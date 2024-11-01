edición general
21 meneos
26 clics
Musk pagará los gastos legales de las víctimas de Epstein que decidan hablar (Eng)

Musk pagará los gastos legales de las víctimas de Epstein que decidan hablar (Eng)

Elon Musk se ha ofrecido a pagar los gastos legales de cualquier víctima del fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein que esté dispuesta a dar un paso al frente y nombrar a sus agresores.

| etiquetas: musk , trump , epstein , víctimas , pedofilia , abuso sexual
18 3 1 K 77 actualidad
17 comentarios
18 3 1 K 77 actualidad
Comentarios destacados:    
Arzak_ #5 Arzak_
Te pago el abogado para que des los nombres a los agresores, pero no me nombres a mí, y te doy además una suscripción gratuita todo el año a Starlink. 8-D
2 K 34
meroespectador #11 meroespectador *
Suena a que quiere acceder a la información y controlar el escándalo para que no le salpique más, accediendo a la información disponible a ver cuanto saben y de donde sale, saber quienes son los abogados para comprarlos directamente e influir en las víctimas. Es un control de daños maquiavélico.
Han comprado y manipulado las redes sociales para convertirlas en una máquina de fango de su propaganda, pero el ventilador se ha dado la vuelta y les está escupiendo su pila de mierda en la cara. Que se jodan, ayudaron a crear al monstruo y ahora les devora.

PD:

www.20minutos.es/internacional/difunden-nueva-foto-muestra-mark-zucker
2 K 33
ombresaco #10 ombresaco
#6 Una variación del dilema del prisionero
1 K 31
Verdaderofalso #9 Verdaderofalso
#4 que Epstein pasase de ti ya es una cosa digna de mencionar xD
1 K 31
Derko_89 #13 Derko_89
#9 Ni siendo la persona más rica del mundo deja de ser un pringao :foreveralone:
0 K 9
arturios #16 arturios
#9 Pues eso, no le invitaron a las orgías con menores por que "a ti no te invito, bicho raro", y ahora toca la venganza, y si encima jode al naranjito y pone al Vence...
0 K 11
perrico #1 perrico
Quiere limpiar su culpabilidad.
1 K 30
ombresaco #3 ombresaco
Mi pensamiento ha ido en la linea de #1 y de #2 pero como estrategia. Algo así como "Denuncias a todos menos a mí"
5 K 76
Dakaira #6 Dakaira
#3 Tiene sentido lo que dices.
lo dicho un sinvergüenza repugnante...
0 K 20
Dene #8 Dene *
#3 o controlar lo que saben y lo que no ... y buscar modos de invalidar pruebas o desacreditar testimonios
es la misma estrategia que siguen aqui los de hazte orín y manos sucias.. se personan en causas para que los panfletos de ultraderecha tengan filtraciones de las buenas
3 K 41
#4 Mesopotámico
#1 En Reddit leí que Epstein no lo habia invitado a su isla porque debido a su autismo, es una persona difícil de coaccionar
1 K 21
HeilHynkel #7 HeilHynkel
#1

O controlar lo que digan.
0 K 14
pepel #17 pepel
Es preciso tener identificados a TODOS los enemigos para hacer posible que vayan teniendo "accidentes, atentados y suicidios".
0 K 20
Dakaira #2 Dakaira
La hostia pero si este ser también está implicado...

Hay que ser sinvergüenza :shit:
0 K 20
javibaz #14 javibaz
Siempre estuvo dolido por qué no lo invitaba.
0 K 12
#15 BurraPeideira_
Que empiece por hablar él, que es muy listo y por allí andaba.
0 K 12
verdor #12 verdor
Joder la investigacion desde dentro
0 K 8

menéame