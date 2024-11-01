Milicias anti Hamás, líneas imaginarias y montajes: las mil y una maneras de Israel para reventar el acuerdo

Las autoridades israelíes lideradas por Benjamín Netanyahu han demostrado durante los primeros días de alto el fuego en Gaza que tienen una rampa de salida siempre disponible para retomar la ofensiva en caso de que la evolución de la tregua no les convenza. El domingo, después de que un incidente sobre el que existen distintas versiones terminara con la muerte de dos soldados israelíes en Rafah, el Gobierno sionista ordenó decenas de bombardeos sobre el enclave palestino y el bloqueo medieval a la ayuda humanitaria.