Netflix cancela su serie de mayor éxito, una comedia militar que enfureció al Pentágono y a Estados Unidos: 'es basura woke'

En la era del streaming, lanzar una serie se parece más a abrir un negocio en un mercado imprevisible: el riesgo de cancelación es constante, y no siempre responde a la lógica. Reclutas, la comedia dramática de corte militar que conquistó a los espectadores hace apenas unos meses, ha sido cancelada de forma abrupta. Netflix ha demostrado que ni el respaldo masivo ni los elogios garantizan supervivencia. La plataforma toma decisiones frías y estratégicas, ajenas a la recepción crítica o popular.
| etiquetas: netflix , serie , reclutas , cancelada , woke
Basura progresista dicen los que tienen mierda por cerebro...menuda panda de homófobos además de xenófobos y racistas.
Y calificarla de exito... es ser muy optimista.
Reclutas (exito): 5 millones de visualizaciones
Si, todo un exitazo....
Decir que 5 millones es una cifra buena cuando se supone que se ve en 58 países, es para echarse unas risas.
La mitad de las pelis de los 80 y 90 se odiarían hoy por considerarse Woke.
Son como ese personaje de "Amanece que no es poco" que cada vez que aparece otro personaje, que resulta ser negro, grita "¡¡hostia un negro!!" Y se esconde.
Ridículos