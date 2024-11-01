edición general
28 meneos
53 clics
La mitad de los municipios españoles "estaría bebiendo agua contaminada" por nitratos

La mitad de los municipios españoles "estaría bebiendo agua contaminada" por nitratos

Los últimos datos del Sistema de Información Nacional de Aguas de Consumo (SINAC) del Ministerio de Sanidad revelan que en 332 municipios no se pudo beber el agua del grifo en algún momento de 2024 debido a que la concentración de nitratos "superó el límite legal actual (50 mg/l), una contaminación provocada esencialmente por el uso masivo de fertilizantes sintéticos utilizados en la agricultura intensiva y las ingentes deyecciones de los animales explotados por la cruel ganadería intensiva y sus macrogranjas".

| etiquetas: municipios , españoles , agua , contaminada , nitratos
23 5 0 K 364 actualidad
4 comentarios
23 5 0 K 364 actualidad
teneram #4 teneram
En Burgos es un problema muy grave. Más de 40 municipios beben agua de botella por obligación desde hace años, y todos los años se suma alguno más.
0 K 20
#1 Pitchford *
Pues a regular el uso adecuado de fertilizantes sintéticos (favorecer la agricultura regenerativa) y sobre todo no poner tantas granjas para exportar carne, del orden del 50% de la producida.
0 K 16
manzitor #3 manzitor
Fertilizar sin saber si tú suelo lo necesita es deporte nacional
0 K 11
DayOfTheTentacle #2 DayOfTheTentacle
En mi pueblo, pasado este no antes, el agua huele a mierda... pero nitrato de explicarlo ya pq viven de las granjas.
0 K 9

menéame