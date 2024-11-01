edición general
Netflix cancela su serie de mayor éxito, una comedia militar que enfureció al Pentágono y a Estados Unidos: 'es basura woke'

En la era del streaming, lanzar una serie se parece más a abrir un negocio en un mercado imprevisible: el riesgo de cancelación es constante, y no siempre responde a la lógica. Reclutas, la comedia dramática de corte militar que conquistó a los espectadores hace apenas unos meses, ha sido cancelada de forma abrupta. Netflix ha demostrado que ni el respaldo masivo ni los elogios garantizan supervivencia. La plataforma toma decisiones frías y estratégicas, ajenas a la recepción crítica o popular.

XtrMnIO #6 XtrMnIO *
Malos tiempos para la humanidad cuando el progresismo es considerado basura.
#3 laruladelnorte
La institución calificó la serie como "basura progresista" y cargó contra Netflix por la visión que ofrecía del Cuerpo de Marines, generando una polémica que amplificó la atención sobre la producción.

Basura progresista dicen los que tienen mierda por cerebro...menuda panda de homófobos además de xenófobos y racistas.
Pacman #2 Pacman
La serie es Reclutas

Y calificarla de exito... es ser muy optimista.
obmultimedia #11 obmultimedia
#2 Es una miniserie con final cerrado adaptacion de un libro en el que se basa la misma.
UnoYDos #12 UnoYDos *
#2 Tercera temporada de The Witcher (fracaso) 15 millones de visualizaciones
Reclutas (exito): 5 millones de visualizaciones
Si, todo un exitazo....

Decir que 5 millones es una cifra buena cuando se supone que se ve en 58 países, es para echarse unas risas.
Ludovicio #8 Ludovicio
El tema de lo "Woke" es un detector de idiotas genial.
La mitad de las pelis de los 80 y 90 se odiarían hoy por considerarse Woke.

Son como ese personaje de "Amanece que no es poco" que cada vez que aparece otro personaje, que resulta ser negro, grita "¡¡hostia un negro!!" Y se esconde.

Ridículos
#5 Suleiman
Esto de la censura woke es un poco rara..no?
Triborato #7 Triborato
#5 La censura woke ha muerto. ¡Viva la censura MAGA!
Ludovicio #9 Ludovicio
#5 Como es habitual en los problemas imaginarios.
#4 Perrota
La serie es bastante buena. Original. Le falta algo de punch en la segunda parte de la temporada pero me ha gustado bastante.
CharlesBrowson #1 CharlesBrowson
es netflix, tambien es que eres tontopollas si te suscribes a eso sabes lo que hay
#13 harverto
Ale, ya pueden quedarse con Warner Bros
PijoProgre #10 PijoProgre
A ver es Wokeflix, no esperes una obra maestra. De todas formas si se ha cancelado por baja audiencia, lo woke no tiene nada que ver, o si.
