Meta compra Manus, la startup china de IA por 1.700 millones de euros para hacerse con el primer agente de IA general del planeta

Meta ha anunciado y confirmado la compra de la startup Manus para acelerar la infraestructura de IA de la empresa y hacer uso de su popular agente de IA general. En 2022 con el lanzamiento de ChatGPT tuvimos ese gran boom de la IA donde se popularizó y se hizo famosa en todo el mundo haciendo que fuese el interés principal de miles de empresas y millones de personas. En estos últimos años hemos visto que la inteligencia artificial es el sector donde más dinero invierten las grandes empresas y ahí incluimos a las Big Tech.

| etiquetas: meta , manus , ia , inteligencia artificial , 1700 millones
#1 Troglobyte
Es una gran putada, porque Manus era la única IA que de verdad funcionaba diferente y era efectiva en modo agente. Era espectacular. Ahora, a saber en qué se convierte.
