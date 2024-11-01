Moreno Bonilla bloquea 46 millones de euros para familias vulnerables

El PSOE-A ha denunciado un nuevo “hachazo” del Gobierno de Juanma Moreno Bonilla a las familias andaluzas más necesitadas, tras bloquear más de 46 millones de euros destinados al Programa de Asistencia Material Básico, conocido como las Tarjetas Monedero. La medida afecta a más de 20.000 hogares vulnerables que esperan estas ayudas desde principios de año. José Luis Ruiz Espejo, secretario de Servicios Sociales, Mayores y Diversidad Funcional del PSOE-A, ha calificado la paralización como un “bloqueo sistemático” y una muestra de “incapacidad..
Es el modus operandi de esa asociación criminal llamada PP.
Un jeta de marca con pedigrí fascio de toda la vida.
Los mejores psicópatas lo admiran.
Si las partidas son finalistas ( no se pueden desviar a sus amigotes), la van a dejar caducar, o la desestiman. Ha pasado siempre.