Una mujer muere al caer dentro de una calefacción tipo gloria en Valladolid

Una mujer de unos 75 años ha fallecido este lunes en una vivienda de Villavicencio de los Caballeros, en Valladolid, al caer dentro del hueco de una gloria, un sistema de calefacción mediante conducción subterránea que se utiliza aún en algunos pueblos, similar al suelo radiante actual.
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No sé si es por Tiktok donde sale un chino que debe recrear la vida en las aldeas en el pasado (bueno, a lo mejor en China es hace 25 años) y tienen una cosa curiosa ... la gloria está bajo la cama. Toda la parte baja es la zona del quemador, encima hay unas losas, selladas con una capa de barro sobre la que ponen una esterilla y las mantas.
No era este ... pero es el sistema: www.youtube.com/shorts/y3trqHM9eQw
Digo yo que la casa no está bien aislada (entra aire de fuera) y por eso no tienen problemas con el monóxido de carbono.
www.youtube.com/watch?v=snfLEVDSbNw
Añade que por lo general, no calienta toda la casa, solo una o dos habitaciones como mucho.
DEP
Me he enterado ahora de qué es eso de la gloria.
Sabiduría ancestral.