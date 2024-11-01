edición general
Newsom pide a los líderes mundiales que planten cara a Trump: «Debería haber traído un montón de rodilleras para todos los líderes mundiales. Es simplemente patético» [ENG]

El gobernador de California, Gavin Newsom, lanzó el martes un mensaje contundente a los líderes mundiales, instándoles a plantar cara al presidente Donald Trump. “La gente se está rindiendo. Debería haber traído un montón de rodilleras para todos los líderes mundiales”, dijo Newsom a los periodistas en el Foro Económico Mundial de Davos. “Es patético”. Newsom hizo referencia a la líder opositora venezolana María Corina Machado, que la semana pasada habría vuelto a regalar su Premio Nobel de la Paz a Trump durante su visita a la Casa Blanca.

Mountains #1 Mountains
Razón no le falta.
themarquesito #2 themarquesito
Lo de las rodilleras es literal, por cierto:
store.gavinnewsom.com/kneepads/
Apotropeo #5 Apotropeo
#2 y, ¿ La vaselina no la ha mencionado?
#6 Pivorexico *
#5 Esta mayor y para pocos trotes , en todo caso babero y colutorio ;

Si tragan y no escupen , suma chetopuntos .
#3 laruladelnorte
Solo ha dicho lo que muchos pensamos...
#4 ombresaco
Quizás es que tan líderes no son
menéame