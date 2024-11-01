Nace el grupo Jóvenes Cristianos Socialistas-PSOE

El grupo de Cristianos Socialistas-PSOE ha celebrado el acto de presentación de su grupo joven. En el encuentro intervinieron, además del coordinador de Cristianos Socialistas-PSOE, Cristóbal López, y la presidenta de dicho grupo, Rosa Aguilar, la portavoz adjunta de la Ejecutiva Federal del PSOE, Enma López y el primer secretario del Partit PSC y presidente de la Generalitat, Salvador Illa, que puso el acento en la visión cristiana y socialista, que debe tener tres conceptos fundamentales; esperanza, confianza y socialismo."