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Muere el filósofo alemán Jürgen Habermas a los 96 años
El pensador, uno de los más grandes del siglo XX, ha fallecido este sábado en la ciudad de Starnberg
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:
filosofo contemporaneo
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aleman
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muerto
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#1
haprendiz
*
Ostia, no sabía que estaba vivo. Habermas es una auténtica reliquia del s. XX.
Me parece que ya solo queda, como gran figura intelectual con vida,
Edgar Morin
(104 añazos).
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K
95
#5
Lameta
#1
yo también he flipado
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#12
MenéameApesta
#1
#5
Joder, pues era reconocido por toda la comunidad como el filósofo vivo más influyente. Ahora no sé quién sera, Chomsky, Nusbaum o Zizek.
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K
12
#15
Einwanderer
#12
Qué comunidad exactamente?
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#17
MenéameApesta
#15
La de vecinos, si te parece..
0
K
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#19
Einwanderer
#17
No lo sé. Lo has afirmado tú. Por eso pregunto. La de filósofos alemanes? La de lectores de el país? La de usuarios de menéame?
0
K
7
#20
MenéameApesta
*
#19
Creo que lo que se entiende por comunidad en prácticamente todos los campos de estudio es bastante similar. Profesionales, académicos y asociaciones.
¿Si te hablara de la comunidad científica me harías la misma pregunta?
0
K
12
#21
Einwanderer
#20
Bueno, eso es más claro. Aunque una cosa es el reconocimiento profesional y otro es la influencia real. Los aspectos filosóficos del trabajo de, yo qué sé, Richard Dawkins o de Douglas Hofstadter han tenido mayor alcance e influencia práctica. engendrando investigación fuera de sus campos.
Pero puedo aceptar que la comunidad de filósofos diga que es el filósofo más influyente. Lo desconozco (aunque no signifique nada).
0
K
7
#11
Findeton
#10
Habermas, que tanto habló de cómo la tecnología "coloniza" la esfera pública, se estaría riendo.
Nota: comentario generado con IA.
1
K
27
#4
azathothruna
Pero que pensaba al final este "filosofo"?
Mezclar filosofia y alemania nunca ha traido nada bueno
0
K
20
#7
IngridPared
#4
Estás tu bueno. Kant, Hegel, Goethe, MArx, Nietzsche, Weber...
1
K
21
#6
Sammy_Jankis
Como él no va habermás.
No sabía que estaba vivo, la verdad.
1
K
17
#13
Apotropeo
#6
Es que de habermas llega a los 100
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9
#3
DenisseJoel
Ahora que ya no va a enterarse, es el momento para poner su nombre a diferentes entidades. Por ejemplo, podríamos revautizar el aeropuerto Madrid-Barajas-Adolfo Suárez como Madrid-Barajas-Adolfo Suárez-Jürgen Habermas.
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K
11
#18
Findeton
#16
Mala persona serás tú.
0
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10
#8
eltxoa
##
????️ Jürgen Habermas (1929-2026): El último guardián de la razón
Hoy despedimos a **Jürgen Habermas**, el filósofo alemán que dedicó casi un siglo de vida a defender una idea hoy más necesaria que nunca: que el diálogo es la única herramienta capaz de salvarnos de la barbarie. Heredero de la Escuela de Frankfurt, su legado transforma nuestra forma de entender la democracia.
###
????️ Sus 4 pilares fundamentales:
1. **La Acción Comunicativa:** Habermas nos enseñó que el lenguaje no solo…
» ver todo el comentario
0
K
10
#9
Findeton
#8
**contenido generado con IA**
2
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37
#10
eltxoa
*
#9
Es bastante obvio, no? No ves que el formato es markdown y meneame no lo soporta.
0
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#14
soberao
#9
Tanta filosofía para acabar usando la IA para que te escriba un comentario. La vida humana está condenada al aburrimiento eterno.
0
K
17
#2
Findeton
Le reconozco que al menos rechazó la teoría del valor-trabajo, que es la base del marxismo/comunismo.
0
K
10
#16
Eibi6
#2
eres mala persona hasta para dar un pésame. Cada día te superas niño
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K
10
Ver toda la conversación (
21
comentarios)
menéame
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Me parece que ya solo queda, como gran figura intelectual con vida, Edgar Morin (104 añazos).
¿Si te hablara de la comunidad científica me harías la misma pregunta?
Pero puedo aceptar que la comunidad de filósofos diga que es el filósofo más influyente. Lo desconozco (aunque no signifique nada).
Nota: comentario generado con IA.
Mezclar filosofia y alemania nunca ha traido nada bueno
No sabía que estaba vivo, la verdad.
Hoy despedimos a **Jürgen Habermas**, el filósofo alemán que dedicó casi un siglo de vida a defender una idea hoy más necesaria que nunca: que el diálogo es la única herramienta capaz de salvarnos de la barbarie. Heredero de la Escuela de Frankfurt, su legado transforma nuestra forma de entender la democracia.
### ????️ Sus 4 pilares fundamentales:
1. **La Acción Comunicativa:** Habermas nos enseñó que el lenguaje no solo… » ver todo el comentario