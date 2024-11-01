El movimiento inesperado de Baltasar Garzón como amicus curiae ha sacudido los cimientos del Tribunal Supremo. El exjuez señala un conflicto de intereses

En medio de la tormenta, Baltasar Garzón reaparece como un “fantasma vengador”, presentando un dictamen de 28 páginas ante la Sala Segunda del Supremo en calidad de Amicus Curiae. Su escrito, presentado por el abogado Enrique Molina, es demoledor: denuncia la nulidad radical de la sentencia por vulneración del artículo 418 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y el régimen de incompatibilidades, al haber cobrado los jueces de una parte implicada mientras deliberaban.
Dejando a un lado las formas, esta "noticia" de este "medio" es un bulo.
- No existe la figura del amicus curiae en el derecho español, es una institución del derecho anglosajón.
- No veo en ningún sitio que el abogado de García Ortiz sea Enrique Molina.
- La presentación de un dictamen por una de las partes no es ser amicus curiae sino perito.
Pero luego sigue el desbarre jurídico:
- ¿Cómo que el PSOE "amplía el recurso de casación"? ¿Casación ante el TC? Eso no existe.
- ¿Cómo que "manifiestos de 500 juristas internacionales"?
- "La nueva fiscal Teresa Peramato ordena diligencias urgentes sobre el ICAM y la fiscalía estudia recurrir al Constitucional si el Supremo no suspende la ejecución de la condena": Ni Peramato es aún la FGE, ni obviamente ha ordenado diligencias urgentes sobre nadie, entre otros muchos…...
De verdad. Leedme con atención, por favor os lo pido. Reconocer el derecho internacional no implica reconocer una figura procesal específica tomada del derecho anglosajón e incorporada a algunos (no todos) tribunales de carácter internacional.
¿O es que ahora alguien puede venir y decir que es y hace las funciones de Abogado General porque existe en el TJUE?
Es frase de héroe de acción de los 80. Madre mía.
¿De qué me delata, por cierto? ¿Es correcto lo que dice el artículo?
Garzón señalando a sus pistolas diciendo: "Esta es Apelación y esta Casación, y las dos están en tu contra"
Un malo pidiéndole piedad y Garzón diciendo: "Petición denegada" antes de pegarle un tiro
Garzón escuchando una amenaza y diciendo: "Nos veremos las caras... en diez días hábiles"
Garzón mirando al malo defenestrado: "Tienes derecho a permanecer muerto"
Judge Garzon: Reckoning ya en cines.
Creo que es el mayor desbarre que he leído en mi vida.
Eso es que no has visto el resto de noticias que salen en el mismo medio.
Según Gemini ...
El medio lts.goc5.com/ parece ser un portal de noticias que se enfoca principalmente en la actualidad política y judicial de España, con un tono marcadamente sensacionalista y alarmista.
Aquí tienes un resumen de lo que se puede decir sobre este medio, basado en el contenido extraído:
Temática Central:
Editor: ¿Cuántas líneas va a ocupar tu titular?
Redactor: Sí
Dice que la sentencia está redactada, que el TC ya adminitió a trámite, los del supremo hablando del tema,... ¿Ese formato tan raro...esto no será una IA alucinando?
Y el Amicus Curiae no existe en el derecho español
entiendo que hasta que no haya sentencia firme escrita poco puede hacer el fiscal.
Por un lado con los abogados del process, hicieron lo mismo, pero es diferente porque patatas y por otro dichos abogados fueron imputados como parte de la trama.
También recuerdo a un ministro de justicia que tuvo que dimitir por coincidir en una cacería con Baltasar Garzón..también por tema Gürtel.
Y que el plan ahora es que el Constitucional "os lo afine"
Eres un meme, primo. Gente de la derecha cavernaria anti paguitas defendiendo que se soborne a los suyos.