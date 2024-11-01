edición general
"Muchos murieron quemados vivos": Gobernador ruso de Jersón describe el ataque de Kiev contra civiles

El alto funcionario ruso reveló que el Ejército ucraniano perpetró el ataque mediante tres vehículos aéreos que lanzó contra un café y un hotel en la costa del mar Negro, donde civiles celebraban la llegada del Año Nuevo. Uno de los drones llevaba una mezcla inflamable. "Así es la 'paz' a la que, según sus propias palabras, [el líder del régimen de Kiev, Vladímir] Zelenski aspira", denunció Saldo, que resaltó el carácter "especialmente cínico" que tuvo el ataque mediante un dron de reconocimiento que fue lanzado "casi al son de las campanas".

Comentarios destacados:    
#1 Almirantecaraculo
No como los ucranianos que mueren entre besos y caricias.
Anda a la mierda!
5 K 57
#2 Finneward
#1 O sea que los atentados de Hamas contra civiles israelíes están bien...¿Te das cuenta de la incoherencia que estás diciendo?
1 K 26
#6 Don_Pixote
#2 aquí se han justificado y blanqueado :popcorn:

Al menos de esos hay pruebas de que pasaron. En esta noticia nos fiaremos de un gobernador ruso de una zona ocupada :popcorn: :popcorn:
2 K 31
tul #3 tul
#1 blanqueando y celebrando la matanza de civiles desarmados! gran forma de empezar el año.
5 K 36
antesdarle #12 antesdarle
#1 y además que aún siendo cierto, tras el toque de queda es improbable que fueran civiles ucranianos, si no que todo apuntaría a soldados invasores
0 K 13
Atusateelpelo #13 Atusateelpelo
#1 ¿Pero los ataques a civiles en Ucrania no eran crimenes de guerra? ¿Estos estan bien?

Esa bipolaridad de Schroedinger a los ataques a civiles os la debiariais tratar urgentemente....

CC #7 y los que vengan detras.
#7 joseac
#7 joseac
¿No me digas?, ¿y qué han hecho hasta ahor lor rusos??...
2 K 36
Don_Pixote #5 Don_Pixote
Cero pruebas e imágenes
Como la mansión del Putin
2 K 31
blak #8 blak
Creo que lo dice por la incoherencia de que sea precisamente RT quien hace esta denuncia.

Era para #_3 que me tiene ignorado, típico...
1 K 23
carakola #10 carakola
#8 A ver... Poca incoherencia hay en reportar los detalles de u ataque. ¿Fue incoherente reportar los ataques de las torres gemelas por parte de medios estadounidenses? Claramente no. Pues eso.
0 K 20
blak #15 blak
#10 Es tan incoherente como cuando Netanyahu se lamenta de los ataques de Hamás pero ordena masacres en Gaza. RT ha sido una herramienta más en la guerra. ¿O acaso les vemos informar del mismo modo de los ataques de Rusia?
0 K 10
#14 Pitchford
#9 He dicho "o".. Si uno empieza mal y el otro multiplica la apuesta, pues habrá que sopesar culpabilidades.. Es como cuando alguien da un primer tortazo en una discusión y el otro responde desmesuradamente, con un puñetazo o una patada en los bajos.. Los dos culpables, pero habrá que ver quien es el principal..
0 K 18
#4 Pitchford
En un atroz intercambio de ataques deliberados a civiles en tiempos de guerra, la parte que los haya comenzado o que esté causando el mayor número de víctimas civiles sería el principal culpable.
0 K 18
fofito #9 fofito
#4 Quieres decir que el culpable de la decisión aliada de arrasar Dresde fue Hitler por lanzar las V1 y 2 sobre Londres?
Lo pregunto porque choca el nivel de destrucción en uno y otro caso.

En mi modesta opinión,el que ataca a civiles es culpable de sus actos independientemente de las motivaciones y escusas que pretenda esgrimir.
0 K 10
antesdarle #11 antesdarle
Ni una foto, ni un video, ninguna evidencia. Solo la palabra de un nazi.
0 K 13

