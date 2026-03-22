Ni Macizo del Gorbea ni Sierra de Aralar: el oso pardo logra superar los 400 ejemplares y reconquista España  

La población de oso pardo en España ya supera los 400 ejemplares y se marca un hito para la especie. Tras haber pasado por una terrorífica fase de peligro de extinción, su recuperación ya es considerada como un éxito de la conservación, estableciéndose con fuerza en la Cordillera Cantábrica.
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Los de Vox tienen la espinita aún clavada.
www.huelvahoy.com/articulo/sucesos/pillan-presidente-sociedad-cazadore
A ver... mejor alimentar a la naturaleza que hacer balconing.
Ahora bien, hay que darles a los osos algún complemento para paliar la concentración de grasas de mantequilla de la pérfida Albion.