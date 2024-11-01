edición general
El negocio secreto detrás de tus compras sin intereses: así es como El Corte Inglés convierte tus cuotas en oro financiero

Por qué es importante. El gran almacén no solo vende lavadoras o sofás: financia las compras de sus clientes durante meses o años sin cobrar intereses. Esas deudas se convierten en un activo financiero que después vende a inversores a cambio de pagos periódicos. Si alguien no paga su préstamo, el problema ya no es suyo. Es ingeniería financiera aplicada de forma muy ingeniosa al retail.

HeilHynkel #7 HeilHynkel *
#6

Teoricamente son sin interés .. pero claro, no te cobro interés pero sí el producto un 10-15% más caro.

Y hablando de intereses .... de vez en cuando me llegan ofertas de créditos de ECI ... intereses de más del 10% mientras que mi banco me ofrece un 5 y a veces menos.
HeilHynkel #9 HeilHynkel
#8

Yo he sido cliente suyo muchos años y he de decir que el servicio de atención al cliente era inmejorable. Cosa que no puedo decir ahora (también les he dejado de comprar mucho)
HeilHynkel #1 HeilHynkel
La mando más que nada porque explica un interesante truco financiero. Es más o menos el modelo de las hipotecas suprime, pero sin tanto riesgo.

Lo único hay algo que no dice, los precios de ECI suelen ser superiores a los del resto, así que a lo mejor no es tan interesante para el cliente.
LaInsistencia #6 LaInsistencia *
#1 Te lo explico todavía más rápido: empaquetan prestamos como un bono basura. Es la misma jugada que los créditos hipotecarios NINJA (no income, no job or assets) de la crisis del 2008, pero con créditos de consumo personal en vez de hipotecarios. Créditos de mas interés a cobrar en menos tiempo, por lo que en teoría son un producto diversificado de calidad.

E inflar los precios infla el principal de esos creditos, con lo que están ordeñando aun mas la vaca. Estan a un reportaje de Equipo de Investigación revisando cuanto % de mas se paga en ECI por los mismos productos, de que alguien empiece a sospechar de una manipulación financiera. En un mundo donde los periodistas hiciesen periodismo, claro...
Robus #8 Robus
#1 Sobre los precios, he mirado en varias ocasiones y la diferencia no suele ser muy grande, al menos a día de hoy.

Lo que si que tiene de distinto es el servicio al cliente.

Ejemplo personal:

Hace muchos años me compré una cámara fotográfica en el FNAC, y me liaron para que cogiese el seguro de robo y reparaciones y noseque.
Se me estropeó la cámara en menos de un año, así que fui al FNAC, les dije que había pasado y les dije que tenía seguro... pues me dijeron que eso no era cosa suya,…   » ver todo el comentario
Barney_77 #3 Barney_77
Hombre... Lo de los precios no lo tengo yo tan claro. Aparte de eso, también está el servicio de atención al cliente, del cual no tengo ninguna queja y otra cosillas... No creo que tengan mucho futuro porque se han estancado en un modelo ya caduco, pero ECI tiene cosas buena que no las encuentras en demasiados sitios.
elsnons #10 elsnons *
Mientras los bancos fusionándose y echando gente a la calle en los últimos 30 años, pasará lo mismo con todo ese entramado de pequeñas financieras y demás prestatarios .
#2 Mesopotámico
POBRETICOS, VAS Y HAY MAS CURRANTES QUE CLIENTES
#5 pirat
Recuerda a la "compra apalancada" de blackrock
#4 Selection
Evidentemente hacen negocio con ello, nadie presta dinero gratis.

Dicho esto, peores mucho peores negocios hay, aquí sacamos todos un beneficio de ello.
