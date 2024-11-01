Los migrantes sin papeles que se acogerán a la regularización: "Por fin podremos trabajar dignamente"

Luisa, Aicha o Nemesio viven en España sin papeles desde hace más de un año y cumplen los requisitos del proceso de regularización activado por el Gobierno este martes tras un acuerdo con Podemos
Los malos son...?
Vamos, ya casi casi lo tienes.
Una pistita de nada más: quién pone el salario y las condiciones de trabajo...?
En cuanto a los partidos, la encuesta halló que los socialistas (PSOE) son la opción preferida entre los españoles nacidos en el extranjero en conjunto, con un 30,5 por ciento de intención de voto directo. Esto fue más de un 10 por ciento por encima del centro-derecha del Partido Popular (PP), que ocupa el segundo lugar con un 18,7 por ciento. En las recientes elecciones europeas, el PP realizó un esfuerzo consciente por captar el voto extranjero en España
Por eso pueden ir al Zendal, no os preocupéis.