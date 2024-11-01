edición general
Moreno Bonilla bloquea 46 millones de euros para familias vulnerables

El PSOE-A ha denunciado un nuevo “hachazo” del Gobierno de Juanma Moreno Bonilla a las familias andaluzas más necesitadas, tras bloquear más de 46 millones de euros destinados al Programa de Asistencia Material Básico, conocido como las Tarjetas Monedero. La medida afecta a más de 20.000 hogares vulnerables que esperan estas ayudas desde principios de año. José Luis Ruiz Espejo, secretario de Servicios Sociales, Mayores y Diversidad Funcional del PSOE-A, ha calificado la paralización como un “bloqueo sistemático” y una muestra de “incapacidad..

Mark_ #1 Mark_
Le echará la culpa al gobierno central, ofrecerá una alternativa de pago a la cual habrá regado con fondos públicos y listo.

Es el modus operandi de esa asociación criminal llamada PP.
pitercio #2 pitercio
Se van a morir igual ¿no?
Antipalancas21 #3 Antipalancas21
#2 El solo pone su granito de arena, para que eso suceda lo mas pronto posible
vviccio #4 vviccio
Hay que sacar dinero de donde sea para para el ático.
Spirito #5 Spirito *
La jeta de Moreno Bonilla es prácticamente insuperable. Ni Ayuso, oiga.

Un jeta de marca con pedigrí fascio de toda la vida.

Los mejores psicópatas lo admiran.
#6 Zamarro
¿cuantas veces hay que repetirlo? SI EL PP NO SE LLEVA NADA DE GANANCIA, LE SUDA LA POLLA ESA PARTIDA.
Si las partidas son finalistas ( no se pueden desviar a sus amigotes), la van a dejar caducar, o la desestiman. Ha pasado siempre.
