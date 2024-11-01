edición general
¿Las mujeres aparcan y leen mapas peor que los hombres? Depende de a qué jugaran de pequeñas

Un análisis de los datos del Avon Longitudinal Study of Parents and Children mostró que los niños y niñas que practicaban juegos masculinos típicos a los tres años y medio años tenían luego mejores puntuaciones en las pruebas de rotación mental a los 13 años. Esto se observó con independencia del sexo biológico, es decir, jugar a juegos «de chicos» fomenta las habilidades espaciales tanto en chicos como en chicas.

Lenari #1 Lenari
es decir, jugar a juegos «de chicos» fomenta las habilidades espaciales tanto en chicos como en chicas

Incorrecto. Es un tema hormonal. No es que "jugar a juegos de chicos" fomentase las habilidades espaciales, sino que las chicas que tenían mejores habilidades espaciales jugaban más a juegos de chicos porque los disfrutan más.
eldarel #6 eldarel
#1 ¿Qué diferencias hormonales hay entre niños y niñas antes de la pubertad?
Lenari #12 Lenari
#6 Durante el desarrollo neurológico, que dura hasta los seis meses, muchas.
#8 Tailgunner *
#1 y por què lo que dice el anàlisis es incorrecto y lo tuyo es lo correcto?
tusitala #16 tusitala
#1 #8 Las dos interpretaciones pueden ser igual de válidas. O ninguna de las dos, ya sabemos que correlación no implica causalidad.
Habría que hacer grupos experimentales donde se obligara a niños y niñas a jugar esos juegos y grupos donde se impidiera jugar a esos juegos y ver los resultados de adultos.
#18 mcfgdbbn3
#16: ¿Tienes por ahí el estudio?

Yo lo que recuerdo es que a mí me gustaban más los juegos de chicas y hormonalmente soy normal.
Lenari #19 Lenari
#16 Que las hormonas tienen una influencia enorme en la capacidad geoespacial es algo sabido de sobra. A partir de ahí, la propia capacidad va a causar una preferencia (se tiene a jugar más a lo que se disfruta más).

Hay una explicación hormonal simple a esos resultados. Eso no quiere decir que no lo fomente. Podría ser, como podrían ser muchas otras cosas, pero los resultados del ensayo son explicables con lo que ya se que conoce.
Lenari #14 Lenari *
#8 Las personas que transicionan ganan (o pierden, según el sentido) muchísima habilidad geoespacial. Es algo muy conocido.
#11 intotheflow
#8 Quizás porque desconoce o ignora a sabiendas el concepto de neuroplasticidad.
Moixa #2 Moixa
Me ha hecho pensar y diría que mi habilidad espacial proviene de jugar a las casas de muñecas, lo que sería más bien femenino.
#9 Tailgunner
#2 y què habilidad espacial tienes?
#3 AntonioWarrior
Como? Que me expliquen hoy en día que es un deporte de chicos o chicas? Por cierto entrenador aficionado de triatlón.
#13 Tailgunner *
#3 fùtbol, polis y ladrones o petardos son de chicos. Muñecas, comba y goma, cocinitas o hacer pulseritas son de niñas...
OCLuis #4 OCLuis
www.filmaffinity.com/es/film925250.html

A mí me encantó en su día.
Feindesland #5 Feindesland
Yo desde luego que no. Si fuese por mi marido, hace años que vagarímos por media Europa intentando regresaar a casa. Ahora estaríamos por Helsinki, intentando regresar desde Zaragoza a León...

xD xD xD
Guanarteme #7 Guanarteme
¿Quién iba a decir que cómo te eduquen influye en cómo seas de adulto?

Por eso hay juguetes que sirven para formar a madres, amas de casa, princesas y una burrada que iba a decir y otros para hacer soldados, obreros y fomentar la competitividad.
#15 Tailgunner
#7 el artículo no está hablando de eso.
llom #10 llom
Debo ser la excepción, porque no jugaba a fútbol ni nada similar y no tengo problemas con los mapas.
tusitala #17 tusitala *
#10 Me pasa como a ti, no me gusta practicar deportes pero tengo unas habilidades espaciales bastante superiores a la media. A mi hermana le pasa igual, por cierto.
