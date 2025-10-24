edición general
Una multinacional suiza quiere construir un ‘mar’ de miles de placas solares en el este de Madrid y divide a los vecinos: algunos alquilan, otros denunciarán

Una multinacional suiza quiere construir una gran instalación fotovoltaica en el este de la Comunidad de Madrid, lo que está dividiendo a vecinos. Algunos han decidido que lo mejor es alquilar sus terrenos a la empresa y cobrar por ello, “ya que el proyecto es imparable”; mientras otros se están uniendo en plataformas y amenazan con acciones en los tribunales para intentar frenar “este mar de placas solares” Los Ayuntamientos de la zona también están divididos: algunos han decidido negociar con esta compañía y obtener una compensación económica

#1 El_dinero_no_es_de_nadie
El BOE publicó el pasado 27 de septiembre la resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas (dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica) MITECO por la que se otorga a Envatios Promoción XXIV, SL la declaración de utilidad pública. Esta declaración supone un espaldarazo definitivo al proyecto.

Este tipo de resoluciones otorgan al promotor la capacidad de ejecutar la instalación con respaldo estatal, incluso en caso de que existan alegaciones locales.

Nota, la instalación al ser mayor de 50 MW (78 MW) depende del MITECO la autorización y tramitación
#6 Katos
#6 Katos
La cosa es quejarse. Que en Madrid no hay un puto aerogenerador pues es que la capital es facha...

Resulta que ponen placas solares....

Es que la capital es facha.

Un poco de cohesión en los argumentos,¿ no?
1 K 17
#17 Pitchford
Poner algunas plantas fotovoltaicas en terrenos agrícolas de Madrid parece razonable. Sin embargo, considero que cualquier planta fotovoltaica debería tener un tamaño limitado, ocupar un porcentaje limitado de un término municipal y combinar el uso del terreno con cultivos o pastos en ecológico (agrovoltaica).
0 K 17
ElBeaver #7 ElBeaver
todo mal
1 K 14
manzitor #18 manzitor *
No pasa nada porque la producción se acerque a los lugares de consumo. Madrid consiguió que las nucleares se pusieran en Guadalajara y en Cáceres, y las renovables se están poniendo a mansalva en provincias cercanas, pero nunca en las zonas de gran consumo. Me parece de lo más razonable ponerlas cerca de Madrid.
0 K 11
#13 omega7767
#12 igual cercania donde se produce la energia y se consume
0 K 11
Mauro_Nacho #14 Mauro_Nacho
El hecho es que hay que poner placas solares, y eso hay que gestionarlo bien. Madrid tiene 7 millones de habitantes, es la tercera consumidora de electricidad, importa el 95% de otras comunidades, eso supone muchos transferecia de electricidad que tiene que solventar REE. Bueno sería que una parte se produjera en Madrid, eso daria más estabilidad a la REE.
Si hay espacios para campos de golf hay espacio para campos solares, deben haber zonas apropiadas, lo malo de todo esto s que sea con capital extranjero siendo la generación eléctrica un sector estratégico.
0 K 11
toshiro #15 toshiro
Si eso da beneficios por qué dárselo a los suizos, le pregunto a los fachas vendepatrias
#4 a69
a69 #4 a69
No conozco la zona pero no parecen terrenos muy fértiles, cual es el problema?
0 K 10
#5 encurtido
#4 Tampoco son tierras especialmente malas, en esa zona hay vegas más o menos productivas.

Pero creo que el foco es que todos estamos de acuerdo en apoyar las energías renovables, pero también todos estamos de acuerdo en que no las queremos cerca. Y este proyecto está en medio de pueblos que suman más de cientos de miles de habitantes.

Si fuera en una zona de Cuenca que en 20km a la redonda hay ni la décima parte de población, no habría tanta oposición y saldría adelante.
1 K 18
#11 omega7767
#5 ademas deberia salir mas barato si estuviera en zona que no afecte tantos vecinos, no?
0 K 11
#12 encurtido
#11 Mis casi nulos conocimientos sobre renovables me hacen pensar que los lugares más interesantes serían los lugares despoblados y semidesérticos, por ejemplo los del SE peninsular que coinciden con tener el menor valor de España, poca población, vegetación matorral tipo esparto, etc.

Pero supongo hay alguna razón para poner proyectos en otras áreas con valor agrícola o directamente urbanístico.
0 K 7
#16 hipernes
#10 no, pero tú que sabrás
0 K 9
#3 Kuruñes3.0
Ah, en vuestra CA no gusta, el resto como si nos las meten por el.. Madrileños...
0 K 7
ElBeaver #9 ElBeaver
La típica polémica NIMBY, nada que no se haya visto hasta ahora. Hipocresía nivel 100.
0 K 7
Macnulti_reencarnado #2 Macnulti_reencarnado
As bestas. Lo de siempre. Como pasa en Alboraya y los comeflores de Salvem L'Horta, los llauros deseando vender sus huertos a buen precio y los niñatos pijoprogres bloqueando la operación. Pero no se levantan a las 6 de la mañana para ir a recoger las cebollas.
0 K 7
#8 hipernes
#2 el este de Madrid es un secarral improductivo que no sirve ni para basurero. La huerta de Alboraya es terreno fértil de regadio y sus dueños demasiado mayores para seguir trabajándolos así que sus hijos deseando dar el pelotazo y a vivir de rentas. Lo mismito
0 K 9
Macnulti_reencarnado #10 Macnulti_reencarnado
#8 o sea, que tienen que deslomarse los hijos de los llauros para que los comeflores tengáis la conciencia tranquila. Van por ahí los tiros?
0 K 7

