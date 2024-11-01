·
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
12
meneos
84
clics
Ni trabajos nuevos, ni utopías: un exejecutivo de Google advierte que la IA es el fin del empleo y de la "mentira capitalista"
No importa qué tipo de puesto de trabajo tengas: Mo Gawdat, exdirector comercial de Google X, cree que es probable que la IA acabe sustituyendo tu empleo
|
etiquetas
:
trabajos
,
utopías
,
exejecutivo
,
google
,
advierte
,
ia
,
empleo
,
mentira
tecnología
#9
sat
De verdad alguien cree que una IA a ir a recoger aceitunas?
2
K
30
#11
Chinchorro
#9
Y va a cuidar ancianos, si. Y a discapacitados. Y va a aguantar borrachos en los bares.
2
K
31
#16
adamuz
*
#9
cualquiera de los dispositivos que tenemos hoy día serían considerados magia hace +1 siglo.
0
K
15
#21
sat
#16
Y eso ha acabado con el empleo? Los empleos cambiarán, algunos oficios desaparecerán y aparecerán otros nuevos. Como en cualquier revolución industrial. Todo eso suponiendo que la IA no sea más que una burbuja y acabe reventando como muchos expertos vaticinan.
0
K
11
#23
sarvex
*
#9
Es que ese es el núcleo del problema y mucha gente sigue en la fase de negación.
No estamos ante una herramienta que ayuda al contable o al abogado; estamos ante una tecnología que suprime la necesidad de tenerlos en plantilla. El razonamiento es sencillo y aterrador:
Efecto Desplazamiento
: En cuanto el trabajo cognitivo (que es el 80% de la clase media) sea automatizable por cuatro duros, millones de personas van a ser "liberadas" de sus puestos.
La Inundación
…
» ver todo el comentario
9
K
92
#29
sat
#23
De acuerdo en todo excepto en tres detalles. Uno, me gustará ver a toda esa gente con estudios intentando cambiar un grifo o cogiendo aceitunas por 1 euro la hora por poner un ejemplo. Eso no va a suceder.
Dos. Se te olvida que los Estados "viven" de los impuestos que recaudan de sus ciudadanos. En ese contexto que pintas, el Estado desaparece. No creo que ningún Estado deje que eso suceda.
Tres. En cuanto el consumo baje, todo ese castillo de naipes se desmorona y las empresas se hunden.
Propina. No disponemos de la energía para alimentar esa tecnología a ese nivel de trabajo.
2
K
35
#34
sarvex
#29
Dices que no verás a un ingeniero cambiando un grifo por 1€. El problema es que el hambre es muy mala consejera. No lo harán por gusto, lo harán porque cuando el mercado cognitivo colapse, la alternativa será la indigencia. Y sí, al principio lo harán mal, pero habrá tanta oferta de mano de obra desesperada que las empresas de servicios tendrán a 100 candidatos para un puesto de "aprendiz de fontanero".
El resultado es el mismo: los salarios de esos oficios se hundirán por pura
…
» ver todo el comentario
1
K
19
#40
sat
*
#34
¿Tu crees que eso va a pasar sin que la gente se rebele? Lo mismo que el hambre es muy mala consejera para unas cosas, para las otras también. Habrá un porcentaje alto de esa gente con estudios que no va a agachar la cabeza y a trabajar por 1 euro. Igual se organizan, cogen unas antorchas y le pegan fuego a todo. Y eso si que sería acelerar el colapso del sistema.
0
K
11
#28
guillersk
#9
ya hay máquinas que las recogen ¿ Que cuesta conectarla a la IA?
0
K
11
#32
sat
#28
Cuesta dinero y mucha energía. Si eliminas a los humanos de la ecuación se acaba la rentabilidad. Además si eliminas a los humanos ya no necesitas recoger aceitunas porque nadie las va a poder comprar. Se acabó el consumo. Se acabó el negocio.
1
K
24
#17
hazardum
*
A dia de hoy ya hay suficientes recursos para que todo el mundo viva bien, y no se hace nada para equilibrar, ni se reparten los recursos ni ostias, se deja morir de hambre a la gente, los ricos son cada vez mas ricos, los pobres mas pobres, etc.
No se porque algunos piensan que con la IA va a ser algo distinto, y que ahora las elites se van a apiadar de la gente que vaya perdiendo sus empleos, aun cuando el consumo se vaya a la mierda por ello, al final la IA hara que las elites necesiten menos gente para sobrevivir, las tareas manuales que no pueda hacer IA o robots, el resto es prescindible, salvo que de verdad la gente se una, y empiece a correr la guillotina.
2
K
27
#18
Noeschachi
Incluso los trabajos que hoy parecen seguros serán eliminados, incluyendo a los editores de vídeo, los creadores de pódcast y los propios ejecutivos.
De todos los trabajos que me podrían parecer seguros jamas se me ocurririan estos precisamente
2
K
22
#22
veratus_62d669b4227f8
La mecanización de la revolucion industrial trajo consigo muchas nuevas profesiones y especialidades pero no veo que la IA vaya a hacer lo mismo esta vez.
1
K
22
#30
sarvex
#22
Esa es la clave.
En la Revolución Industrial, la máquina puso el músculo, pero el humano seguía poniendo el cerebro para controlarla. Esta vez, la IA pone ambos. Es posible que surjan nuevos sectores, pero la paradoja es que esos nuevos campos serán diseñados y ocupados por la propia IA desde el día uno. No puedes 'reciclarte' hacia un nuevo sector si la IA ya es senior en ese puesto antes de que tú termines el primer curso de formación
1
K
19
#15
cocococo
Ni los trabajadores del sector primario o servicios se van a salvar. Los que trabajan con pico y pala... seguramente fabricarán unos robots controlados con IA que harán mucho mejor el trabajo, con los camareros lo mismo, con todo. En el caso del modelo capitalista, como sobrará mucha gente, la matarán de alguna forma, supongo, con un virus fabricado en laboratorio o algo así. En otros modelos seguramente le darán una paga a todo el mundo y punto, los robots a trabajar y la gente a vivir del…
» ver todo el comentario
1
K
21
#36
rojo_separatista
#33
, lo que decimos algunos es que la IA + robótica representan un salto cualitativo tan grande que no hay gráfica que te valga para predecir lo que pasará basándote en observaciones pasadas. Cuando la productividad tienda al infinito, el sistema capitalista y la economía de mercado, dejan de tener sentido como tal.
1
K
18
#8
sarvex
El trabajo, tal como lo conocemos desde hace 200 años, ha muerto. Cuanto antes aceptemos que vamos hacia un modelo no-capitalista basado en la abundancia automatizada, menos traumática será la caída.
1
K
17
#24
vantablack
#7
#8
pues como no eliminemos a los ricos lo veo dificil. No me imagino a Jeff Bezos repartiendo billetes porque le sobren.
1
K
14
#44
Richaldor
#24
esperemos no haga falta una revolución, pero como empiece a escasear el trabajo, pero de verdad, y las masas pasen hambre veremos a ver cómo acaba ésto
0
K
9
#6
adamuz
*
#4
los anticapitalistas. El capitalismo genera desigualdad, explotación o crisis recurrentes (según la izquierda).
0
K
15
#13
Josecoj
#6
el capitalismo 100%? Por supuesto que genera todo eso
4
K
47
#39
ARdA
#6
bueno, así mejor, pero ay, cómo nos gusta simplificar, y sobre todo cuando vale para meter mierda
0
K
7
#37
sarvex
#27
¿Que obejivos propios tiene el 99% de masa productiva fuera de los consejos de administracion?
1
K
13
#26
sarvex
#5
Claro, se han ido automatizando y reemplazando por trabajo cognitivo... hasta ahora que tambien será reemplazado.
1
K
13
#27
Findeton
#26
¿Ah si? No sabía que la IA tuviera objetivos propios.
0
K
10
#2
Sacapuntas
*
El es un resentido ejemplo de que hay que reciclarse.
0
K
11
#20
Febrero_2026
Claro que sí guapi.
Voy a responder un mensaje más sesudo usando mis gafas de realidad aumentadas cuánticas hechas de grafeno.
0
K
11
#31
rojo_separatista
#5
, hoy se trabaja infinitamente menos que en 1920, de igual forma que en los países cuyas fuerzas productivas están más desarrolladas se trabaja infinitamente menos que en los más subdesarrollados. Es una regla prácticamente infalible, a más tecnología, menos cantidad de horas trabajadas.
0
K
11
#33
Findeton
*
#31
Es una mezcla. Mayor productividad puede significar tanto mayor producción como menores horas de trabajo, depende sobre todo del nivel de consumo que se quiera mantener. Desde luego la productividad ha aumentado mucho más de lo que han bajado las horas de trabajo. Y eso significa mayor nivel de consumo.
0
K
10
#19
Pontecorvo
"Mentira capitalista".
El tío hizo una fortuna en la bolsa y trabajando para Google pero quiere alertarnos del fraude capitalista. Irrelevante como poco.
www.gq-magazine.co.uk/article/mo-gawdat-interview-2023
0
K
10
#1
Findeton
Tonterías, trabajo siempre va a haber, otra cosa es que tenga que ser dar órdenes a la IA. La IA no es más que un aumento de productividad más, como lo que lleva ocurriendo desde la primera revolución industrial.
0
K
10
#3
adamuz
#1
la izquierda tenía razón con lo de "mentira capitalista". Estarán encantados de que todo reviente.
0
K
15
#4
ARdA
#3
¿quién es "la izquierda"? explícame por favor
0
K
7
#5
Findeton
#3
La inmensa mayoría de los empleos que existían en 1920 no existen hoy. Eso no ha significado un mayor desempleo.
0
K
10
#25
carraxe
*
#1
El problema es que el aumento de la productividad no se va a trasladar en mejoras para los trabajadores, como lleva pasando los últimos 50 años. El capitalismo sigue estirando la cúspide de la pirámide y se acabará desmoronando, es un sistema fallido
2
K
24
#35
PauMarí
*
#1
la IA no ha inventado nada, ni siquiera sabe hacer algo que no se supiera hacer hasta ahora, que manía con confundir la velocidad con el tocino... La IA lo que ha hecho es cargarse la necesidad de "saber lo que estás haciendo", me explico, hacer un video de un gato tocando la batería despertando al vecino hace tiempo que se puede hacer, la diferencia es que antes se necesitaba acceso al hardware necesario y tener conocimientos de como usarlo, ésto es lo que realmente cambia, que un…
» ver todo el comentario
0
K
7
#38
carraxe
#35
No te voy a decir que no tengas razón, pero es obvio que ya hay campos en que la IA ayuda a aumentar la productividad.
0
K
6
#7
Richaldor
Qué trabajen los robots e IA, que generen ellos la riqueza y nos den una paga para vivir la vida! Jeje
0
K
9
#12
Don_Pixote
por ahora copilot solo me ha dado mas trabajo, porque todo el mundo lo utiliza para inventarse su propia realidad
0
K
8
#10
angar300
Iaaaaaaaaaaa.....
0
K
7
#14
angar300
Vamos hacia la prescindibilidad de una parte de la población... y no será la élite ni la mas rica...
0
K
7
#42
sarvex
*
Incluso si un Estado "España, Francia o la UE" decide ponerse romántico y regular la IA para proteger el empleo humano y salvar el capitalismo tradicional, está firmando su sentencia de muerte económica.
Ningún gobierno va a elegir el
colapso por obsolescencia frente a la competencia externa
. La única respuesta lógica de un Estado ante este escenario no es frenar la IA, sino acelerar al máximo su implantación para ser el más competitivo, y a la vez, cambiar radicalmente el…
» ver todo el comentario
0
K
6
#41
dromez
¿De qué sirve mejorar la productividad sustituyendo a humanos por máquinas, si no habrá humanos que puedan consumir lo que esas máquinas fabriquen? ¿IAs fabricando cosas para ser compradas por otras IAs?
0
K
6
#43
sarvex
#41
El concepto de "comprar" dejará de tener sentido tal como lo conocemos...
0
K
6
Ver toda la conversación (
44
comentarios)
