Nace el grupo Jóvenes Cristianos Socialistas-PSOE

El grupo de Cristianos Socialistas-PSOE ha celebrado el acto de presentación de su grupo joven. En el encuentro intervinieron, además del coordinador de Cristianos Socialistas-PSOE, Cristóbal López, y la presidenta de dicho grupo, Rosa Aguilar, la portavoz adjunta de la Ejecutiva Federal del PSOE, Enma López y el primer secretario del Partit PSC y presidente de la Generalitat, Salvador Illa, que puso el acento en la visión cristiana y socialista, que debe tener tres conceptos fundamentales; esperanza, confianza y socialismo."
¡satán es mi señor!
Varios de los miembros.
Hombre blanco hablar con lengua de serpiente, por Manitú (los más viejunos lo pillarán)
Edito: Rosa Aguilar es la presidenta... puede ser cualquier cosa
- A ver, es que el mensaje de los evangelios es bastante socialista a poco que lo analices.
- Hay un movimiento evangélico bastante reaccionario que se está haciendo fuerte en Europa. Poner un muro de contención frente al mismo a través de apoyar un cristianismo moderado no es mala idea del todo.
Mezclar religión y política nunca ha tenido buen resultado en las cenas familiares. Tiene muchas posibilidades de ser un Froilan para el PSOE, pero "Dios los cría y ellos se juntan".
¿A alguien le molesta lo que otras personas puedan pensar o sentir respecto del más allá, espiritualidad y todo eso...?
A muchos se les llena la boca hablando de "libertad", pero cuando se enfrentan a la libertad en toda su dimesión su discurso se les desquebraja. Yo nunca le voy a decir a un ateo que deje de serlo, solo pido a los ateos que a mí no me pidan dejar de creer.
Es que además, pone "cristianos", ni siquiera es "católicos", que la Iglesia Católica es una organización y podría verse como un conflicto de intereses, pero el cristianismo en si mismo no es una organización.
La CIA no financió ni apoyó la Teología de la Liberación; de hecho, actuó en contra de ella, viéndola como una amenaza ideológica durante la Guerra Fría
. La agencia estadounidense llevó a cabo operaciones encubiertas para contrarrestar la influencia percibida del marxismo y el comunismo en intelectuales y movimientos sociales en América Latina, incluyendo la Teología de la Liberación. A pesar de la oposición, la Teología de la Liberación surgió en la década de 1960 como una corriente de pensamiento cristiano que promovía la lucha contra la pobreza y la injusticia social
Es más, el anterior papa, Francisco, mantuvo posturas cercanas a los teólogos de la liberación (aunque él siempre negó ser uno de ellos) y no pasó nada.
Esto es indefendible.
Así si.
Por supuesto que... también es laico. Es el tutti-frutti de la política.