Los migrantes sin papeles que se acogerán a la regularización: "Por fin podremos trabajar dignamente"

Los migrantes sin papeles que se acogerán a la regularización: "Por fin podremos trabajar dignamente"

Luisa, Aicha o Nemesio viven en España sin papeles desde hace más de un año y cumplen los requisitos del proceso de regularización activado por el Gobierno este martes tras un acuerdo con Podemos

16 comentarios
Gotsel #6 Gotsel
Esto va suponer un efecto llamada de libro.
2 K 28
Graffin #7 Graffin
#6 Si la llamada es a gente que quiere trabajar, pues bienvenidos. Los números se compensaran con los fascistas que se irán a Camerún por culpa de este gobierno social comunista bolivariano filoetarra.
0 K 9
Gotsel #12 Gotsel *
#7 no, si te parece la gente que quiere venir es para pasar el dia en el spa. Otra cosa es que esos 500k encuentren trabajo y los otros 500k que van a venir después de oir los cantos de sirena.
0 K 12
#10 Katos
#6 5 meses y papeles. No veo ninguna fisura.
0 K 8
ipanies #5 ipanies
Los nacidos aquí no trabajamos con sueldos ni condiciones dignas comparado con los países de nuestro entorno... Seguiréis siendo precarios y explotados, pero con papeles!! Enhorabuena y bienvenidos!! ;)
1 K 20
#11 Katos
#5 esto efectivamente va a denigrar aún más el salario en españa.
0 K 8
Andreham #15 Andreham
#11 Por culpa de...?

Los malos son...?

Vamos, ya casi casi lo tienes.

Una pistita de nada más: quién pone el salario y las condiciones de trabajo...?
0 K 7
#1 Almirantecaraculo
Algo que jamás escucharás a Abascal.
1 K 14
#14 tierramar *
Justo antes de las elecciones de Aragón, Casualidad!!. , Los datos muestran que el voto de los extranjeros nacionalizados beneficia al PPSOE : www.eldecano.es/por-quien-votan-los-extranjeros-al-obtener-la-nacional
En cuanto a los partidos, la encuesta halló que los socialistas (PSOE) son la opción preferida entre los españoles nacidos en el extranjero en conjunto, con un 30,5 por ciento de intención de voto directo. Esto fue más de un 10 por ciento por encima del centro-derecha del Partido Popular (PP), que ocupa el segundo lugar con un 18,7 por ciento. En las recientes elecciones europeas, el PP realizó un esfuerzo consciente por captar el voto extranjero en España
0 K 12
Cehona #2 Cehona
Qué se preparen para obtener cita previa en el SEPE, caos total en Madrid y luego ves las oficinas vacías.
0 K 12
Uge1966 #4 Uge1966
#2 ... y en Extremadura, con el agravante de que las oficinas te pillan a 200 km de distancia de tu casa.
1 K 22
Narmer #3 Narmer
Fenomenal, que coticen y no sufran explotación laboral. Por ese lado, muy buena decisión. Pero, como ahora tendrán acceso a la seguridad social, ¿van a aumentar el número de médicos, enfermeras, camas hospitalarias, etc? Lo comento porque un aumento de 500.000 personas en el sistema no es moco de pavo y hay que estar preparado para asimilarlo.
0 K 7
#8 MPPC
#3 aquí que yo sepa no se le niega la asistencia médica a nadie, sanidad Universal. Lo que quiere decir que esos 500 mil ya estaban usando la sanidad, pero sin aportar impuestos. Ahora la usarán y además pagarán sus impuestos.
1 K 13
Narmer #13 Narmer
#8 Tenía entendido que podían acceder a urgencias, pero nada más. Si es como dices, entonces nada que objetar.
0 K 7
Anomalocaris #9 Anomalocaris
#3 Que los regularicen no significa que vayan a dejar sus actuales trabajos en negro. Solo significa que ahora pueden optar a un trabajo legal.
0 K 7
Cehona #16 Cehona
#3 El sistema está preparado, el Hospital Infanta Leonor tiene un ala totalmente cerrada en Madrid, como ya ocurrió en San Sebastián de los Reyes en pandemia.
Por eso pueden ir al Zendal, no os preocupéis.
0 K 12

