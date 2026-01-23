Los muertos en las protestas de Irán superan los 5.000 y Trump envía a la Armada estadounidense

El número de muertos en la sangrienta represión iraní de las protestas en todo el país ascendió al menos a 5.002, según informaron el viernes activistas, que advirtieron de que se temía la muerte de muchos más, al cumplirse dos semanas del apagón de internet más generalizado de la historia del país. La Agencia de Noticias de Activistas por los Derechos Humanos, con sede en Estados Unidos, ofreció la cifra de muertos, indicando que 4.716 eran manifestantes, 203 estaban afiliados al Gobierno, 43 eran niños y 40 eran civiles.
| etiquetas: muertos , iran , 5000
www.diario-red.com/tags/iran/
Y luego dicen que el USAID esta cerrado, sigue mas vivo que nunca!
Pretender a estas alturas que al gobierno de EEUU le importan la vida de los manifestantes o la democracia en el culo del mundo es insultar a la inteligencia de la gente.
Si les quitas el dictador te lo agradeceran
Tiene a la tripulación del Gerald Ford hasta los huevos y con la mierda hasta la nuca… que vaya jugando con el mando militar el zanahorio.
Con el gas de Irán Europa conseguiría la independencia energética de Rusia.
La hipocresía....