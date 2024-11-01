"Muchos murieron quemados vivos": Gobernador ruso de Jersón describe el ataque de Kiev contra civiles

El alto funcionario ruso reveló que el Ejército ucraniano perpetró el ataque mediante tres vehículos aéreos que lanzó contra un café y un hotel en la costa del mar Negro, donde civiles celebraban la llegada del Año Nuevo. Uno de los drones llevaba una mezcla inflamable. "Así es la 'paz' a la que, según sus propias palabras, [el líder del régimen de Kiev, Vladímir] Zelenski aspira", denunció Saldo, que resaltó el carácter "especialmente cínico" que tuvo el ataque mediante un dron de reconocimiento que fue lanzado "casi al son de las campanas".
| etiquetas: jersón , guerra de ucrania , vladímir saldo
Anda a la mierda!
Al menos de esos hay pruebas de que pasaron. En esta noticia nos fiaremos de un gobernador ruso de una zona ocupada
Esa bipolaridad de Schroedinger a los ataques a civiles os la debiariais tratar urgentemente....
CC #7 y los que vengan detras.
Como la mansión del Putin
Era para #_3 que me tiene ignorado, típico...
Lo pregunto porque choca el nivel de destrucción en uno y otro caso.
En mi modesta opinión,el que ataca a civiles es culpable de sus actos independientemente de las motivaciones y escusas que pretenda esgrimir.