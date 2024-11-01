El negocio secreto detrás de tus compras sin intereses: así es como El Corte Inglés convierte tus cuotas en oro financiero

Por qué es importante. El gran almacén no solo vende lavadoras o sofás: financia las compras de sus clientes durante meses o años sin cobrar intereses. Esas deudas se convierten en un activo financiero que después vende a inversores a cambio de pagos periódicos. Si alguien no paga su préstamo, el problema ya no es suyo. Es ingeniería financiera aplicada de forma muy ingeniosa al retail.
| etiquetas: eci , financiera , créditos , sin intereses , funcionamiento
Teoricamente son sin interés .. pero claro, no te cobro interés pero sí el producto un 10-15% más caro.
Y hablando de intereses .... de vez en cuando me llegan ofertas de créditos de ECI ... intereses de más del 10% mientras que mi banco me ofrece un 5 y a veces menos.
Yo he sido cliente suyo muchos años y he de decir que el servicio de atención al cliente era inmejorable. Cosa que no puedo decir ahora (también les he dejado de comprar mucho)
Lo único hay algo que no dice, los precios de ECI suelen ser superiores a los del resto, así que a lo mejor no es tan interesante para el cliente.
E inflar los precios infla el principal de esos creditos, con lo que están ordeñando aun mas la vaca. Estan a un reportaje de Equipo de Investigación revisando cuanto % de mas se paga en ECI por los mismos productos, de que alguien empiece a sospechar de una manipulación financiera. En un mundo donde los periodistas hiciesen periodismo, claro...
Lo que si que tiene de distinto es el servicio al cliente.
Ejemplo personal:
Hace muchos años me compré una cámara fotográfica en el FNAC, y me liaron para que cogiese el seguro de robo y reparaciones y noseque.
Se me estropeó la cámara en menos de un año, así que fui al FNAC, les dije que había pasado y les dije que tenía seguro... pues me dijeron que eso no era cosa suya,… » ver todo el comentario
Dicho esto, peores mucho peores negocios hay, aquí sacamos todos un beneficio de ello.