Newsom pide a los líderes mundiales que planten cara a Trump: «Debería haber traído un montón de rodilleras para todos los líderes mundiales. Es simplemente patético» [ENG]  

El gobernador de California, Gavin Newsom, lanzó el martes un mensaje contundente a los líderes mundiales, instándoles a plantar cara al presidente Donald Trump. “La gente se está rindiendo. Debería haber traído un montón de rodilleras para todos los líderes mundiales”, dijo Newsom a los periodistas en el Foro Económico Mundial de Davos. “Es patético”. Newsom hizo referencia a la líder opositora venezolana María Corina Machado, que la semana pasada habría vuelto a regalar su Premio Nobel de la Paz a Trump durante su visita a la Casa Blanca.