La mitad de los municipios españoles "estaría bebiendo agua contaminada" por nitratos

Los últimos datos del Sistema de Información Nacional de Aguas de Consumo (SINAC) del Ministerio de Sanidad revelan que en 332 municipios no se pudo beber el agua del grifo en algún momento de 2024 debido a que la concentración de nitratos "superó el límite legal actual (50 mg/l), una contaminación provocada esencialmente por el uso masivo de fertilizantes sintéticos utilizados en la agricultura intensiva y las ingentes deyecciones de los animales explotados por la cruel ganadería intensiva y sus macrogranjas".