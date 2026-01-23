edición general
Los muertos en las protestas de Irán superan los 5.000 y Trump envía a la Armada estadounidense

El número de muertos en la sangrienta represión iraní de las protestas en todo el país ascendió al menos a 5.002, según informaron el viernes activistas, que advirtieron de que se temía la muerte de muchos más, al cumplirse dos semanas del apagón de internet más generalizado de la historia del país. La Agencia de Noticias de Activistas por los Derechos Humanos, con sede en Estados Unidos, ofreció la cifra de muertos, indicando que 4.716 eran manifestantes, 203 estaban afiliados al Gobierno, 43 eran niños y 40 eran civiles.

Tkachenko
Euronews, fuente muy fiable e imparcial en este asunto xD
Pertinax
#2 Mucho mejor Diario Red, que a los 115 muertos dejaron de contar. ¡Dónde vas a parar!
security_incident
#2 Euronews y la fuente de Euronews: Activistas :-D :-D Así, a pelo. Tienen las cifras oficial del Gobierno de Irán (también la de daños materiales), pero no da para dedicarle una noticia. Mucho mejor hacer una noticia de la cifra que dan "La Agencia de Noticias de Activistas por los Derechos Humanos, con sede en Estados Unidos"
Veelicus
Que grandes son, dando a entender que mandan a la marina porque le molesta que maten civiles...
Y luego dicen que el USAID esta cerrado, sigue mas vivo que nunca!
ur_quan_master
Vale que les apetece montar otra guerra en Irán pero ¿Por qué se molestan en poner disculpas para subnormales?

Pretender a estas alturas que al gobierno de EEUU le importan la vida de los manifestantes o la democracia en el culo del mundo es insultar a la inteligencia de la gente.
#7 guillersk
#6 no, lo que importa es tener un gobierno amigo

Si les quitas el dictador te lo agradeceran
Pertinax
Que noooooo. Que son todo mentiiiiiras de malditos NAFOS sionistas multicueeeentas.
cocolisto
¿Los mismos de la invasión de Irak, Libia, Afganistán... con millones de asesinados a sus espaldas, os mismo que recientemente bombardearon Irán con miles de asesinados van defender al pueblo iraní?. ¿Los mismos medios que nos "confirmaron" las armas de destrucción masiva en Irak nos quieren convencer que las cifras que dan al tuntún?Hay que ser sinvergüenza.
Huaso
Vaya brasas…. No hace más que meterse en jardines que no es capaz de atender.
Tiene a la tripulación del Gerald Ford hasta los huevos y con la mierda hasta la nuca… que vaya jugando con el mando militar el zanahorio.
Mauro_Nacho
Quieren el petróleo y sobre todo el gas de Irán y quieren controlar Irán, dividirlo. Todos los países en los que ha intervenido EE.UU. han caído en el caos, Siria, Libia, Iraq, Afganistán. Lo que tiene que preocuparnos son los muertos de Palestina donde Europa y EE.UU. son cómplices del genocidio.
Con el gas de Irán Europa conseguiría la independencia energética de Rusia.
desastrecolosal
Matán a 3 en EEUU y la caterva de antizistema de pacotilla ya pidiendo guerra civil allí, matan a 5000 en Teheran y bueno, ya se apañaran, mejor dejarlos que se apañen con sus amos los ayatolás.

La hipocresía....
