El Ministerio de Sanidad transfirió 313M de euros al sistema sanitario andaluz entre 2020 y 2022 para mejorar la capacidad diagnóstica y de tratamiento

Entre 2020 y 2022, hasta 313 millones de euros fueron asignados al sistema sanitario andaluz para reforzar capacidades diagnósticas, equipos tecnológicos y programas de digitalización vinculados a plataformas como ClicSalud+.
Sanidad no llamó a 90.000 mujeres que deberían haberse hecho una mamografía en 2024
La asociación Amama denuncia ante la Fiscalía el borrado de historiales médicos en Andalucía
El Gobierno andaluz congela la subida salarial a 77.000 empleados públicos para derivar el gasto a la crisis de los cribados
