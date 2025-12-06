edición general
Una mujer muere tras precipitarse desde un décimo piso en Madrid junto a sus dos hijos de 3 años, heridos de gravedad

Una mujer ha muerto este sábado tras precipitarse desde un décimo piso en Madrid junto a sus dos hijos de 3 años. Los menores han sido trasladados con pronóstico muy grave a un hospital y la policía ha confirmado que no se investiga como ningún tipo de violencia de género.

#1 Leon_Bocanegra *
Aprovecho que aún no ha empezado la guerra para desear que los niños se recuperen.
Ale ya podéis dejar esto hecho unos zorros.
#1
Atusateelpelo #4 Atusateelpelo *
#1 Corregido el gazapo...edito {0x1f61b}
#4
DayOfTheTentacle #9 DayOfTheTentacle *
Violencia vicaria Madre protectora
#9
#12 keenyak
#9 No, porque ese delito sólo lo pueden cometer los hombres, pero no las mujeres.

Las leyes feministas son una puta mierda y eso es debido a que los feministas son una puta mierda.
#12
Atusateelpelo #13 Atusateelpelo
#9 #12 #11 ¿Que tal si esperamos a que avance la investigacion de lo sucedido igual que se pide que se haga lo mismo cuando pasan otros sucesos?
0 K 17
DayOfTheTentacle #14 DayOfTheTentacle
#13 Pues tienes razón, quizás se equivocó y salió por la ventana con sus dos hijos en lugar de por la puerta.
#13
Atusateelpelo #23 Atusateelpelo
#14 Desconocemos lo que rodea al suceso. Igual que cuando pasa un suceso de otro tipo (y creo que sabemos de lo que hablamos) se pide que no se saquen conclusiones sin saber mas...¿aqui nos saltamos lo que pedimos en esos casos?
#14
DayOfTheTentacle #29 DayOfTheTentacle
#23 cierto. Esperemos.
#23
alfon_sico #27 alfon_sico
#14 o caerse accidentalmente con algún movimiento brusco de los niños están en el balcón

Yo no hubiera estado en el balcón de un décimo piso con niños pequeños con el pánico que tengo a las alturas
#14
DayOfTheTentacle #31 DayOfTheTentacle
#27 lo veo raro y más siendo mujer que suelen ser más bajas pero a saber. Esperemos.
#27
#32 carlosjpc *
#31 si, ya conocemos su menor equilibrio fisico y psicologico

www.congreso.es/entradap/l14p/e22/e_0226343_n_000.pdf
#31
#16 carlosjpc
#13 si, ya vimos en los comentarios del otro día que se esperó a la urgente y concienzuda investigación que hizo el ministerio de igual-da

www.meneame.net/story/hombre-mata-punaladas-pareja-29-anos-luego-ahorc
#13
Atusateelpelo #21 Atusateelpelo
#16 Y eso supongo que te ha molestado...¿y haces lo mismo?
#16
#22 carlosjpc
#21 Como si me creyera algo de la investigación que se pueda realizar, hasta el tratamiento de los medios es asqueroso como siempre que una mujer mata a su familia y se suicida, igual, igual que cuando lo hace un hombre... siempre por machismo vs siempre por problemas psicologicos.

ABC: Muere una mujer de 50 años tras caer desde un décimo, con sus dos hijos de 3 años, en Ciudad Lineal

EL MUNDO: Muere una mujer y sus dos hijos resultan heridos graves tras precipitarse desde un edificio en Madrid

SER: Una mujer muere tras precipitarse desde un décimo piso en Madrid junto a sus dos hijos de 3 años, heridos de gravedad
#13
#19 keenyak
#13 Obesrvarás que no he dicho absolutamente nada sobre el suceso. Yo me limito a aprovechar la ocasión para mostrar el feminismo como lo que es.

Porque si lo haces en una notícia de hombres malos, esas miserables se aprovechan a saco. Pues yo también puedo.
#13
pedrario #34 pedrario
#13 Que la investigación de este caso vaya por un lado u otro no cambiará las leyes hembristas.
#13
#18 IngridPared
#12 Di lo que piensas de verdad: que las mujeres son una puta mierda. ¿O solo se lo dices a tu psicólogo?
#12
#20 keenyak
#18 Yo me expreso sin ambigüedades. Todo aquel que defienda leyes discriminatorias es un miserable.

Si te sientes aludida, tú sabrás por qué. Me resbalan las excusas, falacias y desvios de atención.
#18
#2 carlosjpc
Por cierto, hoy una hija de puta se ha tirado por el balcón en Madrid con sus 2 hijos de 3 años. Seguro que la noticia del otro día en el que un hombre se suicido tras matar a la mujer llevaba esta frasecita al final. A no, que era un machista:

"Ayuda ante una conducta suicida

La mayoría de muertes por suicidio son prevenibles y evitables. No responden nunca a una única causa. Detrás de ese sufrimiento y desesperanza de la conducta suicida se entrelazan factores de tipo psicológico, familiar, social, económicos y/o culturales

Si usted o alguna persona cercana necesita ayuda emocional por ideación suicida llame al 024. Si se trata de una emergencia no dude en llamar al 112."
#2
Sawyer76 #25 Sawyer76 *
#2 Si hubiera sido un hombre, el titular hubiera sido: "hombre asesina a sus hijos tirándose con ellos por el balcón", pero en este caso, pues una mujer se ha caído por el balcón y casualmente llevaba a sus hijos en brazos en el proceso.
#2
Fernando_x #33 Fernando_x
#25 Que bueno que eres adivino y sabes cómo se titularía una noticia que ni siquiera existe.
#25
oceanon3d #28 oceanon3d *
#2 No te conocía; no tenido tiempo con todos los noviembres y diciembres que entran en trompa aquí ... o al menos este nik que seguro es uno mas.

Así que para el ignore tras un breve repaso a tu corto historial


Sobre este asunto; los que tenemos cabeza esperamos a ver si hay problema de salud mental por medio; esos también son victimas.
#2
alcama #6 alcama
Intento de asesinato
#6
YSiguesLeyendo #3 YSiguesLeyendo
S U I C I D I O
#3
Imag0 #8 Imag0
#3 Realmente no tienes ni putísima idea de lo que estás diciendo, con la información que dan a esta hora, podría ser cualquier causa.
#3
alfon_sico #26 alfon_sico
#8 accidente doméstico también.
#8
Torrezzno #7 Torrezzno
Mi conclusión es que la sociedad está completamente alienada
#7
Andreham #10 Andreham
Ojalá los niños se recuperen.

Del padre no dice nada, así que no sé si está muerto, de parranda o se ha encontrado con el percal. Espero que no tenga que lamentar la pérdida de más miembros de su familia.
#10
elsnons #15 elsnons
Es muy raro que una mujer se suicide y más con dos hijos de muy corta edad. Debemos imaginar el estado de desesperación de esa mujer de la que no sabemos nada porque en la noticia no habla de nada más que era mujer con dos hijos de tres años.

Cabe destacar la rapidez con que la policía pronostica que no es violencia de género sino suicidio, supongo que manejan una información que no trasciende.
#15
#24 carlosjpc
#15 ¿Violencia de género? Eso no lo pueden hacer las mujeres, ni usar violencia vicaria, ni usar la alienación parental con sus hijos... está metafisicamente probado.
#15
#17 patriota_de_pandereta *
Estas dos pobres criaturas no entran en el relato de la izquierda. No hay ninguna Irene Montera o Ione Belarre que se apiade de ellos con al menos un mísero tuit. Es lo que tenemos en esta sociedad podrida que eleva a los altares a esta escoria de políticos.
#17
#11 keenyak
No es un asesinato machista, es un suicidio ampliado.

+Mi desprecio más sentido para todo feminista.
#11
#30 carlosjpc
Para mi cualquiera que se suicida sin tener una enfermedad terminal tiene un problema de salud mental.
#30

