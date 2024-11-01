Musk pagará los gastos legales de las víctimas de Epstein que decidan hablar (Eng)

Elon Musk se ha ofrecido a pagar los gastos legales de cualquier víctima del fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein que esté dispuesta a dar un paso al frente y nombrar a sus agresores.
Han comprado y manipulado las redes sociales para convertirlas en una máquina de fango de su propaganda, pero el ventilador se ha dado la vuelta y les está escupiendo su pila de mierda en la cara. Que se jodan, ayudaron a crear al monstruo y ahora les devora.
lo dicho un sinvergüenza repugnante...
es la misma estrategia que siguen aqui los de hazte orín y manos sucias.. se personan en causas para que los panfletos de ultraderecha tengan filtraciones de las buenas
O controlar lo que digan.
Hay que ser sinvergüenza