Mercadona cierra su supermercado en Salt (Gerona) por hurtos (Cat)

Mercadona cierra su supermercado en Salt (Gerona) y deja el mercado municipal en situacion critica. El cierre es por motivos operacionales oficialmente, pero en realidad los hurtos recurrentes han tenido mucho que ver
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En ese caldo de incultura es donde los ultras pescan.
Entré una vez ahí, por una emergencia. El de delante de mí en la caja le montó un pollo a la cajera que me dio miedo. Es la única tienda en la que he visto que tenían seguridad armada.
La acabaron cerrando.
Si vives en una zona económica:
Inseguridad, desabastecimiento y sensación de abandono.
Este Mercadona está un poco alejado del barrio y la gente va principalmente en coche. Sus clientes habituales son la mayoría españoles y mucho españoles así que no me vengan con los inmigrantes.
Esto que hace Mercadona aquí no es por delincuencia, ya lo dice la noticia, es por unos criterios nuevos de viabilidad y rentabilidad.
Otra cosa es que en Salt suba la delincuencia y otra cosa es lo que ocurra en un mercado, pero sí que están mezclando cosas.