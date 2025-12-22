edición general
Miguel Ángel Gallardo dimite como secretario general del PSOE de Extremadura

Miguel Ángel Gallardo ha presentado esta tarde su dimisión tras firmar el peor resultado del partido en una región donde los socialistas han gobernado 36 de los últimos 42 años, según cuentan fuentes socialistas en Extremadura. Lo ha hecho en una reunión de urgencia de la Ejecutiva extremeña que ha comenzado a las cinco de la tarde para analizar el desastre electoral. En esta reunión también ha acudido el expresidente extremeño Juan Carlos Rodríguez Ibarra. La convocatoria de esta tarde vino tras una petición desde Ferraz para que dejara.......

Meneador_Compulsivo #1 Meneador_Compulsivo
¿y el acta pa' cuando?
6 K 87
Deviance #8 Deviance
#1 Pues me da que eso no. Se hará un Mazón.
1 K 27
lonnegan #9 lonnegan
#1 hoy no, mañaaaanaaa
0 K 11
#4 Gordinflón
a cuánta gente habrá enchufado este tío?
1 K 32
Antipalancas21 #5 Antipalancas21
#4 Menos que la Guardiola seguro.
0 K 20
Fotoperfecta #7 Fotoperfecta
El hecho de que el TSJ de Extremadura estimara que la argucia de hacerse diputado, para así esquivar al tribunal que debía juzgarlo por el caso del hermano del Presidente, no ayudó nada a que pareciera todo limpio y decente.
Debería haberse echado a un lado hace tiempo, haber entregado el acta y haber ido al tribunal a pecho descubierto.
El desastre lo ha provocado él por empecinarse y Pedro Sánchez por no haberlo echado.
0 K 15
SeñorPresunciones #2 SeñorPresunciones
Dimite o te dimitirán. Va en consonancia con esa leyenda que le han puesto en el cartelote.
0 K 12
#6 El_dinero_no_es_de_nadie
Ferraz niega que los socialistas estén “tocados y hundidos”: “Estamos más fuertes que nunca”, afirma su portavoz

¿Quién es Miguel Ángel Gallardo? en el PSOE no lo conocemos :troll:
0 K 12
#10 Borgiano
No acabo de entender por qué este idiota no dimitió anoche, como hubiera sido lo lógico y natural. Supongo que será para ver si le caía algo por irse, muy triste en todo caso.
0 K 9
#11 To_lo_loco
¿Quién era este?

De todas formas es normal que si Ibarra pareciese un señor de derechas. Que la población elija finalmente al original.

Lo que le pasa a Guardiola con Vox. Al final elegirán a Vox
0 K 7
#3 Mosquitón
¿Pero acaso alguien esperaba que fuera a obtener un resultado (mucho) mejor?
0 K 6

