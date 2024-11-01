edición general
8 meneos
114 clics
El motivo por el que estamos tan hartos de Tarantino

El motivo por el que estamos tan hartos de Tarantino

Con nada más que un nuevo corte de Kill Bill para ofrecer, Quentin Tarantino entró en una especie de semirretiro justo cuando el cine está peleando por su supervivencia. Y, para colmo, no para de lanzar críticas desde afuera.

| etiquetas: tarantino , industria cinematográfica , kill bill
6 2 1 K 98 ocio
8 comentarios
6 2 1 K 98 ocio
WcPC #1 WcPC *
Se ha mudado y ahora vive en Israel...
Este tipo es un enfermo y está podrido por dentro.
7 K 105
#2 guillersk
#1 muhaha, la bilis
1 K 19
wata #5 wata
Es un sionista de mierda. Sus películas tienen cierta calidad. Él como persona es un mierda.
2 K 35
inventandonos #6 inventandonos
#5 He de decir que algo ya le noté en abierto hasta el amanecer
0 K 12
Supercinexin #8 Supercinexin
#6 Abierto hasta el Amanecer es una peli gore de risa. Tu Madre Se Ha Comido A Mi Perro o Reanimator hacen más gracia, pero no tienen a tanta estrella de Hollywood en el elenco.

Por lo demás, la única peli de éste tío que es realmente una obra maestra, todos lo sabemos y nadie lo puede negar y ya sabéis el título antes de que lo diga es Pulp Fiction.

Todo lo demás, psé... Se deja ver. Mucha sangre, y ya.
0 K 18
Connect #4 Connect
Sionista. Su mejor dirección será la de su retiro celestial.
1 K 32
Meneanauta #3 Meneanauta
Que le den a Sionistino
0 K 19
astronauta_rimador #7 astronauta_rimador
A la autora es este artículo se le ha olvidado comentar que robó chuches cuando era un crío.
0 K 9

menéame