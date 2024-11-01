edición general
Milicias anti Hamás, líneas imaginarias y montajes: las mil y una maneras de Israel para reventar el acuerdo

Las autoridades israelíes lideradas por Benjamín Netanyahu han demostrado durante los primeros días de alto el fuego en Gaza que tienen una rampa de salida siempre disponible para retomar la ofensiva en caso de que la evolución de la tregua no les convenza. El domingo, después de que un incidente sobre el que existen distintas versiones terminara con la muerte de dos soldados israelíes en Rafah, el Gobierno sionista ordenó decenas de bombardeos sobre el enclave palestino y el bloqueo medieval a la ayuda humanitaria.

Hamás es un grupo terrorista pero, ¿un grupo miliciano creado para combatir un grupo terrorista al margen de cualquier tipo de control judicial no es acaso otro grupo terrorista?
Un panfleto de la ultraizquierda defendiendo a terroristas islamistas. Resulta que algunos habitantes de Gaza no quieren a los de Hamás ni en pintura y, por lo visto, ellos son los malos.
#1 Terroristas islamistas: ISIS en sus inicios, subvencionado por Israel y EEUU; Al Qaeda en sus inicios, subvencionado por EEUU; primeras etapas de Hamás subvencionado por Israel. Parece que hay alguien más que ultraizquierdistas defendiendo terroristas islamistas.
