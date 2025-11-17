edición general
Las mujeres con sentencia absolutoria o que no hayan podido probar la violencia sexual también serán reconocidas como víctimas

La conferencia sectorial ha acordado que podrán solicitar la acreditación administrativa como víctima todas aquellas mujeres, niñas, niños y adolescentes que hayan sufrido algún tipo de violencia sexual, hayan o no presentado denuncia. También podrán solicitar la condición aquellas denunciantes que cuenten con una sentencia absolutoria o no hayan podido probar la existencia de violencia, se les haya denegado la orden de protección o la adopción de medidas cautelares -o hayan quedado inactivas- o su procedimiento haya sido archivado o sobreseído

#1 Tensk
Luego que si alerta antifascista y que los jóvenes votan mal.
Malinke #10 Malinke
#1 #2 no estando de acuerdo con temas como este, no leí el envío pero conozco casos, en la vida votaría a la derecha.
Bueno, tampoco soy joven, pero cuando fui joven, tampoco votaría a la derecha por mucho que no estuviera de acuerdo con la izquierda.
Connect #2 Connect
VOX se está frotando las manos!
#5 Tensk
#2 Se lo ponen en bandeja.

Esto es tan aberrante, tan sin sentido, tan irracional, surrealista, estúpido y asqueroso, que es que paso de comentarlo. Va en contra de todo lo qie debe ser un sistema judicial moderno.
Gotsel #11 Gotsel
#2 y un buen rebaño de aliades de Menéame también (de cara a la galeria, por supuesto)
ChatGPT #14 ChatGPT *
Paguitas y números de violencia de género hinchados para todos!!!

Con récord de recaudación … de alguna manera habrá que comprar Votos
Torrezzno #3 Torrezzno
Polémico
crob #9 crob
#3 Mucho
da que pensar efecto llamada, veremos que hay de verdad
Alakrán_ #12 Alakrán_
#3 ¿El qué? Que víctima ya no signifique víctima. ¿Por qué iba a ser motivo de polémica?
He sido víctima de tres asesinatos y estoy aquí para contaros mi historia.
JuanCarVen #4 JuanCarVen
Muro de pago
Gotsel #7 Gotsel
#4 depende
#13 mancebador
#4 Yo puedo leerlo sin problema.
#8 DenisseJoel
España sigue en cabeza.
Gotsel #6 Gotsel *
Qué quiere decir mujeres con sentencia absolutoria?

Eh... Esto no fomentará un efecto llamada o soy un malpensao?
ChatGPT #15 ChatGPT
#6 no puede haber efecto llamada porque ellas nunca mienten. Si la sentencia es absolutoria, se ha equivocado el juez
Gotsel #16 Gotsel
#15 ah coño, es verdad! Se me había olvidado.
ChatGPT #17 ChatGPT
#16 necesitas un cursillo de perspectiva de género….
