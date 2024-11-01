El motivo por el que estamos tan hartos de Tarantino

Con nada más que un nuevo corte de Kill Bill para ofrecer, Quentin Tarantino entró en una especie de semirretiro justo cuando el cine está peleando por su supervivencia. Y, para colmo, no para de lanzar críticas desde afuera.
| etiquetas: tarantino , industria cinematográfica , kill bill
Este tipo es un enfermo y está podrido por dentro.
Por lo demás, la única peli de éste tío que es realmente una obra maestra, todos lo sabemos y nadie lo puede negar y ya sabéis el título antes de que lo diga es Pulp Fiction.
Todo lo demás, psé... Se deja ver. Mucha sangre, y ya.