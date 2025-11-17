Las mujeres con sentencia absolutoria o que no hayan podido probar la violencia sexual también serán reconocidas como víctimas

La conferencia sectorial ha acordado que podrán solicitar la acreditación administrativa como víctima todas aquellas mujeres, niñas, niños y adolescentes que hayan sufrido algún tipo de violencia sexual, hayan o no presentado denuncia. También podrán solicitar la condición aquellas denunciantes que cuenten con una sentencia absolutoria o no hayan podido probar la existencia de violencia, se les haya denegado la orden de protección o la adopción de medidas cautelares -o hayan quedado inactivas- o su procedimiento haya sido archivado o sobreseído
