¿Las mujeres aparcan y leen mapas peor que los hombres? Depende de a qué jugaran de pequeñas

Un análisis de los datos del Avon Longitudinal Study of Parents and Children mostró que los niños y niñas que practicaban juegos masculinos típicos a los tres años y medio años tenían luego mejores puntuaciones en las pruebas de rotación mental a los 13 años. Esto se observó con independencia del sexo biológico, es decir, jugar a juegos «de chicos» fomenta las habilidades espaciales tanto en chicos como en chicas.