edición general
18 meneos
63 clics
Morir en el trabajo en 2025 como en accidentes del siglo pasado: “Jesús cayó desde 12 metros de altura”

Morir en el trabajo en 2025 como en accidentes del siglo pasado: “Jesús cayó desde 12 metros de altura”

Jesús, de 42 años, es una de las 735 personas que fallecieron en accidentes laborales en 2025, 61 menos que el año pasado, pero aún un dato escalofriante ante la falta de prevención de muchos casos.

| etiquetas: siniestralidad laboral , muertes en el trabajo , trabajo precario , prl
15 3 1 K 72 actualidad
16 comentarios
15 3 1 K 72 actualidad
Comentarios destacados:    
Atusateelpelo #7 Atusateelpelo
"“Nosotros tenemos una convivencia estable e ininterrumpida desde el año 2015. El libro de familia, tenemos dos hijos en común. Tenemos préstamos, tenemos cuenta bancaria juntos... pero no estamos casados, ni somos pareja de hecho. Me parece una injusticia tremenda que a una viuda la dejen sin pensión de viudedad por no estar inscritos en un papel en el Ayuntamiento”, denuncia Laura, que está batallando también en los tribunales el reconocimiento de esta prestación de la Seguridad Social."

Pues si solo era un puto papel...haberlo hecho!. No hagas responsables a otros de tu propia irresponsabilidad.
1 K 29
#2 poxemita
De la noticia veo dos cosas, por un lado la del accidente, que si bien no hay detalles vamos a suponer que la empresa no le dió formación y medios, y por otro está el tema de la pensión de viudedad, coño si tienes hijos en común, como poco inscríbete como pareja de hecho, que casarse por lo civil también es fácil pero si no quieres al menos pareja de hecho. Y no veo correcto que no sea necesario realizar uno de estos trámites, que no implican tener que gastarte 30k en un convite.
1 K 20
Arkhan #5 Arkhan
#2 No pudiendo leer el artículo porque me está pidiendo pago, si que veo que en estas situaciones que se mezclan dos temas: las pensiones de viudedad y las de orfandad.

Si todo el mundo defiende como necesario que se necesitan pensiones de viudedad, y de cierto calibre, para mantener a los hijos quizás lo que hace falta son ayudas de orfandad proporcionales .
0 K 11
#9 poxemita
#5 en este caso prece que el problema está en que la pareja del difunto se queda sin pensión de viudedad porque no estaban casados ni eran pareja de hecho. Los hijos como hijos sí tendrán pensión de orfandad.
0 K 10
Skiner #15 Skiner
#2 Si quieres casarte lo puedes hacer sin gastar 30K en un convite.
Te vas al juzgado y no te has gastado practicamente nada.
0 K 7
Mltfrtk #13 Mltfrtk
A la única maquinaria pesada a la que me acerco es a la máquina de café. No merece la pena morir en el trabajo por un sueldo de mierda.
0 K 12
DayOfTheTentacle #8 DayOfTheTentacle
Muchas veces los veo sin casco y sin aenés en altura... pero lo llevan y no lo usan! No entiendo pq.
0 K 11
GeneWilder #3 GeneWilder
Son demasiadas muertes.
0 K 10
Cabre13 #11 Cabre13
La pareja de Jesús denuncia, precisamente, que no estaba “en su puesto de trabajo”, sino cumpliendo otras tareas para las que no tenía formación.
Pues eso, que muchas cosas se pueden evitar con formación, regulación y leyes, pero es más difícil cuando lo que tienes que evitar es justo que alguien ponga en riesgo a otro por que todo eso le da igual.
0 K 10
alfema #12 alfema
A la empresa aparte de meterle un buen puro, debería además tener responsabilidad penal la persona a cargo del trabajo, de esta forma si ocurre una desgracia de este tipo que sea previsible y evitable, que se lo piensen antes de mandar hacer trabajos a personal sin formación y sin seguridad.

En el tema de lo que le corresponda a la pareja, coincido, sólo tenían que ir al notario, es un trámite rápido y barato, yo es lo que hubiera hecho.

Matrimonio ante Notario en España: Requisitos, Trámites y Ventajas.
0 K 10
Skiner #14 Skiner
#0 Morirte cayendo desde 12 metros de altura no es algo del pasado.
Menuda tontada :troll:
0 K 7
platypu #1 platypu *
Cuantos millones del bobierno se destinan para su prevención? Y para evitar suicidios con mas de 3000 muertes?
6 K -22
Andreham #4 Andreham
#1 Yo creo que más bien aquí el asunto es que las empresas, privadas, no gastan suficiente en prevención.

Lo de los suicidios es muy gratuito pero también te digo que una de las soluciones a una parte de los suicidios, que sería que todo el mundo no tuviera que preocuparse por su situación económica, a gente como tú no le gusta porque "comunismo" y "paguitas".
4 K 59
#6 javi618
#4 ¿No concibes más maneras de evitar problemas económicos que venga el estado a darte una paguita? Qué bien enseñados os tienen a algunos...
0 K 10
obmultimedia #16 obmultimedia
#4 gastan prácticamente 0, te hacen hacer un "curso" online en tu casa que se resuelve en media hora y ya.
0 K 11
Cabre13 #10 Cabre13
#1 Por si tienes interés sobre lo de los suicidios y la salud mental, aquí tienes un conjunto de noticias que te puedan indicar qué partidos están más interesados en ese tema y cuales no y por qué razones.
www.redaccionmedica.com/secciones/parlamentarios/la-ley-de-salud-menta
www.eldiario.es/aragon/politica/iu-movimiento-sumar-situa-atencion-pri;   » ver todo el comentario
0 K 10

menéame