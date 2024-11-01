N.O.M.A.D.: la infraestructura offline que querrás tener cuando Internet deje de existir  

Proyecto N.O.M.A.D. irrumpe con una propuesta que, si la analizas en profundidad, encaja perfectamente en esa narrativa de resiliencia: un nodo autónomo capaz de proporcionar computación, conocimiento estructurado e inteligencia artificial sin ningún tipo de dependencia externa. Nada de APIs, nada de sincronizaciones en segundo plano, nada de cloud. Todo local, todo auditable, todo bajo tu control. Y aquí es donde el enfoque deja de ser “maker” para entrar de lleno en terreno hacker.
¿Que diferencia hay entre esto y un PC propio a modo de servidor con informacion bajada de inet con posibilidad de conectarse a el via wifi? Porque yo diria que es lo mismo ¿no?
Si no hay internet, entiendo que no tiene mucho sentido para el común de los mortales. Como dices sería lo mismo que un PC, y la información, IA, etc. se iría quedando antigua.
Solo se me ocurre algo como compartirlo con los vecinos en una red wifi…para lo que sea.
Para empresas que tengan que crear y compartir localmente su propia documentación, supongo que tiene más sentido.
Precisamente la gracia de tener algo así es poder conectarte en remoto a tu “propio servidor”, compartir lo que sea (documentos, aplicaciones…) con otros, etc.
P.D: Si alguien lo hace y comparte el link se agradece
La instalación, según el repositorio, está pensada para ser reproducible con un único comando que orquesta contenedores y servicios necesarios. No hay magia: Docker/Podman por debajo, scripts de bootstrap, y bastante automatización para levantar servicios web, indexadores y modelos.
sudo apt-get update && sudo apt-get install -y curl &&… » ver todo el comentario