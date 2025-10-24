Una multinacional suiza quiere construir un ‘mar’ de miles de placas solares en el este de Madrid y divide a los vecinos: algunos alquilan, otros denunciarán

Una multinacional suiza quiere construir una gran instalación fotovoltaica en el este de la Comunidad de Madrid, lo que está dividiendo a vecinos. Algunos han decidido que lo mejor es alquilar sus terrenos a la empresa y cobrar por ello, “ya que el proyecto es imparable”; mientras otros se están uniendo en plataformas y amenazan con acciones en los tribunales para intentar frenar “este mar de placas solares” Los Ayuntamientos de la zona también están divididos: algunos han decidido negociar con esta compañía y obtener una compensación económica