El ministro de Defensa italiano se posiciona en contra del ataque de EEUU e Israel a Irán: "Por supuesto, violó claramente el derecho internacional"

Italia critica con dureza el ataque de EEUU e Israel contra Irán. El ministro de Defensa, Guido Crosetto, afirmó que la operación “violó claramente el derecho internacional” y marcó el reproche más firme del Gobierno de Meloni, pese a su cercanía con Trump. Meloni insistió en que Italia “no está en guerra” y que cualquier uso de bases estadounidenses requerirá aprobación parlamentaria. El Ejecutivo enviará ayuda defensiva al Golfo y vigila el impacto económico y energético de la crisis, además del riesgo de escalada regional.

Comentarios destacados:      
jonolulu #4 jonolulu
Un saludo a Feijóo.

Ánimo, hasta el ridículo final
13 K 141
#5 VFR *
#4 Esto le pasa por no ser suficientemente de derechas como en italia
0 K 18
woody_alien #6 woody_alien
#4 Feijoo no es serio porque no quiere.
6 K 91
kastanedowski #1 kastanedowski
Un saludo a Portugal que le permitió usar sus bases...
5 K 59
#2 Suleiman
No estamos solos!!! xD xD
3 K 49
Cehona #9 Cehona
Italia tiene la misma posición coherente con su discurso como España, tambien envia una Fragata a Chipre
www.infodefensa.com/texto-diario/mostrar/5796276/italia-suma-coalicion

Que los fachusaurios dicen que apoyamos la guerra en Irán, cuando claramente es una implicación defensiva.
2 K 41
#11 Kalandraka125
#9 Pues si ni nosotros, ni los italianos, ni los turcos dejamos que Estados Unidos usen nuestras bases para bombardear y reaprovisionarse libremente, tienen un problema...
0 K 7
Bapho #12 Bapho
#11 tu crees?  media
1 K 20
Uge1966 #8 Uge1966
«...la operación “violó claramente el derecho internacional”... y que cualquier uso de bases estadounidenses requerirá aprobación parlamentaria.»

¡¡¡Mira!!, ¡¡¡igual que Pedro Sánchez!!
1 K 14
Derko_89 #7 Derko_89
¿Este no fue al que le pilló la primera bomba haciendo transbordo en Abu Dhabi? Normal que esté echando pestes de Trump xD
0 K 11
Sir #10 Sir
¿Qué es enviar ayuda defensiva al Golfo? ¿Manda ayuda a Irán?
0 K 11
woody_alien #13 woody_alien
#10 Escoltar a los petroleros.
0 K 12
#3 VFR *
La de italia es la derecha buena
1 K 7

