Moreno Bonilla bloquea 46 millones de euros para familias vulnerables

El PSOE-A ha denunciado un nuevo “hachazo” del Gobierno de Juanma Moreno Bonilla a las familias andaluzas más necesitadas, tras bloquear más de 46 millones de euros destinados al Programa de Asistencia Material Básico, conocido como las Tarjetas Monedero. La medida afecta a más de 20.000 hogares vulnerables que esperan estas ayudas desde principios de año. José Luis Ruiz Espejo, secretario de Servicios Sociales, Mayores y Diversidad Funcional del PSOE-A, ha calificado la paralización como un “bloqueo sistemático” y una muestra de “incapacidad..