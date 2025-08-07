edición general
El Ministerio de Sanidad transfirió 313M de euros al sistema sanitario andaluz entre 2020 y 2022 para mejorar la capacidad diagnóstica y de tratamiento

Entre 2020 y 2022, hasta 313 millones de euros fueron asignados al sistema sanitario andaluz para reforzar capacidades diagnósticas, equipos tecnológicos y programas de digitalización vinculados a plataformas como ClicSalud+.

XtrMnIO #4 XtrMnIO
Todos para la alemana Quirón.
#8 tierramar *
El sistema sanitario andaluz está corrompido desde hace décadas, con el PPSOE, Spiriman consiguió tumbar al PSOE y van los andaluces y votan al PP. Ambos están privatizando todo lo que pueden donde gobiernan,... la corrupción es el funcionamiento de ambos,... Además de los partidos corruptos hay otros partidos, que han probado no ser corruptos y se preocupan de los ciudadanos.
Adelante Andalucía
Andaluces Levantaos
Escaños en Blanco
Nación Andaluza
PACMA
Partido Comunista del Pueblo Andaluz
Por Andalucía
Por Un Mundo Más Justo
Recortes Cero - Izquierda por Almería
AndresEl_Lanas #7 AndresEl_Lanas
Y es cierto porque yo, no otro, trámite las subvenciones cuando trabaje 3 años en el ministerio. Y 240 millones a la comunidad de Madrid, y así hasta todas las comunidades incluida también Ceuta y Melilla, del plan de recuperación y resiliencia. De ahí que estos golfos no quieran dar datos, no vaya a ser que se lo miren....
Ludovicio #3 Ludovicio
Se debió ir en sobres.
pitercio #9 pitercio
Dinero directo a Quirón, los tratamientos, trabajadores y gastos del sistema público lo tienen como un dispendio necesario para mantener el grifo abierto.
JuanCarVen #10 JuanCarVen
España roba a Madriz
Chinchorro #1 Chinchorro
Y?


:troll:
Antipalancas21 #6 Antipalancas21
#1 Se lo repartieron en sobres los del PP, se conoce.
alcama #5 alcama
Por recordar

Madrid aporta a la solidaridad regional el triple que Cataluña pero recibe la misma financiación por habitante
www.eldebate.com/economia/20250807/madrid-aporta-solidaridad-regional-

Vamos, que los impuestos vienen de los madrileños
menéame