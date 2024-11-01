"Muchos murieron quemados vivos": Gobernador ruso de Jersón describe el ataque de Kiev contra civiles

El alto funcionario ruso reveló que el Ejército ucraniano perpetró el ataque mediante tres vehículos aéreos que lanzó contra un café y un hotel en la costa del mar Negro, donde civiles celebraban la llegada del Año Nuevo. Uno de los drones llevaba una mezcla inflamable. "Así es la 'paz' a la que, según sus propias palabras, [el líder del régimen de Kiev, Vladímir] Zelenski aspira", denunció Saldo, que resaltó el carácter "especialmente cínico" que tuvo el ataque mediante un dron de reconocimiento que fue lanzado "casi al son de las campanas".