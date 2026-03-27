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Muchos inquilinos creen que pueden quedarse con la casa si muere el dueño, pero la ley no dice eso: solo hay algunas excepciones legales

Muchos inquilinos creen que pueden quedarse con la casa si muere el dueño, pero la ley no dice eso: solo hay algunas excepciones legales

En los últimos tiempos se han extendido múltiples teorías y leyendas urbanas en materia de vivienda y alquiler, más si cabe con la situación que se vive en España con un precio máximo histórico. Una de ellas es que un inquilino puede quedarse con una vivienda si fallece el propietario. La afirmación ha ganado fuerza en redes y algunos foros, pero la legislación española no contempla ese derecho de forma automática ni generalizada.

| etiquetas: inquilinos , creencia , vivienda , alquiler , compra , ley
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18 comentarios
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Comentarios destacados:    
Andreham #2 Andreham
En la vida he escuchado una gilipollez así de grande lol
18 K 194
#5 exeware
#2 y las escuchado todas!
2 K 28
#6 mstk
#2 En la España profunda era muy común estar al tanto de quien se muere o estaba cerca de morir para usucapir sus tierras.
Si el casero palma y no hay heredero claro que reclame la propiedad por el motivo que sea, el inquilino puede tratar de usucapir la propiedad.
3 K 42
JackNorte #10 JackNorte
#6 La iglesia catolica no espera ni a que te mueras.
1 K 24
#18 pcmaster
#6 Pero para eso han de pasar 20 años.
0 K 17
TripleXXX #8 TripleXXX
#2 Ya somos dos.
0 K 8
Ovlak #12 Ovlak
#2 Ni yo. Y casualmente he pasado por esa situación, y en ningún momento se me ocurrió que me pudiera quedar con la vivienda.
0 K 15
#16 minoch4 *
#2 te cuento,si no dejas herederos y o renuncian a la herencia el inquilino paga el IBI y impuestos de la casa se la pueden quedar a los x años, usurpación se llama. Me tocó informarme cuando murió mi vecino y paso esto mismo
1 K 19
#17 cajadecartonmojada
#16 Usucapión.
Sería usurpación si se la quitaras en vida y a hostia limpia.
0 K 13
Postmeteo #3 Postmeteo
1a vez que oigo tal tonteria
5 K 53
mente_en_desarrollo #1 mente_en_desarrollo
Creo que si muere el dueño, es casi imposible quedarse la casa.

Si muere su cónyuge, padres, hijos y se despierta con una cabeza de caballo en la cama, tienes más probabilidades de quedarte la casa.
3 K 44
JuanCarVen #9 JuanCarVen
Un inquilino como mucho tiene derecho de tanteo si se vende la vivienda, igualas la oferta y te la quedas.
2 K 38
Ovlak #11 Ovlak
#9 Siempre y cuando no haya renunciado a él en el contrato de arrendamiento, cláusula muy habitual cuando lo gestiona la inmobiliaria.
0 K 15
#4 Albarkas
Los que se creen esto son los mismos que iban de cole en cole buscando al que repartía droga en la puerta gratis. :troll:
0 K 17
Expat_Guinea_Ecuatorial #13 Expat_Guinea_Ecuatorial
Que alguien avise a Yolanda Diaz para que lo proponga
0 K 10
antesdarle #15 antesdarle
y si el dueño es el banco? :troll:
0 K 10
#14 NireeN
Si al conductor del bus le da un infarto, nos rifamos el bus entre los que quedamos dentro.
1 K 9
UnoYDos #7 UnoYDos
Basura disfrazada de noticia. Algún perturbado mental conocido del redactor le dijo esa gilipollez y el ha decidido hacer una noticia como si compartir vida con ignorantes como ese fuese lo habitual.
0 K 6

menéame