edición general
7 meneos
28 clics
Nace el grupo Jóvenes Cristianos Socialistas-PSOE

Nace el grupo Jóvenes Cristianos Socialistas-PSOE

El grupo de Cristianos Socialistas-PSOE ha celebrado el acto de presentación de su grupo joven. En el encuentro intervinieron, además del coordinador de Cristianos Socialistas-PSOE, Cristóbal López, y la presidenta de dicho grupo, Rosa Aguilar, la portavoz adjunta de la Ejecutiva Federal del PSOE, Enma López y el primer secretario del Partit PSC y presidente de la Generalitat, Salvador Illa, que puso el acento en la visión cristiana y socialista, que debe tener tres conceptos fundamentales; esperanza, confianza y socialismo."

| etiquetas: jóvenes , cristianos , socialistas-psoe
7 0 1 K 90 actualidad
30 comentarios
7 0 1 K 90 actualidad
#3 ombresaco
me quiero imaginar a católicos, evangelistas, ortodoxos e incluso a testigos de Jehová ahí dentro...
1 K 31
Verdaderofalso #8 Verdaderofalso
#3 y los satanistas?
0 K 20
#9 ombresaco
#8 creo que no son cristianos... pero lo mismo hay alguna sección de satanistas que se consideran cristianos
0 K 11
HeilHynkel #10 HeilHynkel
#8

¡satán es mi señor!  media
1 K 27
#1 ombresaco
Supongo que los habrá que no sean cristianos, que no sean socialiestas, y que probablemente no sean jóvenes
2 K 29
Elanarkadeloshuevos #2 Elanarkadeloshuevos
#1 ¿Estás nombrado a Rosa Aguilar ?{troll}
0 K 6
HeilHynkel #7 HeilHynkel
#1

Varios de los miembros.  media
4 K 78
Antipalancas21 #22 Antipalancas21
#7 Esos son carcas infiltrados en el PSOE.
1 K 39
Thornton #12 Thornton
#1 Ojo que en una de la fostos aprece el "joven" Salvador Illa. :-D
1 K 33
#14 ombresaco *
#12 Tal como está redactado, yo entiendo que han estado dando apoyo

Edito: Rosa Aguilar es la presidenta... puede ser cualquier cosa
1 K 24
Mltfrtk #25 Mltfrtk *
Editado.
0 K 15
angelitoMagno #24 angelitoMagno
El PSOE, una vez más demostrando ser lo que es, el centro derecha no fascista que España necesita :shit:
0 K 13
angelitoMagno #21 angelitoMagno
Me parece un poco gilipollez, PERO.

- A ver, es que el mensaje de los evangelios es bastante socialista a poco que lo analices.
- Hay un movimiento evangélico bastante reaccionario que se está haciendo fuerte en Europa. Poner un muro de contención frente al mismo a través de apoyar un cristianismo moderado no es mala idea del todo.
0 K 13
#6 soberao *
Jóvenes cpn Rajoy: xcancel.com/pedroveraOyP/status/839042023265026050

Mezclar religión y política nunca ha tenido buen resultado en las cenas familiares. Tiene muchas posibilidades de ser un Froilan para el PSOE, pero "Dios los cría y ellos se juntan".
0 K 13
#29 Leon_Bocanegra
#6 aquí el original  media
0 K 11
#30 mcfgdbbn3 *
Es muy fácil: el que no sea creyente o tenga otra religión, que no se apunte.

¿A alguien le molesta lo que otras personas puedan pensar o sentir respecto del más allá, espiritualidad y todo eso...?

A muchos se les llena la boca hablando de "libertad", pero cuando se enfrentan a la libertad en toda su dimesión su discurso se les desquebraja. Yo nunca le voy a decir a un ateo que deje de serlo, solo pido a los ateos que a mí no me pidan dejar de creer.

Es que además, pone "cristianos", ni siquiera es "católicos", que la Iglesia Católica es una organización y podría verse como un conflicto de intereses, pero el cristianismo en si mismo no es una organización.
0 K 12
ur_quan_master #20 ur_quan_master
Vaya lacra.
0 K 11
ummon #4 ummon
Que peligro... Como se entere la CIA...
La CIA no financió ni apoyó la Teología de la Liberación; de hecho, actuó en contra de ella, viéndola como una amenaza ideológica durante la Guerra Fría
. La agencia estadounidense llevó a cabo operaciones encubiertas para contrarrestar la influencia percibida del marxismo y el comunismo en intelectuales y movimientos sociales en América Latina, incluyendo la Teología de la Liberación. A pesar de la oposición, la Teología de la Liberación surgió en la década de 1960 como una corriente de pensamiento cristiano que promovía la lucha contra la pobreza y la injusticia social
0 K 11
angelitoMagno #17 angelitoMagno
#4 No estamos en la Guerra Fría, no existe riesgo de que España pase a la "órbita soviética".

Es más, el anterior papa, Francisco, mantuvo posturas cercanas a los teólogos de la liberación (aunque él siempre negó ser uno de ellos) y no pasó nada.
0 K 13
Cidwel #5 Cidwel
ya era hora ostia, justo lo que necesitabamos
0 K 10
#28 BurraPeideira_
#26 Ya te digo tío. Los globalistas nos fumigan. Tú sé fuerte y no dejes que te infecten con el virus woke.
0 K 10
#11 BurraPeideira_
Eso es casi como lo de los nazis morenitos.
0 K 10
#26 Spermando
#11 Te ríes, pero esta web está llena de gente supuestamente de izquierdas que quiere que aplaudamos con las orejas con cada milímetro que gana en Europa el follacabrismo mahometano.
0 K 6
#15 pirat
Hostia puta, ya me olía mal el illa... falta el Jordi Sevilla en esta caterva.
Esto es indefendible.
0 K 9
#18 Almirantecaraculo
Técnicamente, Jesús fue el primer socialista, que expulsó a los mercaderes del templo.
0 K 7
Estoeslaostia #16 Estoeslaostia
Jóvenes Ateos Socialistas.
Así si.
0 K 7
Kmisetas #23 Kmisetas
Unos “jóvenes cristianos socialistas” en la PSOE es como ver a un vegano inaugurando un asador: dicen “esperanza” y “confianza” mientras el partido acumula causas judiciales como estampitas. Predican humildad desde despachos forrados de moqueta pública y socialismo desde instituciones donde el único milagro real es que aún quede gente que se trague el sermón.
0 K 7
Lamantua #13 Lamantua *
Pa mear y no echar gota. La verdadera izquierda.
0 K 7
#19 pericoporro
El PSOE siempre ha sido cristiano y socialista al mismo tiempo que monárquico y republicano o que de izquierdas y de derechas.
Por supuesto que... también es laico. Es el tutti-frutti de la política.
0 K 6

menéame