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Mercadona cierra su supermercado en Salt (Gerona) por hurtos (Cat)

Mercadona cierra su supermercado en Salt (Gerona) y deja el mercado municipal en situacion critica. El cierre es por motivos operacionales oficialmente, pero en realidad los hurtos recurrentes han tenido mucho que ver

| etiquetas: salt , inmigracion , hurtos , mercadona
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16 comentarios
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Comentarios destacados:    
#1 tyrrelco
Etiqueta inmigración con el cierre de supermercado...ay, cuanta mierda rasista tan pronto y en un día como hoy.
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Kyoko #4 Kyoko
#1 cuanto avestruz! Por cosas como estas va aumentando la ultraderecha…
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#6 tyrrelco
#4 Y una mierda, el avestruz eres tú, trayendo la propaganda de tus amos. Encima sin darte cuenta...manda huevos.
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#12 Leon_Bocanegra *
#4 siempre es preferible eso a que aumente la extrema izquierda,no lo crees?
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cosmonauta #14 cosmonauta *
#4 Tienes razón. Si la gente no sabe interpretar un titular sencillo, como van a entender conceptos más complicados.

En ese caldo de incultura es donde los ultras pescan.
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Cuñado #16 Cuñado
#4 Qué asco ser tú.
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Paltus #5 Paltus *
#1 Y la imagen de la noticia te pone un Mercadona y encima un Kebab. Blanco y en durum. :palm:
1 K 20
Golan_Trevize #3 Golan_Trevize
En el cruce de la carretera de su eminencia con la avenida de la paz, en Sevilla, una de las esquinas donde comienzan las tres mil había, tiempo ha, un Lidl.

Entré una vez ahí, por una emergencia. El de delante de mí en la caja le montó un pollo a la cajera que me dio miedo. Es la única tienda en la que he visto que tenían seguridad armada.

La acabaron cerrando.
1 K 21
#8 tyrrelco
#3 Fomenta la tormenta de la pobreza y recogerás la tempestad de los que oprimes.
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neo1999 #9 neo1999 *
Si vives en una zona turística: precio de la vivienda por las nubes, lleno de turistas y sólo trabajo del sector servicios en los alrededores.
Si vives en una zona económica:
Inseguridad, desabastecimiento y sensación de abandono.
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Elektr0 #13 Elektr0
Algo pasa en Mercadona porque últimamente en mi barrio de Sevilla también están registrando bolsas y carros de la compra a clientes habituales como si fueran terroristas. Están a nada de hacer un cacheo al cliente. Según dicen tienen muchos hurtos pero ¿no los tenían antes y es algo que ha llegado de repente?
Este Mercadona está un poco alejado del barrio y la gente va principalmente en coche. Sus clientes habituales son la mayoría españoles y mucho españoles así que no me vengan con los inmigrantes.
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Cuñado #15 Cuñado
@Eirene Aquí un usuario promoviendo discursos de odio a través del microblogging.
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Davidavidú #7 Davidavidú
El Mercadona de la Avenida de La Fama en Murcia también fue trasladado a las Torres Azules en Las Atalayas. Está cerca de donde estaba pero hay que ir expresamente cruzado avenidas grandes. De hecho es más cómodo ir con vehículo. Tuvo que ser también por motivos logísticos.
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Kyoko #2 Kyoko
Salt es una de las localidades con mas inmigracion del pais. Cuando incluso el Mercadona se larga es que la situacion es muy chunga. Los hurtos se han disparado y la ciudad ha sufrido un acusado aumento de la delincuencia (ver en envio). Es el inicio de la misma situacion de los food deserts de los usa, que lo son en gran parte por la inseguridad
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Paltus #10 Paltus
#2 Mercadona ha cerrado en mi ciudad varios de ellos, ha dejado barrios de gente mayor sin supermercado y ha concentrado sus esfuerzos en zonas rentables.
Esto que hace Mercadona aquí no es por delincuencia, ya lo dice la noticia, es por unos criterios nuevos de viabilidad y rentabilidad.
Otra cosa es que en Salt suba la delincuencia y otra cosa es lo que ocurra en un mercado, pero sí que están mezclando cosas.
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#11 tyrrelco
#2 Que sí, que el pobre que comparte barrio contigo es el culpable de todo, no el que se hace rico y fomenta el odio de mierda que traes por aquí. A tomar por culo, con perdón, con la mierda racista.
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menéame