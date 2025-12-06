Una mujer ha muerto este sábado tras precipitarse desde un décimo piso en Madrid junto a sus dos hijos de 3 años. Los menores han sido trasladados con pronóstico muy grave a un hospital y la policía ha confirmado que no se investiga como ningún tipo de violencia de género.
ABC: Muere una mujer de 50 años tras caer desde un décimo, con sus dos hijos de 3 años, en Ciudad Lineal
EL MUNDO: Muere una mujer y sus dos hijos resultan heridos graves tras precipitarse desde un edificio en Madrid
SER: Una mujer muere tras precipitarse desde un décimo piso en Madrid junto a sus dos hijos de 3 años, heridos de gravedad
"Ayuda ante una conducta suicida
La mayoría de muertes por suicidio son prevenibles y evitables. No responden nunca a una única causa. Detrás de ese sufrimiento y desesperanza de la conducta suicida se entrelazan factores de tipo psicológico, familiar, social, económicos y/o culturales
Si usted o alguna persona cercana necesita ayuda emocional por ideación suicida llame al 024. Si se trata de una emergencia no dude en llamar al 112."
Sobre este asunto; los que tenemos cabeza esperamos a ver si hay problema de salud mental por medio; esos también son victimas.
Del padre no dice nada, así que no sé si está muerto, de parranda o se ha encontrado con el percal. Espero que no tenga que lamentar la pérdida de más miembros de su familia.
Cabe destacar la rapidez con que la policía pronostica que no es violencia de género sino suicidio, supongo que manejan una información que no trasciende.
