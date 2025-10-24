Una multinacional suiza quiere construir un ‘mar’ de miles de placas solares en el este de Madrid y divide a los vecinos: algunos alquilan, otros denunciarán

Una multinacional suiza quiere construir una gran instalación fotovoltaica en el este de la Comunidad de Madrid, lo que está dividiendo a vecinos. Algunos han decidido que lo mejor es alquilar sus terrenos a la empresa y cobrar por ello, “ya que el proyecto es imparable”; mientras otros se están uniendo en plataformas y amenazan con acciones en los tribunales para intentar frenar “este mar de placas solares” Los Ayuntamientos de la zona también están divididos: algunos han decidido negociar con esta compañía y obtener una compensación económica
| etiquetas: fotovoltaica , smartenergy , miteco , madrid
Este tipo de resoluciones otorgan al promotor la capacidad de ejecutar la instalación con respaldo estatal, incluso en caso de que existan alegaciones locales.
Nota, la instalación al ser mayor de 50 MW (78 MW) depende del MITECO la autorización y tramitación
Resulta que ponen placas solares....
Es que la capital es facha.
Un poco de cohesión en los argumentos,¿ no?
Si hay espacios para campos de golf hay espacio para campos solares, deben haber zonas apropiadas, lo malo de todo esto s que sea con capital extranjero siendo la generación eléctrica un sector estratégico.
Pero creo que el foco es que todos estamos de acuerdo en apoyar las energías renovables, pero también todos estamos de acuerdo en que no las queremos cerca. Y este proyecto está en medio de pueblos que suman más de cientos de miles de habitantes.
Si fuera en una zona de Cuenca que en 20km a la redonda hay ni la décima parte de población, no habría tanta oposición y saldría adelante.
Pero supongo hay alguna razón para poner proyectos en otras áreas con valor agrícola o directamente urbanístico.