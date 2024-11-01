edición general
32 meneos
321 clics
N.O.M.A.D.: la infraestructura offline que querrás tener cuando Internet deje de existir

Proyecto N.O.M.A.D. irrumpe con una propuesta que, si la analizas en profundidad, encaja perfectamente en esa narrativa de resiliencia: un nodo autónomo capaz de proporcionar computación, conocimiento estructurado e inteligencia artificial sin ningún tipo de dependencia externa. Nada de APIs, nada de sincronizaciones en segundo plano, nada de cloud. Todo local, todo auditable, todo bajo tu control. Y aquí es donde el enfoque deja de ser “maker” para entrar de lleno en terreno hacker.

| etiquetas: nomad , infraestructura , inteligencia artificial , offline
26 6 0 K 470 tecnología
11 comentarios
Bapho #3 Bapho
Me parece súper interesante. En cuanto acabe de montar la infraestructura en casa me voy a plantear montarlo.
1 K 33
ur_quan_master #2 ur_quan_master
Es lo que estoy haciendo para mi empresa así que me resulta muy interesante. Gracias #0
1 K 32
noqdy #11 noqdy
Preparacionismo para nerds :roll:
1 K 16
Atusateelpelo #6 Atusateelpelo
Despues de leerlo por encima....

¿Que diferencia hay entre esto y un PC propio a modo de servidor con informacion bajada de inet con posibilidad de conectarse a el via wifi? Porque yo diria que es lo mismo ¿no?
0 K 16
GanaderiaCuantica #7 GanaderiaCuantica
#6 Después de leerlo por encima también…

Si no hay internet, entiendo que no tiene mucho sentido para el común de los mortales. Como dices sería lo mismo que un PC, y la información, IA, etc. se iría quedando antigua.
Solo se me ocurre algo como compartirlo con los vecinos en una red wifi…para lo que sea.

Para empresas que tengan que crear y compartir localmente su propia documentación, supongo que tiene más sentido.

Precisamente la gracia de tener algo así es poder conectarte en remoto a tu “propio servidor”, compartir lo que sea (documentos, aplicaciones…) con otros, etc.
0 K 10
tommyx #4 tommyx
Y eso es, entre muchas cosas, lo bueno del código abierto
1 K 14
Veelicus #9 Veelicus
#8 gracias, lo mirare a ver y quizas lo ponga en una particion
0 K 11
Veelicus #5 Veelicus
A mi estas cosas siempre me parecen bien, pero siempre extraño que no lo monte alguien en una imagen y luego lo haga publico, asi gente sin tanto conocimiento o tiempo no tendria que volverse loco para instalarlo todo y simplemente con montar la imagen ya lo tendria.

P.D: Si alguien lo hace y comparte el link se agradece xD
0 K 11
GanaderiaCuantica #8 GanaderiaCuantica
#5 estaba leyendo un poco más después de responder a 6 y veo que dan los comandos para instalarlo con docker xD Por si lo quieres probar:

La instalación, según el repositorio, está pensada para ser reproducible con un único comando que orquesta contenedores y servicios necesarios. No hay magia: Docker/Podman por debajo, scripts de bootstrap, y bastante automatización para levantar servicios web, indexadores y modelos.

sudo apt-get update && sudo apt-get install -y curl &&…   » ver todo el comentario
0 K 10
yabumethod #1 yabumethod *
Edit
0 K 9
esehombresimpatico #10 esehombresimpatico
El futuro post apocalíptico será una BBS
0 K 6

menéame