Miguel Ángel Gallardo dimite como secretario general del PSOE de Extremadura

Miguel Ángel Gallardo ha presentado esta tarde su dimisión tras firmar el peor resultado del partido en una región donde los socialistas han gobernado 36 de los últimos 42 años, según cuentan fuentes socialistas en Extremadura. Lo ha hecho en una reunión de urgencia de la Ejecutiva extremeña que ha comenzado a las cinco de la tarde para analizar el desastre electoral. En esta reunión también ha acudido el expresidente extremeño Juan Carlos Rodríguez Ibarra. La convocatoria de esta tarde vino tras una petición desde Ferraz para que dejara.......