·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
7505
clics
Un hombre manosea los pechos de dos activistas de Femen que habían irrumpido en la misa por Franco
3713
clics
La mierda que me quiere colar Youtube sobre guerra cultural, o algo así
5898
clics
“Evita su consumo”: el sello negro que hace temblar a la industria de los ultraprocesados
3107
clics
20N en el Supremo: todo estaba en un libro de Marchena
4175
clics
Monedas del deseo: La moneda erótica de los burdeles parisinos [Eng]
más votadas
921
Tras años de estancamiento, la justicia española se moderniza al fin y permitirá condenar sin pruebas, agilizando los procesos
818
Condenado el fiscal general del Estado por revelación de secretos
469
El presidente de la Unión Progresista de Fiscales: "Hoy el Tribunal Supremo ha condenado a un hombre inocente y tendrá consecuencias profundas para la confianza en la justicia"
757
Rufián: “El mensaje es claro: Ayuso no se toca”
402
La pareja de Ayuso buscará en la sentencia sobre el fiscal General el arma para la nulidad de la causa de sus delitos fiscales y falsedades
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
234
meneos
764
clics
Mil años tardó en morirse
La frase pertenece a la canción de Joaquín Sabina "Adivina, adivinanza" y se refiere, en un tono irónico, a la muerte de Francisco Franco, ocurridas hace 50 años el 20 de noviembre.
|
etiquetas
:
franco
,
muerte
,
aniversario
114
120
0
K
292
ocio
38 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
114
120
0
K
292
ocio
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#4
OCLuis
Este disco no sería lo mismo sin las risas del público y sin el ruido de los cubatas de fondo.
7
K
79
#5
Urasandi
#4
y los que llevaban la secundaria
7
K
71
#7
tollendo
El mejor tema de ese disco es 'nos ocupamos del mar'. Aunque le sobran los comentarios intercalados.
5
K
50
#25
estemenda
*
#7
Audaz esa de Alberto Pérez y su división de tareas pero media un abismo de trascendencia y buen humor de ahí a El cromosoma de Krahe.
0
K
11
#26
dilsexico
#7
Si, los anuncios esos. Aqui una version años mas tarde sin anuncios: minuto 0:40
youtu.be/40WIRz_noPc?list=RD40WIRz_noPc
1
K
20
#37
the_fuck_right
*
#7
por muy buena que sea la oferta, es la canción que menos me gusta del tema
No podría elegir una, pero digoooo La Hoguera
0
K
10
#3
Uda
Pedazo álbum!!!!
4
K
44
#1
eugeniodl
Seguro que ahora reniega de la canción como también reniega de la ideología, que dice, ha tenido durante toda su vida.
5
K
44
#11
gadish
#1
no entiendo a que te refieres.
El siempre habia sido de izquierdas y desde hace muchos años de psoe, no? O me he perdido algo?
0
K
7
#13
unocualquierax
#1
#6
#10
#11
#12
" Joaquín SABINA pronunció en noviembre de 2022, sobre su enfado con la izquierda :
"Era de izquierdas, pero ahora no lo soy tanto porque tengo ojos y oídos. Luego que las revoluciones del siglo XX fracasaron todas, el comunismo ha sido un desastre y la deriva de la izquierda latinoamericana me duele enormemente", aseguró Sabina.
Unas palabras sobre las que se ha hablado dos años después SERRAT y ha sido rotundo en su respuesta :
"Creo que Joaquín no ha renegado de la izquierda. Él dice cosas espontáneas como espontáneo que es y con poca reflexión... a veces", ha señalado. "No creo que sea un momento para renegar de una serie de ideales que necesitan más que nunca ser reivindicados".
6
K
51
#21
gadish
#13
pues no me parece que sea alguien de derechas disfrazado en la izquierda. Mas bien alguien viejo y cansado de los desastres que ha habido en la izquierda, que no han sido pocos.
0
K
7
#19
Powertrip
#1
¿cuándo ha renegado? ¿puedes citar alguna fuente?
0
K
10
#20
frg
#1
Un farlopero lo es siempre, nunca es de fiar.
0
K
11
#2
rafeame
Pero por fin la palmó
3
K
40
#16
andran
Todas las canciones de ese disco son para morirse de la risa. A mi la que más me gusta es "Un burdo rumor".
2
K
23
#8
autonomator
Dejo esta actuación en RTVE en 1981, con otros temas, entre ellos "Pongamos que hablo de Madrid" y "La hoguera". Y aquí también está Antonio Sánchez a la guitarra. (como en el disco original grabado en el local)
www.youtube.com/watch?v=z_05gC-oUgM&list=RDz_05gC-oUgM&start_r
Gracias
#0
no había visto la tuya y subí una, ya la he autodescartado.
0
K
15
#28
Natxelas_IV
Franco murió hace 50 años y vosotros seguís obsesionados con él. El resto del país habla de temas actuales como vivienda, infraestructuras, inteligencia artificial o sanidad, pero vosotros seguís atascados en 1975 en un foro cada vez más vacío, votando artículos sobre un muerto. No tenéis memoria histórica, simplemente no podéis superarlo. Cada 20 de noviembre volvéis a sacar el tema del dictador para seguir siendo "los que están en contra", porque sin ese enemigo no sabéis qué identidad tenéis. Sois los únicos que mantienen vivo a Franco. Lo ridículo no es recordar la historia, sino necesitar ese recuerdo para saber quiénes sois.
2
K
14
#29
Powertrip
#28
¿somos los únicos que mantienen vivo a Franco? ¿somos nosotros los que sacan la bandera del águila? ¿somos nosotros los que dicen "con Franco se vivía mejor"? ¿somos nosotros los que mantienen calles y plazas con nombres de genocidas? Creo que no, creo que es gente como tú
0
K
10
#32
Becuadro
#29
#30
Ni caso. Es clon de un troll, y este comentario lo tiene en copy paste en varias noticias.
Por mi parte, y como agradeciendo su imaginación y apertura de miras, negativo e ignore.
0
K
9
#34
Natxelas_IV
#29
Creo que si la izquierda no estuviera tan obsesionada con ese cadáver, se olvidaría rápidamente y nos dedicaríamos a hacer cosas útiles para el presente y el futuro. El pasado, pasado está.
1
K
-3
#30
NapalMe
#28
Que curioso que hables de "obsesionados" habiendo repetido el mismo texto en cada noticia sobre el tema, que son un montón.
0
K
6
#33
Natxelas_IV
#30
Cinco, concretamente. Menos de las noticias que hoy hablan del pesado de Franco.
0
K
7
#35
estemenda
"Nunca enterrador alguno conoció tan alto honor,
dar sepultura a quien era sepulturero mayor"
0
K
11
#27
jacm
Aún vive. Su espíritu está en El Tribunal Supremo, sus ideas en las televisiones, sus colegas en el Parlamento.
Franco más vivo que nunca y presumiendo de haber sido quien más españoles ha matado.
Creo que va siendo hora de que hagamos algo, quizás el primer paso sea restaurar la legalidad antes de su golpe de Estado, o sea la República.
0
K
10
#24
xabih
Justo la he buscado cuando la ha recomendado hoy Emilio Silva hoy al final del programa de La Cafetera.
0
K
9
#6
Estoeslaostia
Que no, que no. Que no te engañen.
Que el tal Sabina nunca fue de izquierdas.
Con todo, buen disco ese, bro.
0
K
8
#10
tetepepe
#6
Lógico, cuando hizo dinero se haría de derechas como todos.
Su postureo de izquierdas lo mantuvo porque le interesaba económicamente dar esa imagen.
Ahora de viejo ya le da lo mismo y se muestra tal como es, más de derechas que el grifo del agua fría.
0
K
7
#17
Khanbaliq
*
#10
Y antes, de casta le viene al galgo.
Un niño privilegiado canallita rebelde, ni más ni menos.
0
K
7
#36
the_fuck_right
#6
a mí qué, la canción y el disco son buenísimos, qué más da la ideología del creador
0
K
10
#38
Estoeslaostia
#36
Eso es. Que más da.
Además, Sabina no es de izquierdas o de derechas, es normal.
0
K
8
#31
crissis
Ojalá hubiesen tenido esa actitud cuando estaba vivo.
0
K
7
#22
Nokith
Lo mejor lo que sufrió al morir, yo siempre digo que a mis enemigos les deseo la muerte de franco, si si, en su cama, sufriendo y lleno de sangre y mierda durante semanas en agonía. Espero que todos los nazis tengan mínimo esa tipo de muerte.
0
K
7
#14
ivasar
Justo antes lo he escuchado, después de verlo en los comentarios de otra noticia. Viaje de vuelta a mi infancia, curioso porque los temas son bastante serios pero recuerdo haberlo escuchado un montón.
A ver si me ayudáis, que con una búsqueda rápida en Interwebs no lo he encontrado: ¿quién es "El marqués que ustedes saben" que "Iba muy elegantón / Con uniforme de gala / De la Santa Inquisición". Al resto los tengo más o menos ubicados...
0
K
7
#15
andran
#14
El marqués de Villaverde.
es.wikipedia.org/wiki/Cristóbal_Martínez-Bordiú
2
K
16
#18
reithor
#15
el padre de Pocholo, el de Ibiza, la mochila y la fariña
0
K
11
#23
ivasar
#15
#18
¡Gracias!
1
K
18
#9
MonoMico
Cada vez que me acuerdo del sub*** de Broncano entrevistando a Javier Krahe me llevan los demonios...
0
K
6
#12
gadish
#9
por? Tambièn me he perdido eso.
0
K
7
Ver toda la conversación (
38
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
youtu.be/40WIRz_noPc?list=RD40WIRz_noPc
No podría elegir una, pero digoooo La Hoguera
El siempre habia sido de izquierdas y desde hace muchos años de psoe, no? O me he perdido algo?
" Joaquín SABINA pronunció en noviembre de 2022, sobre su enfado con la izquierda :
"Era de izquierdas, pero ahora no lo soy tanto porque tengo ojos y oídos. Luego que las revoluciones del siglo XX fracasaron todas, el comunismo ha sido un desastre y la deriva de la izquierda latinoamericana me duele enormemente", aseguró Sabina.
Unas palabras sobre las que se ha hablado dos años después SERRAT y ha sido rotundo en su respuesta :
"Creo que Joaquín no ha renegado de la izquierda. Él dice cosas espontáneas como espontáneo que es y con poca reflexión... a veces", ha señalado. "No creo que sea un momento para renegar de una serie de ideales que necesitan más que nunca ser reivindicados".
www.youtube.com/watch?v=z_05gC-oUgM&list=RDz_05gC-oUgM&start_r
Gracias #0 no había visto la tuya y subí una, ya la he autodescartado.
Por mi parte, y como agradeciendo su imaginación y apertura de miras, negativo e ignore.
dar sepultura a quien era sepulturero mayor"
Franco más vivo que nunca y presumiendo de haber sido quien más españoles ha matado.
Creo que va siendo hora de que hagamos algo, quizás el primer paso sea restaurar la legalidad antes de su golpe de Estado, o sea la República.
Que el tal Sabina nunca fue de izquierdas.
Con todo, buen disco ese, bro.
Su postureo de izquierdas lo mantuvo porque le interesaba económicamente dar esa imagen.
Ahora de viejo ya le da lo mismo y se muestra tal como es, más de derechas que el grifo del agua fría.
Un niño privilegiado canallita rebelde, ni más ni menos.
Además, Sabina no es de izquierdas o de derechas, es normal.
A ver si me ayudáis, que con una búsqueda rápida en Interwebs no lo he encontrado: ¿quién es "El marqués que ustedes saben" que "Iba muy elegantón / Con uniforme de gala / De la Santa Inquisición". Al resto los tengo más o menos ubicados...
es.wikipedia.org/wiki/Cristóbal_Martínez-Bordiú