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Ni Macizo del Gorbea ni Sierra de Aralar: el oso pardo logra superar los 400 ejemplares y reconquista España

Ni Macizo del Gorbea ni Sierra de Aralar: el oso pardo logra superar los 400 ejemplares y reconquista España  

La población de oso pardo en España ya supera los 400 ejemplares y se marca un hito para la especie. Tras haber pasado por una terrorífica fase de peligro de extinción, su recuperación ya es considerada como un éxito de la conservación, estableciéndose con fuerza en la Cordillera Cantábrica.

| etiquetas: osos , fauna , naturaleza , cordillera cantábrica
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16 comentarios
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Comentarios destacados:    
Thornton #1 Thornton *
Lo de "reconquistar España" suena un poco regular, pero quedémonos con el fondo de la noticia.
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Catapulta #13 Catapulta
#1 Si, porque 400 osos... Eso es una tarde de batida de caza para erradicarlos y su área es el 1% del potencial...
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Yoryo #2 Yoryo
Como se entere V0X :troll:
3 K 48
Thornton #3 Thornton
#2 Recordemos que al rey Fabila, sengundo rey de la "reconquista" e hijo de Don Pelayo, lo mató un oso.

Los de Vox tienen la espinita aún clavada. :troll:
5 K 80
#8 Nasser
#3 Hay que comprar un oso para visitar "San-Vago y limpia España"
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Javi_Pina #4 Javi_Pina
Y eso sin torearlos ni nada
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#7 Tronchador.
#4 Quién diría que son torear y sin cazar la naturaleza se recupera sola ¿Como puede ser?
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Spirito #5 Spirito *
Podríamos alimentarlos dignamente con turistas díscolos, que de esos tenemos de sobra.

A ver... mejor alimentar a la naturaleza que hacer balconing. :troll:
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#6 Tensk
#5 ¿Y si enviamos a turistas británicos a los montes cantábricos?
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#12 Leon_Bocanegra
#6 británicos en la cornisa cantábrica? Saltarían antes de que se los coma el oso.
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#14 Tensk
#12 ¿Referencia histórica?
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Spirito #9 Spirito
#6 Ea, pues eso digo... que se críen bien nutridos los osos.

Ahora bien, hay que darles a los osos algún complemento para paliar la concentración de grasas de mantequilla de la pérfida Albion. xD
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#10 Tensk
#9 Que se los envíen solo a finales de temporada de verano, para que lo procesen en la hibernación.
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Spirito #11 Spirito
#10 Sí, con dos o tres pro-balconing mantecosos de esos tienen para pasar el invierno. xD
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