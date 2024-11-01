·
13
meneos
401
clics
Modificación táctica de los vehículos tácticos de dos ruedas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana
Nueva arma de las Fuerza Armada Nacional Bolivariana para derrotar a las fuerzas imperiales yankees.
etiquetas
venezuela
chavismo
modificación
táctica
fanb
actualidad
9 comentarios
#1
Meneador_Compulsivo
*
Relacionada:
Con tecnología 100 % libre y soberana. Venezuela desarrolla el «RAMMAX»: dron acuático táctico para la defensa del país
3
K
59
#4
El_dinero_no_es_de_nadie
#1
El RAMMAX es acojonante, la armada andorrana tiene que estar temblando
1
K
32
#5
drstrangelove
#1
#4
Para hacerle un boquete a un portaaviones igual se queda corto.
Pero para convertir una operación anfibia en una pesadilla igual sí que vale.
0
K
10
#3
woody_alien
*
Reíros, reíros, ya veréis cuando muestren su monociclo lanzallamas, lo vais a flipar.
2
K
41
#2
Mosquitón
*
Está Trump con las palomitas viendo el vídeo...
2
K
38
#7
sorecer
USA puede bombardear todo lo que quiera Venezuela y destruirla. Pero si tiene que desembarcar para conquistar, que vaya explicando los miles de muertos a sus votantes y a los padres sudamericanos del ejercito USANO.
1
K
22
#9
makinavaja
#7
...Y los usanos ya han comprobado en sus carnes, muchas veces, que no hay nada peor que unos ciudadanos defendiendo su tierra de un invasor extranjero, por muy mal armados que estén....
0
K
12
#8
OCLuis
La guerra por el territorio se librará en el suelo y lo que se ve en el video es un arma de un calibre a tener en cuenta con un sistema de movilidad y agilidad en el campo de batalla excepcional.
0
K
11
#6
Lenari
Al margen de que es cutre... me da la sensación de que es completamente inutil. Una ametralladora tendrá un retroceso bastante fuerte. Encima de una moto, creo que terminará con la moto tirada en el suelo.
Es lo que pasa cuando dejas al "hekipo rebolusonario" diseñar las armas a partir de su experiencia en jugar videojuegos.
0
K
10
Ver toda la conversación (
9
comentarios)
