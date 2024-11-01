¿Las mujeres aparcan y leen mapas peor que los hombres? Depende de a qué jugaran de pequeñas

Un análisis de los datos del Avon Longitudinal Study of Parents and Children mostró que los niños y niñas que practicaban juegos masculinos típicos a los tres años y medio años tenían luego mejores puntuaciones en las pruebas de rotación mental a los 13 años. Esto se observó con independencia del sexo biológico, es decir, jugar a juegos «de chicos» fomenta las habilidades espaciales tanto en chicos como en chicas.
Incorrecto. Es un tema hormonal. No es que "jugar a juegos de chicos" fomentase las habilidades espaciales, sino que las chicas que tenían mejores habilidades espaciales jugaban más a juegos de chicos porque los disfrutan más.
Habría que hacer grupos experimentales donde se obligara a niños y niñas a jugar esos juegos y grupos donde se impidiera jugar a esos juegos y ver los resultados de adultos.
Yo lo que recuerdo es que a mí me gustaban más los juegos de chicas y hormonalmente soy normal.
Hay una explicación hormonal simple a esos resultados. Eso no quiere decir que no lo fomente. Podría ser, como podrían ser muchas otras cosas, pero los resultados del ensayo son explicables con lo que ya se que conoce.
A mí me encantó en su día.
Por eso hay juguetes que sirven para formar a madres, amas de casa, princesas y una burrada que iba a decir y otros para hacer soldados, obreros y fomentar la competitividad.