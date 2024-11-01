Nick Fuentes: "El enemigo político número uno en Estados Unidos son las mujeres. ... Tienen que ser encarceladas" [ENG]  

“Así que al igual que Hitler encarceló a gitanos, judíos, comunistas, ya sabes, a todos sus rivales políticos, tenemos que hacer lo mismo con las mujeres. (Sic) Y lo resolveremos. Encontraremos a las buenas. Ellas pueden probarse a sí mismas. Entonces las dejaremos ir.”
Tiene mucha influencia en el mundillo incel, y es un auténtico nazi.
Pues con ese apellido que tenga cuidado, igual podrían confundirse y deportarle.
Las mujeres pueden controlarse por temporadas, pero en algún momento van a demandar igualdad de poder sobre la sociedad, que se las viole menos (qué cosas) y siendo el 50% de la población sacarán a los machirulos del poder. (hasta que el heteropatriarcado ponga toda la carne en el asador para reapropiarse del discurso y del poder)