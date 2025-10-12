edición general
“Muertes por desesperación”: la mortalidad global se desploma, pero repunta entre los jóvenes de Norteamérica por las drogas y los suicidios

El informe revela dinámicas preocupantes en algunos territorios y grupos de edad concretos. Como lo que está sucediendo con los jóvenes de Norteamérica y América Latina desde 2011. Ahí se observan los mayores aumentos de mortalidad, especialmente en Estados Unidos, Canadá, México y Brasil: en la última década, ha subido casi un 32% entre el grupo de 25 a 29 años; y un 50% entre los treintañeros. Los autores señalan como causas de estos fenómenos las altas tasas de “muertes por desesperación”, una categoría de fallecimientos “impulsadas por fact

| etiquetas: muertes , desesperación , mortalidad global , drogas , eeuu
#1 j-light
Que sociedad tan guapa...

En fin, en 10 años estaremos igual en este lado del charco
#5 meta *
#1 Solo si no construimos algo que pueda evitar la anomia... y hacer que dejemos de buscar chivos expiatorios inutiles
TooBased #2 TooBased
Libertaz
manuelpepito #3 manuelpepito
Ha ganado Trump para acelerar el proceso
Spirito #4 Spirito
EEUU no cuenta, porque es un país despreciable en vías de desarrollo.
cocolisto #6 cocolisto
Del sueño americano a la pesadilla social.
