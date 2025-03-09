edición general
Milei firma un decreto que pone fin a la obligación de contribuir con los sindicatos: sólo recibirán financiación de sus afiliados

A partir de ahora, únicamente quienes sean miembros activos de una organización sindical podrán ver descontada una parte de su sueldo para el sostenimiento de la misma. El gobierno considera esencial para la libertad de asociación, pone fin a un modelo de recaudación forzosa que beneficiaba a los sindicatos sin importar la voluntad de los trabajadores.
También elimina la imposición de contribuciones obligatorias a empresarios, que hasta ahora debían financiar a cámaras patronales con las que, en muchos casos, no tenían ninguna relación.

Apotropeo
Supongo que ahora hará lo mismo con los partidos políticos, empezando por el suyo; que reciban fondos sólo de sus miembros activos.
7
Supercinexin
#4 No entiendes nada de Economía, mardito zurrrrrdo.
4
cenutrios_unidos
#4 Y con las religiones. Si bien en este caso me parece una medida acertada.
2
Torrezzno
Como la CNT hace desde su creación. Al final si que es anarquista xD xD
2
ElBeaver
Las cámaras de comercio siempre fueron una mafia , sobre los sindicatos me parece bien también, que muevan el culo si quieren afiliados
3
El_dinero_no_es_de_nadie
El que quiera gambas que se las pague.
6
Barney_77
#1 Ojalá hicieran aquí lo mismo, pero va a ser que no
3
casicasi
#13 Pero con la Iglesia.
0
crob
Lo de los sindicatos en Argentina es de traca... mucho ha tardado
A ver como continúa con el cepo
1
Marisadoro
Pero la Argentina si puede recibir dinero de otros países,curioso.
1
duende
Me parece estupendo, cuando un sindicato pasa a depender del estado defenderá al estado, no a sus afiliados. Sólo hay que ver a los nuestros.
1
Malinke
Que paguen a los políticos los que los han votado.
Los sindicatos sacan medidas positivas para gente trabajadora no sindicada y que nunca pagaría por sindicarse.
Una cosa es que los sindicatos funcionen bien, o mal, pero como los partidos, y otra que no existan subvencionados por el Estado como contraposición de las empresas. Casi es más necesario pagar a sindicatos que a partidos.
1
Findeton
#10 Si los sindicatos son tan buenos, los trabajadores se afiliarán voluntariamente a ellos. Y si no, que se jodan los sindicatos.
0
Malinke
#17 porque independientemente de lo que recibanos sindicatos del Estado, hay que pagar por afiliarse (ya puse que lo que los sindicatos luchen, puede beneficiar a gente no sindicada); a los partidos tampoco se afilia mucha gente, aunque fuera gratis, pero los partidos siguen tiniendo financiación.
Sin Estado gobernaría el capital, el capital manda en medios de comunicación, o les pertenecen, y los medios de comunicación controlan a las masas. Sin Estado y sin mecanismos del Estado para que el capital no se aproveche, el capital sólo se preocuparía de ganar más y más sin tener en cuenta a la gente que les hace el
trabajo. Uno de esos medios del Estado, en defensa de la clase trabajadora, son los sindicatos.
0
Macnulti_reencarnado
#10 a las mariscadas!!!
0
Meneador_Compulsivo
Eso fue en Marzo y ayer aplastó a los kukas.
0
Findeton
Y ahora este DNU no se lo para ni dios.
2
Marisadoro
#3 Noticia de hace medio año
0
kit
Fantástico.
0
traviesvs_maximvs
Pues mira, esto está bien.
0
Macnulti_reencarnado
Argentina marcandonos el paso.
0

