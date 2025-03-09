Milei firma un decreto que pone fin a la obligación de contribuir con los sindicatos: sólo recibirán financiación de sus afiliados

A partir de ahora, únicamente quienes sean miembros activos de una organización sindical podrán ver descontada una parte de su sueldo para el sostenimiento de la misma. El gobierno considera esencial para la libertad de asociación, pone fin a un modelo de recaudación forzosa que beneficiaba a los sindicatos sin importar la voluntad de los trabajadores.
También elimina la imposición de contribuciones obligatorias a empresarios, que hasta ahora debían financiar a cámaras patronales con las que, en muchos casos, no tenían ninguna relación.
| etiquetas: sincatos , patronal , trabajadores , empresarios
A ver como continúa con el cepo
Los sindicatos sacan medidas positivas para gente trabajadora no sindicada y que nunca pagaría por sindicarse.
Una cosa es que los sindicatos funcionen bien, o mal, pero como los partidos, y otra que no existan subvencionados por el Estado como contraposición de las empresas. Casi es más necesario pagar a sindicatos que a partidos.
Sin Estado gobernaría el capital, el capital manda en medios de comunicación, o les pertenecen, y los medios de comunicación controlan a las masas. Sin Estado y sin mecanismos del Estado para que el capital no se aproveche, el capital sólo se preocuparía de ganar más y más sin tener en cuenta a la gente que les hace el
trabajo. Uno de esos medios del Estado, en defensa de la clase trabajadora, son los sindicatos.