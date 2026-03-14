edición general
38 meneos
38 clics
Muere el filósofo alemán Jürgen Habermas a los 96 años

Muere el filósofo alemán Jürgen Habermas a los 96 años

El pensador, uno de los más grandes del siglo XX, ha fallecido este sábado en la ciudad de Starnberg

| etiquetas: filosofo contemporaneo , aleman , muerto
32 6 0 K 191 actualidad
21 comentarios
32 6 0 K 191 actualidad
Comentarios destacados:    
haprendiz #1 haprendiz *
Ostia, no sabía que estaba vivo. Habermas es una auténtica reliquia del s. XX.

Me parece que ya solo queda, como gran figura intelectual con vida, Edgar Morin (104 añazos).
8 K 95
#5 Lameta
#1 yo también he flipado
3 K 40
#12 MenéameApesta
#1 #5 Joder, pues era reconocido por toda la comunidad como el filósofo vivo más influyente. Ahora no sé quién sera, Chomsky, Nusbaum o Zizek.
0 K 12
#15 Einwanderer
#12 Qué comunidad exactamente?
0 K 7
#17 MenéameApesta
#15 La de vecinos, si te parece..
0 K 12
#19 Einwanderer
#17 No lo sé. Lo has afirmado tú. Por eso pregunto. La de filósofos alemanes? La de lectores de el país? La de usuarios de menéame?
0 K 7
#20 MenéameApesta *
#19 Creo que lo que se entiende por comunidad en prácticamente todos los campos de estudio es bastante similar. Profesionales, académicos y asociaciones.
¿Si te hablara de la comunidad científica me harías la misma pregunta?
0 K 12
#21 Einwanderer
#20 Bueno, eso es más claro. Aunque una cosa es el reconocimiento profesional y otro es la influencia real. Los aspectos filosóficos del trabajo de, yo qué sé, Richard Dawkins o de Douglas Hofstadter han tenido mayor alcance e influencia práctica. engendrando investigación fuera de sus campos.
Pero puedo aceptar que la comunidad de filósofos diga que es el filósofo más influyente. Lo desconozco (aunque no signifique nada).
0 K 7
Findeton #11 Findeton
#10 Habermas, que tanto habló de cómo la tecnología "coloniza" la esfera pública, se estaría riendo.

Nota: comentario generado con IA.
1 K 27
azathothruna #4 azathothruna
Pero que pensaba al final este "filosofo"?
Mezclar filosofia y alemania nunca ha traido nada bueno
0 K 20
#7 IngridPared
#4 Estás tu bueno. Kant, Hegel, Goethe, MArx, Nietzsche, Weber...
1 K 21
#6 Sammy_Jankis
Como él no va habermás.
No sabía que estaba vivo, la verdad.
1 K 17
Apotropeo #13 Apotropeo
#6 Es que de habermas llega a los 100
0 K 9
#3 DenisseJoel
Ahora que ya no va a enterarse, es el momento para poner su nombre a diferentes entidades. Por ejemplo, podríamos revautizar el aeropuerto Madrid-Barajas-Adolfo Suárez como Madrid-Barajas-Adolfo Suárez-Jürgen Habermas.
0 K 11
Findeton #18 Findeton
#16 Mala persona serás tú.
0 K 10
eltxoa #8 eltxoa
## ????️ Jürgen Habermas (1929-2026): El último guardián de la razón

Hoy despedimos a **Jürgen Habermas**, el filósofo alemán que dedicó casi un siglo de vida a defender una idea hoy más necesaria que nunca: que el diálogo es la única herramienta capaz de salvarnos de la barbarie. Heredero de la Escuela de Frankfurt, su legado transforma nuestra forma de entender la democracia.

### ????️ Sus 4 pilares fundamentales:

1. **La Acción Comunicativa:** Habermas nos enseñó que el lenguaje no solo…   » ver todo el comentario
0 K 10
Findeton #9 Findeton
#8 **contenido generado con IA**
2 K 37
eltxoa #10 eltxoa *
#9 Es bastante obvio, no? No ves que el formato es markdown y meneame no lo soporta.
0 K 10
#14 soberao
#9 Tanta filosofía para acabar usando la IA para que te escriba un comentario. La vida humana está condenada al aburrimiento eterno.
0 K 17
Findeton #2 Findeton
Le reconozco que al menos rechazó la teoría del valor-trabajo, que es la base del marxismo/comunismo.
0 K 10
Eibi6 #16 Eibi6
#2 eres mala persona hasta para dar un pésame. Cada día te superas niño
0 K 10

menéame