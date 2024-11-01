edición general
Mil años tardó en morirse

La frase pertenece a la canción de Joaquín Sabina "Adivina, adivinanza" y se refiere, en un tono irónico, a la muerte de Francisco Franco, ocurridas hace 50 años el 20 de noviembre.

OCLuis #4 OCLuis
Este disco no sería lo mismo sin las risas del público y sin el ruido de los cubatas de fondo.
Urasandi #5 Urasandi
#4 y los que llevaban la secundaria
tollendo #7 tollendo
El mejor tema de ese disco es 'nos ocupamos del mar'. Aunque le sobran los comentarios intercalados.
estemenda #25 estemenda *
#7 Audaz esa de Alberto Pérez y su división de tareas pero media un abismo de trascendencia y buen humor de ahí a El cromosoma de Krahe.
dilsexico #26 dilsexico
#7 Si, los anuncios esos. Aqui una version años mas tarde sin anuncios: minuto 0:40
youtu.be/40WIRz_noPc?list=RD40WIRz_noPc
the_fuck_right #37 the_fuck_right *
#7 por muy buena que sea la oferta, es la canción que menos me gusta del tema

No podría elegir una, pero digoooo La Hoguera
Uda #3 Uda
Pedazo álbum!!!!
#1 eugeniodl
Seguro que ahora reniega de la canción como también reniega de la ideología, que dice, ha tenido durante toda su vida.
#11 gadish
#1 no entiendo a que te refieres.
El siempre habia sido de izquierdas y desde hace muchos años de psoe, no? O me he perdido algo?
#13 unocualquierax
#1 #6 #10 #11 #12
" Joaquín SABINA pronunció en noviembre de 2022, sobre su enfado con la izquierda :
"Era de izquierdas, pero ahora no lo soy tanto porque tengo ojos y oídos. Luego que las revoluciones del siglo XX fracasaron todas, el comunismo ha sido un desastre y la deriva de la izquierda latinoamericana me duele enormemente", aseguró Sabina.

Unas palabras sobre las que se ha hablado dos años después SERRAT y ha sido rotundo en su respuesta :
"Creo que Joaquín no ha renegado de la izquierda. Él dice cosas espontáneas como espontáneo que es y con poca reflexión... a veces", ha señalado. "No creo que sea un momento para renegar de una serie de ideales que necesitan más que nunca ser reivindicados".
#21 gadish
#13 pues no me parece que sea alguien de derechas disfrazado en la izquierda. Mas bien alguien viejo y cansado de los desastres que ha habido en la izquierda, que no han sido pocos.
Powertrip #19 Powertrip
#1 ¿cuándo ha renegado? ¿puedes citar alguna fuente?
frg #20 frg
#1 Un farlopero lo es siempre, nunca es de fiar.
#2 rafeame
Pero por fin la palmó
andran #16 andran
Todas las canciones de ese disco son para morirse de la risa. A mi la que más me gusta es "Un burdo rumor".
autonomator #8 autonomator
Dejo esta actuación en RTVE en 1981, con otros temas, entre ellos "Pongamos que hablo de Madrid" y "La hoguera". Y aquí también está Antonio Sánchez a la guitarra. (como en el disco original grabado en el local)
www.youtube.com/watch?v=z_05gC-oUgM&list=RDz_05gC-oUgM&start_r


Gracias #0 no había visto la tuya y subí una, ya la he autodescartado.
Natxelas_IV #28 Natxelas_IV
Franco murió hace 50 años y vosotros seguís obsesionados con él. El resto del país habla de temas actuales como vivienda, infraestructuras, inteligencia artificial o sanidad, pero vosotros seguís atascados en 1975 en un foro cada vez más vacío, votando artículos sobre un muerto. No tenéis memoria histórica, simplemente no podéis superarlo. Cada 20 de noviembre volvéis a sacar el tema del dictador para seguir siendo "los que están en contra", porque sin ese enemigo no sabéis qué identidad tenéis. Sois los únicos que mantienen vivo a Franco. Lo ridículo no es recordar la historia, sino necesitar ese recuerdo para saber quiénes sois.
Powertrip #29 Powertrip
#28 ¿somos los únicos que mantienen vivo a Franco? ¿somos nosotros los que sacan la bandera del águila? ¿somos nosotros los que dicen "con Franco se vivía mejor"? ¿somos nosotros los que mantienen calles y plazas con nombres de genocidas? Creo que no, creo que es gente como tú
Becuadro #32 Becuadro
#29 #30 Ni caso. Es clon de un troll, y este comentario lo tiene en copy paste en varias noticias.

Por mi parte, y como agradeciendo su imaginación y apertura de miras, negativo e ignore.
Natxelas_IV #34 Natxelas_IV
#29 Creo que si la izquierda no estuviera tan obsesionada con ese cadáver, se olvidaría rápidamente y nos dedicaríamos a hacer cosas útiles para el presente y el futuro. El pasado, pasado está.
NapalMe #30 NapalMe
#28 Que curioso que hables de "obsesionados" habiendo repetido el mismo texto en cada noticia sobre el tema, que son un montón.
Natxelas_IV #33 Natxelas_IV
#30 Cinco, concretamente. Menos de las noticias que hoy hablan del pesado de Franco.
estemenda #35 estemenda
"Nunca enterrador alguno conoció tan alto honor,
dar sepultura a quien era sepulturero mayor"
:clap:
jacm #27 jacm
Aún vive. Su espíritu está en El Tribunal Supremo, sus ideas en las televisiones, sus colegas en el Parlamento.
Franco más vivo que nunca y presumiendo de haber sido quien más españoles ha matado.
Creo que va siendo hora de que hagamos algo, quizás el primer paso sea restaurar la legalidad antes de su golpe de Estado, o sea la República.
xabih #24 xabih
Justo la he buscado cuando la ha recomendado hoy Emilio Silva hoy al final del programa de La Cafetera.
Estoeslaostia #6 Estoeslaostia
Que no, que no. Que no te engañen.
Que el tal Sabina nunca fue de izquierdas.
Con todo, buen disco ese, bro.
tetepepe #10 tetepepe
#6 Lógico, cuando hizo dinero se haría de derechas como todos.
Su postureo de izquierdas lo mantuvo porque le interesaba económicamente dar esa imagen.
Ahora de viejo ya le da lo mismo y se muestra tal como es, más de derechas que el grifo del agua fría.
#17 Khanbaliq *
#10 Y antes, de casta le viene al galgo.

Un niño privilegiado canallita rebelde, ni más ni menos.
the_fuck_right #36 the_fuck_right
#6 a mí qué, la canción y el disco son buenísimos, qué más da la ideología del creador :calzador:
Estoeslaostia #38 Estoeslaostia
#36 Eso es. Que más da.
Además, Sabina no es de izquierdas o de derechas, es normal.
#31 crissis
Ojalá hubiesen tenido esa actitud cuando estaba vivo.
Nokith #22 Nokith
Lo mejor lo que sufrió al morir, yo siempre digo que a mis enemigos les deseo la muerte de franco, si si, en su cama, sufriendo y lleno de sangre y mierda durante semanas en agonía. Espero que todos los nazis tengan mínimo esa tipo de muerte.
#14 ivasar
Justo antes lo he escuchado, después de verlo en los comentarios de otra noticia. Viaje de vuelta a mi infancia, curioso porque los temas son bastante serios pero recuerdo haberlo escuchado un montón.

A ver si me ayudáis, que con una búsqueda rápida en Interwebs no lo he encontrado: ¿quién es "El marqués que ustedes saben" que "Iba muy elegantón / Con uniforme de gala / De la Santa Inquisición". Al resto los tengo más o menos ubicados...
reithor #18 reithor
#15 el padre de Pocholo, el de Ibiza, la mochila y la fariña
#23 ivasar
#15 #18 ¡Gracias!
MonoMico #9 MonoMico
Cada vez que me acuerdo del sub*** de Broncano entrevistando a Javier Krahe me llevan los demonios...
#12 gadish
#9 por? Tambièn me he perdido eso.
