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Una mujer muere al caer dentro de una calefacción tipo gloria en Valladolid

Una mujer muere al caer dentro de una calefacción tipo gloria en Valladolid

Una mujer de unos 75 años ha fallecido este lunes en una vivienda de Villavicencio de los Caballeros, en Valladolid, al caer dentro del hueco de una gloria, un sistema de calefacción mediante conducción subterránea que se utiliza aún en algunos pueblos, similar al suelo radiante actual.

| etiquetas: mujer , fallecida , gloria
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14 comentarios
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Comentarios destacados:    
magnifiqus #11 magnifiqus
#7 Cierto, en casa de mis abuelos calentaba el comedor y un par de dormitorios. Cuando era un enano, todo el proceso de encender la gloria me fascinaba, me quedaba mirando embobado. Luego, mi abuela nos hizo a los nietos unos ropones con los que podíamos estar en el comedor sentados en el suelo, jugando. Se estaba muy calentito allí dentro, en pleno invierno, en un pueblo de Tierra de Campos donde hacía un frío que lo flipas.
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HeilHynkel #12 HeilHynkel *
#11

No sé si es por Tiktok donde sale un chino que debe recrear la vida en las aldeas en el pasado (bueno, a lo mejor en China es hace 25 años) y tienen una cosa curiosa ... la gloria está bajo la cama. Toda la parte baja es la zona del quemador, encima hay unas losas, selladas con una capa de barro sobre la que ponen una esterilla y las mantas.

No era este ... pero es el sistema: www.youtube.com/shorts/y3trqHM9eQw

Digo yo que la casa no está bien aislada (entra aire de fuera) y por eso no tienen problemas con el monóxido de carbono.
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Gry #13 Gry
#12 Vaya peligro, yo vi un vídeo por ahí de una chica que se "cocinó" a si misma a baja temperatura por dormir con una manta eléctrica encendida. Tenía lesiones por toda la espalda.
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magnifiqus #14 magnifiqus
#12 Mola, pero este sistema, al igual que la gloria, también tiene un problema: las cenizas. Al día siguiente, o tras varios días, hay que retirar las cenizas, y suele ser una operación bastante sucia.
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dunachio #8 dunachio
Para quien quiera ver cómo funciona, Eugenio Monesma lo explicó muy bien
www.youtube.com/watch?v=snfLEVDSbNw
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magnifiqus #2 magnifiqus *
De este sistema viene la expresión "estar en la gloria", aunque no se cumplió para esta pobre mujer.
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#4 Leclercia_adecarboxylata
Qué pena. Descanse en paz.
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ahotsa #1 ahotsa *
He visto alguna gloria, pero de pocos centímetros de altura. Ya veo que las hay más grandes, y supongo que la mujer estaría torpe a su edad para salir. Vaya muerte, pobre mujer.
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borteixo #3 borteixo
#1 el sistema la verdad está cojonudo. No sé por qué no se usa más.
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magnifiqus #5 magnifiqus *
#3 Porque requiere almacenar un volumen de cosas grandes y voluminosas para quemar, como pacas de paja y cosas así. En casa de mis abuelos se gastaba una paca de paja al día. Después de la cosecha, llenaban un granero en desuso con unas 90-100 pacas, y les valía para pasar el invierno. Entonces necesitas una casa que se haya construido incorporando este sistema, un patio o corral grande, y un granero o nave adosada para guardar todo lo que vas a quemar en invierno. Es más práctica y cómoda una calefacción de gasoil, por poner un ejemplo, ya que te pueden llenar el depósito en cualquier época del año, ocupa menos espacio y calienta más.
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EstilistaDeComadrejas #6 EstilistaDeComadrejas
#5 ostia, gracias por la explicación, no lo conocía o_o
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HeilHynkel #7 HeilHynkel
#5

Añade que por lo general, no calienta toda la casa, solo una o dos habitaciones como mucho.
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EldelaPepi #9 EldelaPepi
Lo siento por la mujer.
DEP

Me he enterado ahora de qué es eso de la gloria.
Sabiduría ancestral.
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Butters #10 Butters
dios la tenga en su ¿gloria? :-S
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menéame