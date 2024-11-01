edición general
Netanyahu promete "muchas sorpresas" para "desestabilizar" al régimen iraní

Ha advertido a la población que "se acerca el momento de la verdad".

A.more
El mundo solo espera ver cómo revientas. Asesino
jonolulu
#1 Preferiría verle sentado ante un tribunal internacional
Alfon_Dc
#15
Saldrá absueltoz el Mossad tiene cogido por los huevos a todo el que toque poder..y ni no lo tiene, pues le revienta mmmpor ejemplo , lo que están haciendo con miembros del TPI , probados de vienes, de dinero, de todo.Aqui, en Europa.con "nuestro" beneplácito.
elsnons
#1 Jamenei le precede. Quedó volatilizado sin restos para el ataúd
Io76
Netanyahu no es el problema, la sociedad israelí apoya a este genocida.
Matando al perro no se acaba la rabia.
Mesto
#2 Normal, tienen el terrorismo islámico prácticamente en el jardín de su casa como para no estar a favor de Netanyahu.

Aunque por tus palabras contra toda la sociedad Israelí parece a que propones una solución final a lo Hitler style.
Io76
#11 Igual si los israelíes no se hubiesen dedicado a asesinar y robar a todos sus vecinos desde que los anglos les regalaron su estado ficticio no se hubiesen enfrentado a milicias de autodefensa.
4 K 35
Alfon_Dc
#11
No, los que llevan aplicando la solución final, son los tuyos, los asesinos, los nazis los sionistas, que por amplia mayoría controlan Israel y el destino de sus asesinas bombas.
Supongo que ya lo sabes , pero por si no lo habías pensadom
azathothruna
#2 Pero descartando las webas del pintor austriaco, que opciones quedan?
Yo apoyo soluciones babilonicas/romanas
Verdaderofalso
Por lo que sea, ya nadie se acuerda que Netahanyu está en la lista de la Corte Penal Internacional para ser juzgado
8 K 121
alpoza
#3 ni las atrocidades cometidas en Gaza.
azathothruna
#3 La corte es un chiste tristemente
lgg2
Declaraciones de un sádico desquiciado disfrutando.
5 K 60
josde
#4 Sádico, asesino total.
2 K 32
MiguelDeUnamano
Asesinar más niños?
2 K 27
jm22381
¿Más móviles explosivos?
0 K 20
Torrezzno
El mossad juega al ajedrez en 5d. No hay quien se le acerque
JuanCarVen
Decir que los iraníes son nuestra preocupación es poco creíble.
Cuando quisieron controlar sus recursos desde Occidente les pusimos a Sha. Cuando se quitaron al Sha y cayeron en manos de fundamentalistas les lanzamos a Sadam, armas químicas incluidas. Las famosas armas químicas que un día tuvo Irak eran de fabricación alemana. Pero está vez de verdad es la buena la de llevarles a la democracia :wall:.
0 K 12
BastardWolf
Netanyahu ha dicho: "Se vienen cositas... cositas nazis"
solojavi
Otro imbécil malnazido diciendo: "a alguien le van a pasar cosas malas"
0 K 9
Solinvictus
El hdlp se cree valiente por tener unas fotos de naranjito
starwars_attacks
quien avisa no es traidor....
abogado_del_diablo
Y después dio paso a la publicidad.
