el puto trullo.
0 K 20
#1 fremen11
Gilead cada día más cerca......
0 K 8
#6 Penadeoccidente *
Unironically tiene razón, el auge de la ultraderecha es directamente consecuencia de haberle pedido a los tios blancos hereto que revisen sus privilegios.

Las mujeres pueden controlarse por temporadas, pero en algún momento van a demandar igualdad de poder sobre la sociedad, que se las viole menos (qué cosas) y siendo el 50% de la población sacarán a los machirulos del poder. (hasta que el heteropatriarcado ponga toda la carne en el asador para reapropiarse del discurso y del poder)
1 K -3

menéame