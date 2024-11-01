·
comentarios de esta noticia
12
meneos
29
clics
Netanyahu promete "muchas sorpresas" para "desestabilizar" al régimen iraní
Ha advertido a la población que "se acerca el momento de la verdad".
|
irán
eeuu
israel
actualidad
23 comentarios
Comentarios destacados:
#1
A.more
El mundo solo espera ver cómo revientas. Asesino
21
K
243
#15
jonolulu
#1
Preferiría verle sentado ante un tribunal internacional
3
K
55
#22
Alfon_Dc
#15
Saldrá absueltoz el Mossad tiene cogido por los huevos a todo el que toque poder..y ni no lo tiene, pues le revienta mmmpor ejemplo , lo que están haciendo con miembros del TPI , probados de vienes, de dinero, de todo.Aqui, en Europa.con "nuestro" beneplácito.
0
K
11
#19
elsnons
#1
Jamenei le precede. Quedó volatilizado sin restos para el ataúd
0
K
8
#2
Io76
Netanyahu no es el problema, la sociedad israelí apoya a este genocida.
Matando al perro no se acaba la rabia.
12
K
151
#11
Mesto
*
#2
Normal, tienen el terrorismo islámico prácticamente en el jardín de su casa como para no estar a favor de Netanyahu.
Aunque por tus palabras contra toda la sociedad Israelí parece a que propones una solución final a lo Hitler style.
8
K
-48
#14
Io76
#11
Igual si los israelíes no se hubiesen dedicado a asesinar y robar a todos sus vecinos desde que los anglos les regalaron su estado ficticio no se hubiesen enfrentado a milicias de autodefensa.
4
K
35
#23
Alfon_Dc
#11
No, los que llevan aplicando la solución final, son los tuyos, los asesinos, los nazis los sionistas, que por amplia mayoría controlan Israel y el destino de sus asesinas bombas.
Supongo que ya lo sabes , pero por si no lo habías pensadom
0
K
11
#12
azathothruna
#2
Pero descartando las webas del pintor austriaco, que opciones quedan?
Yo apoyo soluciones babilonicas/romanas
0
K
18
#3
Verdaderofalso
Por lo que sea, ya nadie se acuerda que Netahanyu está en la lista de la Corte Penal Internacional para ser juzgado
8
K
121
#9
alpoza
#3
ni las atrocidades cometidas en Gaza.
1
K
18
#13
azathothruna
#3
La corte es un chiste tristemente
0
K
18
#4
lgg2
Declaraciones de un sádico desquiciado disfrutando.
5
K
60
#6
josde
#4
Sádico, asesino total.
2
K
32
#5
MiguelDeUnamano
Asesinar más niños?
2
K
27
#7
jm22381
¿Más móviles explosivos?
0
K
20
#18
Torrezzno
El mossad juega al ajedrez en 5d. No hay quien se le acerque
0
K
20
#10
JuanCarVen
Decir que los iraníes son nuestra preocupación es poco creíble.
Cuando quisieron controlar sus recursos desde Occidente les pusimos a Sha. Cuando se quitaron al Sha y cayeron en manos de fundamentalistas les lanzamos a Sadam, armas químicas incluidas. Las famosas armas químicas que un día tuvo Irak eran de fabricación alemana. Pero está vez de verdad es la buena la de llevarles a la democracia
.
0
K
12
#17
BastardWolf
Netanyahu ha dicho: "Se vienen cositas... cositas nazis"
0
K
12
#21
solojavi
Otro imbécil malnazido diciendo: "a alguien le van a pasar cosas malas"
0
K
9
#8
Solinvictus
El hdlp se cree valiente por tener unas fotos de naranjito
1
K
9
#16
starwars_attacks
quien avisa no es traidor....
0
K
8
#20
abogado_del_diablo
Y después dio paso a la publicidad.
0
K
7
