Muchos inquilinos creen que pueden quedarse con la casa si muere el dueño, pero la ley no dice eso: solo hay algunas excepciones legales

En los últimos tiempos se han extendido múltiples teorías y leyendas urbanas en materia de vivienda y alquiler, más si cabe con la situación que se vive en España con un precio máximo histórico. Una de ellas es que un inquilino puede quedarse con una vivienda si fallece el propietario. La afirmación ha ganado fuerza en redes y algunos foros, pero la legislación española no contempla ese derecho de forma automática ni generalizada.