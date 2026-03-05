El ministro de Defensa italiano se posiciona en contra del ataque de EEUU e Israel a Irán: "Por supuesto, violó claramente el derecho internacional"

Italia critica con dureza el ataque de EEUU e Israel contra Irán. El ministro de Defensa, Guido Crosetto, afirmó que la operación “violó claramente el derecho internacional” y marcó el reproche más firme del Gobierno de Meloni, pese a su cercanía con Trump. Meloni insistió en que Italia “no está en guerra” y que cualquier uso de bases estadounidenses requerirá aprobación parlamentaria. El Ejecutivo enviará ayuda defensiva al Golfo y vigila el impacto económico y energético de la crisis, además del riesgo de escalada regional.