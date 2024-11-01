edición general
El movimiento inesperado de Baltasar Garzón como amicus curiae ha sacudido los cimientos del Tribunal Supremo. El exjuez señala un conflicto de intereses

El movimiento inesperado de Baltasar Garzón como amicus curiae ha sacudido los cimientos del Tribunal Supremo. El exjuez señala un conflicto de intereses

En medio de la tormenta, Baltasar Garzón reaparece como un “fantasma vengador”, presentando un dictamen de 28 páginas ante la Sala Segunda del Supremo en calidad de Amicus Curiae. Su escrito, presentado por el abogado Enrique Molina, es demoledor: denuncia la nulidad radical de la sentencia por vulneración del artículo 418 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y el régimen de incompatibilidades, al haber cobrado los jueces de una parte implicada mientras deliberaban.

#17 Dios mío, pero qué basura de página. Es casi una parodia del sensacionalismo. #0, revisa tus fuentes, por el amor de Dios.

Dejando a un lado las formas, esta "noticia" de este "medio" es un bulo.

- No existe la figura del amicus curiae en el derecho español, es una institución del derecho anglosajón.
- No veo en ningún sitio que el abogado de García Ortiz sea Enrique Molina.
- La presentación de un dictamen por una de las partes no es ser amicus curiae sino perito.

Pero luego sigue el desbarre jurídico:

- ¿Cómo que el PSOE "amplía el recurso de casación"? ¿Casación ante el TC? Eso no existe.
- ¿Cómo que "manifiestos de 500 juristas internacionales"?
- "La nueva fiscal Teresa Peramato ordena diligencias urgentes sobre el ICAM y la fiscalía estudia recurrir al Constitucional si el Supremo no suspende la ejecución de la condena": Ni Peramato es aún la FGE, ni obviamente ha ordenado diligencias urgentes sobre nadie, entre otros muchos…...
