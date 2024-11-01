El mundo solicita el divorcio económico de Estados Unidos [EN]

Más allá de las ventajas económicas, el acuerdo entre la UE y la India está ocurriendo algo mucho más importante: supone un paso importante hacia el divorcio económico de Estados Unidos por parte de las principales economías mundiales. Si bien la justificación económica de un acuerdo entre la UE y la India ha sido evidente durante años, cerrarlo requirió superar intereses particulares de ambas partes. Lo que inclinó la balanza, sin duda, fue que ambas partes buscan maneras de alejarse del comercio con Estados Unidos.